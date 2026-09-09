Niterói: Polícia Civil prendeu homem procurado por roubo e extorsão, no CentroReprodução/Internet

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Leonardo Soares
Niterói - Um homem de 34 anos, identificado como Cleiton Luiz Marques Silveira, conhecido como “Bob”, foi preso pela Polícia Civil na tarde desta terça-feira (8), em Niterói. Ele era procurado por suspeita de envolvimento em um caso de roubo e extorsão ocorrido no Centro da cidade.

A prisão foi realizada por agentes da 76ª Delegacia de Polícia (Niterói), que cumpriram um mandado de prisão preventiva expedido pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Niterói. A ordem judicial teve como base uma investigação conduzida pela própria delegacia. Segundo a Polícia Civil, o suspeito foi localizado nas proximidades da Rodoviária de Niterói após levantamentos de inteligência e consultas aos sistemas policiais.

De acordo com as investigações, o homem é acusado de roubar o celular de uma mulher que caminhava pela Rua São João, no Centro de Niterói, na noite de 2 de janeiro de 2026. Ainda segundo a Polícia Civil, durante o crime, ele teria obrigado a vítima a realizar diversas transferências de dinheiro por meio de Pix para uma chave de sua própria titularidade. Após obter o celular e os valores, o suspeito teria fugido do local. O caso foi investigado pela 76ª DP no procedimento nº 076-00077/2026, que resultou no pedido de prisão preventiva.

Polícia aponta 18 anotações criminais
A Polícia Civil informou que Cleiton possui 18 anotações em registros policiais. Segundo a corporação, são uma por tráfico de drogas, quatro por furto e 13 por roubo. Após os levantamentos realizados pela equipe, os agentes identificaram a localização do procurado e cumpriram a ordem judicial. Bob foi levado para a delegacia, onde foram realizados os procedimentos legais. Segundo a Polícia Civil, ele será encaminhado ao sistema prisional e permanecerá à disposição da Justiça.

A prisão preventiva não representa uma condenação definitiva. As acusações ainda serão analisadas pela Justiça. A reportagem buscou contato com a defesa do citado, através de pesquisas na internet e redes sociais, sem sucesso, até a publicação desta matéria. O espaço permanece aberto para manifestações.