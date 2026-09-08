Niterói: reunião municipal de gestores com o prefeito Rodrigo Neves foi realizada - Lucas Benevides/Ascom

Niterói: reunião municipal de gestores com o prefeito Rodrigo Neves foi realizadaLucas Benevides/Ascom

Publicado 08/09/2026 16:27

Niterói - A Prefeitura realizou, nesta terça-feira (08), o 17º Encontro de Gestores, sob o comando do prefeito Rodrigo Neves , reunindo o secretariado municipal para acompanhar o andamento das metas estabelecidas para 2026, avaliar os resultados alcançados e alinhar as próximas entregas previstas para a cidade.

“Aqui fazemos gestão com planejamento, metas claras e foco em resultados. O que importa é trabalhar para melhorar cada vez mais a qualidade de vida dos niteroienses. Os resultados estão acontecendo. No próximo mês, chegaremos a 80% das metas de 2026 cumpridas, com mais de 150 entregas importantes para a cidade. Temos o Super Centro de Saúde, Imagem e Especialidades, a nova Maternidade Alzira Reis, a ampliação do PROEIS e da Guarda Municipal, a redução recorde dos indicadores de criminalidade, todas as crianças nas salas de aula e todas as salas climatizadas, novas estações da NitBike e bicicletários, além da redução da tarifa dos catamarãs e barcas. Niterói é exemplo de democracia e de gestão”, destacou o prefeito Rodrigo Neves.

Niterói avançou em uma série de entregas estruturantes previstas no planejamento municipal para este ano. Na saúde, um dos principais destaques foi a inauguração do Super Centro de Saúde, em Piratininga, em agosto. O equipamento é o primeiro centro público de exames da Região Oceânica e tem capacidade para realizar cerca de 7 mil exames por mês, em serviços como tomografia, ressonância magnética, mamografia, ultrassonografia, colonoscopia e ecocardiograma. A unidade também conta com serviços inéditos na rede municipal, como clínica de olhos e ótica pública.

Na segurança pública, a Prefeitura ampliou a integração com outras forças. Em agosto, Niterói assinou um acordo com o estado do Rio de Janeiro para compartilhar dados e tecnologias de inteligência e vigilância, fortalecendo o combate a crimes que atravessam as divisas entre os municípios. A Prefeitura também firmou parceria com a Polícia Federal para viabilizar a construção da nova sede regional da instituição no Centro de Niterói. O projeto prevê investimento aproximado de R$ 40 milhões e uma estrutura moderna, com tecnologia avançada, para ampliar a eficiência das operações e o efetivo local.

A política de segurança também avançou com a formação de novos guardas municipais. No início de setembro, uma nova turma, com 87 agentes aprovados no concurso de 2025, iniciou o curso de formação, aproximando a Guarda Municipal da marca de mil integrantes. Também foi assinada a ordem de início para a construção do Centro de Formação da Guarda Civil Municipal.

A cidade também avançou na mobilidade sustentável. Em agosto, foi inaugurado o Bicicletário Público de Charitas, com 400 vagas gratuitas, ampliando a integração entre a bicicleta e o transporte hidroviário. O equipamento passa a funcionar de forma integrada ao Bicicletário Arariboia, ampliando as alternativas de deslocamento para moradores e trabalhadores. Ainda na mobilidade, Niterói ampliou o sistema de bicicletas compartilhadas para a Região Oceânica e chegou a 63 estações.

Na área de urbanização e melhoria da qualidade de vida nas comunidades, a Prefeitura iniciou a primeira fase do programa Vida Nova no Morro, com intervenções no Preventório. A iniciativa prevê obras de contenção, recuperação e criação de vielas, além da implantação de áreas de lazer e espaços de convivência.

Na educação, Niterói terá a primeira escola pública bilíngue em português e espanhol da rede municipal. No mês de agosto, foi assinada a parceria entre o município e o governo do Uruguai. A Escola Municipal Dom José Pereira Alves, na Vila Ipiranga, no Fonseca, Zona Norte da cidade, será a unidade-piloto da iniciativa, com a previsão de que as atividades comecem ainda este ano.

“Nas últimas semanas, tivemos entregas importantes em diferentes áreas, que mostram a força de um planejamento integrado e voltado para resultados. O Super Centro de Saúde, a ampliação da Guarda Municipal e o sucesso da FLIN são exemplos de iniciativas que saíram do planejamento e chegaram à população. Nosso trabalho é acompanhar cada uma dessas metas, identificar o que precisa ser aprimorado e garantir que os próximos passos sejam executados com agilidade e integração entre as secretarias”, afirmou a secretária de Planejamento, Orçamento e Modernização da Gestão (SEPLAG), Elissa Rasma.

O Encontro de Gestores é um momento de alinhamento, monitoramento e aceleração das entregas para a população de Niterói. A iniciativa integra a estratégia de acompanhamento do Plano de Metas 2026 e do Plano Estratégico Niterói Que Queremos 2050. A partir do monitoramento permanente das metas, a Prefeitura acompanha resultados, identifica os próximos passos e fortalece a integração entre as diferentes áreas da administração municipal para transformar o planejamento em entregas concretas para a população.