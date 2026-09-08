Niterói: encontro vai reunir entidades filiadas e habilitadas conforme o Estatuto Social da União, que terão direito a votar e apresentar chapas Divulgação/Ascom
União das Entidades de Pesca e Aquicultura convoca eleição para nova diretoria
Assembleia será realizada em outubro, na sede da APASLA e reunirá entidades filiadas para escolha dos novos dirigentes
Niterói avança na execução do Plano de Metas 2026 com novas entregas à população
Prefeitura faz reunião do secretariado para acompanhar o andamento das metas deste ano
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Endividamento e queda no faturamento pressionam bares e restaurantes
Abrasel Leste Fluminense realizou pesquisa com empresários da região
Multicenter Itaipu ganha vulcão gigante
Atração da World Games transforma a Praça de Eventos em um cenário de expedição, com piscina de bolinhas, circuito de brincadeiras e muita diversão
Iniciativa promove reinserção de pessoas em situação de rua no mercado de trabalho
Conexão Niterói realizou encontro que reuniu representantes do poder público, empresários e entidades do setor produtivo
Fonseca recebe exposição Sonho e Cores, da artista mirim Stella Moraes
Abertura no Centro Cultural Cauby Peixoto acontece em 12 de setembro, durante o mês dedicado à Pessoa com Deficiência, com pintura ao vivo, capoeira do Din Down Down e apresentação do Bloco Percussomos do Amor
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