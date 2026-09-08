Niterói: encontro vai reunir entidades filiadas e habilitadas conforme o Estatuto Social da União, que terão direito a votar e apresentar chapas - Divulgação/Ascom

Niterói: encontro vai reunir entidades filiadas e habilitadas conforme o Estatuto Social da União, que terão direito a votar e apresentar chapas Divulgação/Ascom

Publicado 08/09/2026 16:22 | Atualizado 08/09/2026 16:33

Niterói - A União das Entidades de Pesca e Aquicultura do Estado do Rio de Janeiro anunciou a convocação oficial de sua Assembleia Geral de Eleição, marcada para o dia 9 de outubro de 2026, às 11h, na sede da APASLA, localizada na Rua Prefeito José Guimarães, nº 81, Porto da Aldeia, RJ. A assembleia vai acontecer dentro do evento Pescando Tradições, com atrações musicais, artesanato, gastronomia, espaço kids e muito mais.

O encontro reunirá todas as entidades filiadas e habilitadas conforme o Estatuto Social da União, que terão direito a votar e apresentar chapas para concorrer à Diretoria e aos demais órgãos estatutários.

Durante a assembleia, serão conduzidas etapas como abertura dos trabalhos, verificação de quórum, votação, apuração dos votos, proclamação do resultado e posse imediata dos eleitos, seguindo as normas internas da instituição.

A União reforça que apenas entidades em situação regular poderão participar do processo eleitoral. As interessadas em registrar chapas devem observar os prazos e requisitos previstos no Estatuto Social e nas normas eleitorais vigentes.

De acordo com Francisco Guimarães, conhecido com Chico Pescador, "o encontro será na Região dos Lagos para facilitar a locomoção das entidades que vem de localidades mais distantes, além de garantir o maior número de representantes presentes", explicou ele.

Para Erika Gonçalves, da comissão de organização do evento, "este é um momento de resgatar e fortalecer o movimento da pesca artesanal e aquicultura em todo o Estado, por meio da retomada da UEPA RJ".