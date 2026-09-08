Niterói: Cada unidade consumidora poderá receber até cinco lâmpadas de LED - Reprodução/Internet

Niterói: Cada unidade consumidora poderá receber até cinco lâmpadas de LEDReprodução/Internet

Publicado 08/09/2026 11:35





Cada unidade consumidora poderá receber até cinco lâmpadas de LED. Para participar, é necessário apresentar um documento oficial com foto, a última conta de energia paga e entregar as lâmpadas usadas no momento do atendimento. Em Niterói, o atendimento será realizado das 9h às 16h, durante os dois dias da ação. O Shopping Bay Market fica próximo à estação das Barcas e ao Terminal Rodoviário João Goulart. Niterói - Moradores de Niterói poderão trocar lâmpadas incandescentes ou fluorescentes usadas por modelos de LED nesta terça-feira (8) e quarta-feira (9). A ação será promovida pela Enel Rio, por meio do projeto Enel Compartilha Consumo Consciente, no Shopping Bay Market, no Centro.Cada unidade consumidora poderá receber até cinco lâmpadas de LED. Para participar, é necessário apresentar um documento oficial com foto, a última conta de energia paga e entregar as lâmpadas usadas no momento do atendimento. Em Niterói, o atendimento será realizado das 9h às 16h, durante os dois dias da ação. O Shopping Bay Market fica próximo à estação das Barcas e ao Terminal Rodoviário João Goulart.

Além da substituição das lâmpadas, equipes do projeto Enel Compartilha Consumo Consciente vão orientar os moradores sobre economia de energia, uso seguro de aparelhos eletrônicos e formas de evitar desperdícios dentro de casa. Para participar da ação, o consumidor deve levar: Documento oficial com foto; Última conta de energia paga; Lâmpadas incandescentes ou fluorescentes usadas; Até cinco lâmpadas para substituição. O limite de cinco lâmpadas é por unidade consumidora, ou seja, está vinculado ao imóvel indicado na conta de energia e não ao número de moradores da residência. Segundo a Enel, as lâmpadas de LED podem consumir até 80% menos energia e ter durabilidade até dez vezes maior que tecnologias mais antigas.

Nave Enel estará na Niterói Expo Geek - Além da troca de lâmpadas, Niterói receberá a Nave Enel no sábado (12) e domingo (13), durante a Niterói Expo Geek, no Caminho Niemeyer. Montada em um ônibus, a estrutura oferece jogos educativos, telas interativas, recursos audiovisuais e uma experiência de realidade virtual em 3D. As atividades abordam temas como consumo consciente, eficiência energética, reciclagem e segurança no uso da eletricidade. A Nave Enel poderá ser visitada das 10h às 20h nos dois dias do evento. A Nave Enel na Expo Geek é uma atividade educativa. A troca de lâmpadas em Niterói será realizada exclusivamente no Shopping Bay Market, nesta terça (8) e quarta-feira (9).



São Gonçalo também terá atendimento - A ação chega a São Gonçalo na quinta-feira (10). Os moradores poderão realizar a troca das lâmpadas no CRAS Central Boaçu, das 9h às 12h.

Serviço Niterói

Datas: terça-feira (8) e quarta-feira (9)

Horário: das 9h às 16h

Local: Shopping Bay Market

Endereço: Avenida Visconde do Rio Branco, 360, Centro

Serviço São Gonçalo

Data: quinta-feira (10)

Horário: das 9h às 12h

Local: CRAS Central Boaçu

Endereço: Rua Dona Clara, 541, Boaçu



