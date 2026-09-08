Niterói: o cantor, compositor e poeta Chico Chico se apresenta, de graça, na Praia de IcaraíReprodução/Internet
Logo no primeiro dia será ministrado um Talk pela equipe das Mulheres do Brasil - núcleo Niterói. Nesta edição, a Fashion Fair, feira de negócios com marcas de artesanato e moda autoral, cresceu e ficou mais exuberante. Nas passarelas, uma das novidades deste ano é a estreia da Opinião – multimarcas que reúne um elenco de grifes em Ipanema, no Rio.
Diretor-geral do ID:Rio, Claudio Silveira, destaca: “O ID:Rio promove um grande encontro de promoção do empreendedorismo em torno da cultura de oportunidades inclusivas e de visões plurais sobre criatividade, sustentabilidade e inovação. Nosso foco é movimentar e promover toda a cadeia produtiva da economia criativa dos municípios onde atuamos diretamente".
Criado em 2021, a sua 5ª edição em 2026, tem como tema "Todos nós empreendedores". Ano passado, o evento reuniu 9 mil pessoas em Niterói.
Conhecimento
Correalizado com o ID:Rio, o Enel Summit promove mesa redonda gratuita com foco em economia criativa, gestão e mercado. Abre a programação, dia 18, em Niterói, evento da equipe Mulheres do Brasil - núcleo Niterói com apresentação do movimento, oportunidades de voluntariado e painel sobre empreendedorismo feminino, com a participação de Silvana Abramovay, especializada em Varejo e Franchising, e Erika Guarnieri, estrategista em Comunicação. No lineup, a sala de desfiles receberá apresentações das marcas Almir França de upcycling; Bolha Project e seu Ecossistema Criativo; o marcante design autoral de Denise Faertes; a moda feminina voltada para esportes e corrida da La Vie Sports; OCA com peças criadas por um coletivo de mulheres que celebra saberes ancestrais e a moda decolonial indígena; e a multimarcas carioca Opinião que faz uma curadoria a partir de diferentes grifes do Rio.
A passarela do ID:Rio também vai antecipar a moda praia do próximo verão com o desfile de confecções da Rua dos Biquinis de Cabo Frio, na Região dos Lagos. A Fashion Fair contará, este ano, com 60 participantes, o que representa um aumento de 100% em relação ao ano passado. Nesse espaço, o público poderá encontrar diversas experiências autorais.
Cultura
O ID:Rio convida o público para curtir uma programação cultural embalada por grandes artistas nacionais. Logo no primeiro dia do evento, sobe ao palco o cantor Xande de Pilares. Também são atrações do evento o niteroiense Sávio, Baile do Zoli, Lagum, Detonautas e Chico Chico.
As manhãs de todos os dias do evento terão programação voltada para o wellness, a cargo da La Vie Sports. São atividades que conectam moda, corrida, bem-estar e música. Dentre as atrações, aulas de funcional e yoga com Adriana Camargo (sexta-feira) e yoga dancing com Helena Alves (sábado), La Vie Run Club com DJ Brunetta (domingo). Todas as atividades começam às 9h. São gratuitas, mas é necessária a retirada prévia de ingresso no Sympla.
Programação Niterói
SEXTA - 18 DE SETEMBRO
16h - Evento Portas Abertas by Mulheres do Brasil
16h - Abertura do Fashion Fair
18h Abertura oficial na sala de desfiles
19h Desfile Almir França
20h30 Desfile Bolha Project
21h às 22h30 Xande de Pilares
SÁBADO - 19 DE SETEMBRO
16h - Abertura do Fashion Fair
16h - DJ
18h às 19h - Sávio
18h - Desfile La Vie Sports
19h - Desfile Opinião
19h30 às 20h30 - Baile do Zoli
20h30 - Desfile Denise Faertes
21h às 22h30 - Detonautas
DOMINGO - 20 DE SETEMBRO
16h - Abertura do Fashion Fair
17h - DJ
18h às 19h - Chico Chico
19h - Desfile Rua dos Biquinis Cabo Frio
19h30 às 20h30 - Lagum
20h30 - Desfile OCA
Serviço:
18, 19 e 20 de Setembro: Praia de Icaraí, quase em frente ao Clube Central - Evento Gratuito, Sujeito a lotação. Instagram: @idriofestival
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