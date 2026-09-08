Niterói: o cantor, compositor e poeta Chico Chico se apresenta, de graça, na Praia de Icaraí - Reprodução/Internet

Niterói: o cantor, compositor e poeta Chico Chico se apresenta, de graça, na Praia de IcaraíReprodução/Internet

Publicado 08/09/2026 16:57 | Atualizado 08/09/2026 16:59





Logo no primeiro dia será ministrado um Talk pela equipe das Mulheres do Brasil - núcleo Niterói. Nesta edição, a Fashion Fair, feira de negócios com marcas de artesanato e moda autoral, cresceu e ficou mais exuberante. Nas passarelas, uma das novidades deste ano é a estreia da Opinião – multimarcas que reúne um elenco de grifes em Ipanema, no Rio.



Diretor-geral do ID:Rio, Claudio Silveira, destaca: “O ID:Rio promove um grande encontro de promoção do empreendedorismo em torno da cultura de oportunidades inclusivas e de visões plurais sobre criatividade, sustentabilidade e inovação. Nosso foco é movimentar e promover toda a cadeia produtiva da economia criativa dos municípios onde atuamos diretamente".



Criado em 2021, a sua 5ª edição em 2026, tem como tema "Todos nós empreendedores". Ano passado, o evento reuniu 9 mil pessoas em Niterói. Niterói - A energia criativa do empreendedorismo vai, literalmente, dar um show na 5ª edição do Festival ID:Rio , que será realizada de 18 a 20 de setembro, em Niterói. Em uma estrutura de 10 mil m² feita sob medida para o evento, quase em frente ao Clube Central, na Praia de Icaraí, o ID:Rio terá uma programação inteiramente gratuita, distribuída em três eixos: empreendedorismo, cultura e entretenimento.Logo no primeiro dia será ministrado um Talk pela equipe das Mulheres do Brasil - núcleo Niterói. Nesta edição, a Fashion Fair, feira de negócios com marcas de artesanato e moda autoral, cresceu e ficou mais exuberante. Nas passarelas, uma das novidades deste ano é a estreia da Opinião – multimarcas que reúne um elenco de grifes em Ipanema, no Rio.Diretor-geral do ID:Rio, Claudio Silveira, destaca: “O ID:Rio promove um grande encontro de promoção do empreendedorismo em torno da cultura de oportunidades inclusivas e de visões plurais sobre criatividade, sustentabilidade e inovação. Nosso foco é movimentar e promover toda a cadeia produtiva da economia criativa dos municípios onde atuamos diretamente".Criado em 2021, a sua 5ª edição em 2026, tem como tema "Todos nós empreendedores". Ano passado, o evento reuniu 9 mil pessoas em Niterói.

Além de oferecer gratuitamente uma programação multidisciplinar, a diretora executiva do evento, Helena Silveira, observa: "O ID:Rio é um presente para as cidades que o recebem, já que movimenta praticamente todos os setores: do turismo aos serviços, da cultura ao comércio".



Conhecimento



Correalizado com o ID:Rio, o Enel Summit promove mesa redonda gratuita com foco em economia criativa, gestão e mercado. Abre a programação, dia 18, em Niterói, evento da equipe Mulheres do Brasil - núcleo Niterói com apresentação do movimento, oportunidades de voluntariado e painel sobre empreendedorismo feminino, com a participação de Silvana Abramovay, especializada em Varejo e Franchising, e Erika Guarnieri, estrategista em Comunicação. No lineup, a sala de desfiles receberá apresentações das marcas Almir França de upcycling; Bolha Project e seu Ecossistema Criativo; o marcante design autoral de Denise Faertes; a moda feminina voltada para esportes e corrida da La Vie Sports; OCA com peças criadas por um coletivo de mulheres que celebra saberes ancestrais e a moda decolonial indígena; e a multimarcas carioca Opinião que faz uma curadoria a partir de diferentes grifes do Rio.



A passarela do ID:Rio também vai antecipar a moda praia do próximo verão com o desfile de confecções da Rua dos Biquinis de Cabo Frio, na Região dos Lagos. A Fashion Fair contará, este ano, com 60 participantes, o que representa um aumento de 100% em relação ao ano passado. Nesse espaço, o público poderá encontrar diversas experiências autorais.



Cultura



O ID:Rio convida o público para curtir uma programação cultural embalada por grandes artistas nacionais. Logo no primeiro dia do evento, sobe ao palco o cantor Xande de Pilares. Também são atrações do evento o niteroiense Sávio, Baile do Zoli, Lagum, Detonautas e Chico Chico.



As manhãs de todos os dias do evento terão programação voltada para o wellness, a cargo da La Vie Sports. São atividades que conectam moda, corrida, bem-estar e música. Dentre as atrações, aulas de funcional e yoga com Adriana Camargo (sexta-feira) e yoga dancing com Helena Alves (sábado), La Vie Run Club com DJ Brunetta (domingo). Todas as atividades começam às 9h. São gratuitas, mas é necessária a retirada prévia de ingresso no Sympla.

O ID:Rio 2026 é apresentado pela Enel com apoio do Governo do Estado do Rio de Janeiro, através da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa – Lei Estadual de Incentivo à Cultura; da Prefeitura de Niterói, através da Secretaria Municipal da Mulher; do Grupo Mulheres do Brasil; da La Vie Sports; e do Clube Central de Icaraí. A realização é da Equipe de Produção.



Programação Niterói



SEXTA - 18 DE SETEMBRO





16h - Evento Portas Abertas by Mulheres do Brasil

16h - Abertura do Fashion Fair

18h Abertura oficial na sala de desfiles

19h Desfile Almir França

20h30 Desfile Bolha Project

21h às 22h30 Xande de Pilares



SÁBADO - 19 DE SETEMBRO

09h - Ação Wellness La Vie Sports. Link para inscrição: https://www.sympla.com.br/evento/funcional-e-yoga-la-vie-sports-no-id-rio-festival/3564344 16h - Evento Portas Abertas by Mulheres do Brasil16h - Abertura do Fashion Fair18h Abertura oficial na sala de desfiles19h Desfile Almir França20h30 Desfile Bolha Project21h às 22h30 Xande de PilaresSÁBADO - 19 DE SETEMBRO



16h - Abertura do Fashion Fair

16h - DJ

18h às 19h - Sávio

18h - Desfile La Vie Sports

19h - Desfile Opinião

19h30 às 20h30 - Baile do Zoli

20h30 - Desfile Denise Faertes

21h às 22h30 - Detonautas



DOMINGO - 20 DE SETEMBRO

09h - Ação Wellness La Vie Sports. Link para inscrição: https://www.sympla.com.br/evento/yoga-dance---la-vie-sports-no-id-rio-festival/3566013 16h - Abertura do Fashion Fair16h - DJ18h às 19h - Sávio18h - Desfile La Vie Sports19h - Desfile Opinião19h30 às 20h30 - Baile do Zoli20h30 - Desfile Denise Faertes21h às 22h30 - DetonautasDOMINGO - 20 DE SETEMBRO

09h - Ação Wellness La Vie Sports. Link para inscrição: https://www.sympla.com.br/evento/la-vie-running-club-la-vie-sports-no-id-rio-festival/3566044

16h - Abertura do Fashion Fair

17h - DJ

18h às 19h - Chico Chico

19h - Desfile Rua dos Biquinis Cabo Frio

19h30 às 20h30 - Lagum

20h30 - Desfile OCA



Serviço:



ID:Rio Festival 2026

18, 19 e 20 de Setembro: Praia de Icaraí, quase em frente ao Clube Central - Evento Gratuito, Sujeito a lotação. Instagram: @idriofestival

