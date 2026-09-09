Niterói: Polícia Civil prendeu homem procurado por roubo e extorsão, no Centro - Reprodução/Internet

Niterói: Polícia Civil prendeu homem procurado por roubo e extorsão, no CentroReprodução/Internet

Publicado 09/09/2026 10:57





A prisão foi realizada por agentes da 76ª Delegacia de Polícia (Niterói), que cumpriram um mandado de prisão preventiva expedido pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Niterói. A ordem judicial teve como base uma investigação conduzida pela própria delegacia. Segundo a Polícia Civil, o suspeito foi localizado nas proximidades da Rodoviária de Niterói após levantamentos de inteligência e consultas aos sistemas policiais.



De acordo com as investigações, o homem é acusado de roubar o celular de uma mulher que caminhava pela Rua São João, no Centro de Niterói, na noite de 2 de janeiro de 2026. Ainda segundo a Polícia Civil, durante o crime, ele teria obrigado a vítima a realizar diversas transferências de dinheiro por meio de Pix para uma chave de sua própria titularidade. Após obter o celular e os valores, o suspeito teria fugido do local. O caso foi investigado pela 76ª DP no procedimento nº 076-00077/2026, que resultou no pedido de prisão preventiva.



Polícia aponta 18 anotações criminais

Niterói - Um homem de 34 anos, identificado como Cleiton Luiz Marques Silveira, conhecido como “Bob”, foi preso pela Polícia Civil na tarde desta terça-feira (8), em Niterói. Ele era procurado por suspeita de envolvimento em um caso de roubo e extorsão ocorrido no Centro da cidade.A prisão foi realizada por agentes da 76ª Delegacia de Polícia (Niterói), que cumpriram um mandado de prisão preventiva expedido pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Niterói. A ordem judicial teve como base uma investigação conduzida pela própria delegacia. Segundo a Polícia Civil, o suspeito foi localizado nas proximidades da Rodoviária de Niterói após levantamentos de inteligência e consultas aos sistemas policiais.De acordo com as investigações, o homem é acusado de roubar o celular de uma mulher que caminhava pela Rua São João, no Centro de Niterói, na noite de 2 de janeiro de 2026. Ainda segundo a Polícia Civil, durante o crime, ele teria obrigado a vítima a realizar diversas transferências de dinheiro por meio de Pix para uma chave de sua própria titularidade. Após obter o celular e os valores, o suspeito teria fugido do local. O caso foi investigado pela 76ª DP no procedimento nº 076-00077/2026, que resultou no pedido de prisão preventiva.

A Polícia Civil informou que Cleiton possui 18 anotações em registros policiais. Segundo a corporação, são uma por tráfico de drogas, quatro por furto e 13 por roubo. Após os levantamentos realizados pela equipe, os agentes identificaram a localização do procurado e cumpriram a ordem judicial. Bob foi levado para a delegacia, onde foram realizados os procedimentos legais. Segundo a Polícia Civil, ele será encaminhado ao sistema prisional e permanecerá à disposição da Justiça.



A prisão preventiva não representa uma condenação definitiva. As acusações ainda serão analisadas pela Justiça. A reportagem buscou contato com a defesa do citado, através de pesquisas na internet e redes sociais, sem sucesso, até a publicação desta matéria. O espaço permanece aberto para manifestações.

