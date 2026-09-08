Niterói: encontro vai reunir entidades filiadas e habilitadas conforme o Estatuto Social da União, que terão direito a votar e apresentar chapas Divulgação/Ascom

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Leonardo Soares
Niterói - A União das Entidades de Pesca e Aquicultura do Estado do Rio de Janeiro anunciou a convocação oficial de sua Assembleia Geral de Eleição, marcada para o dia 9 de outubro de 2026, às 11h, na sede da APASLA, localizada na Rua Prefeito José Guimarães, nº 81, Porto da Aldeia, RJ. A assembleia vai acontecer dentro do evento Pescando Tradições, com atrações musicais, artesanato, gastronomia, espaço kids e muito mais.
O encontro reunirá todas as entidades filiadas e habilitadas conforme o Estatuto Social da União, que terão direito a votar e apresentar chapas para concorrer à Diretoria e aos demais órgãos estatutários.
Durante a assembleia, serão conduzidas etapas como abertura dos trabalhos, verificação de quórum, votação, apuração dos votos, proclamação do resultado e posse imediata dos eleitos, seguindo as normas internas da instituição.
A União reforça que apenas entidades em situação regular poderão participar do processo eleitoral. As interessadas em registrar chapas devem observar os prazos e requisitos previstos no Estatuto Social e nas normas eleitorais vigentes.
A entidade garantiu a ampla divulgação entre os associados e assegurou a transparência do processo. O edital está disponível nas redes social da União das Entidades de Pesca e Aquicultura do Estado do Rio de Janeiro, @uepa_rj
De acordo com Francisco Guimarães, conhecido com Chico Pescador, "o encontro será na Região dos Lagos para facilitar a locomoção das entidades que vem de localidades mais distantes, além de garantir o maior número de representantes presentes", explicou ele.
Para Erika Gonçalves, da comissão de organização do evento, "este é um momento de resgatar e fortalecer o movimento da pesca artesanal e aquicultura em todo o Estado, por meio da retomada da UEPA RJ".