Niterói - O setor de Alimentação Fora do Lar (AFL) no Leste Fluminense enfrenta um cenário econômico que exige atenção. Uma pesquisa realizada pela Abrasel Leste Fluminense-RJ
, em agosto, com empresários da região, aponta que 35% das empresas possuem pagamentos em atraso, sendo os impostos federais os principais débitos, citados por 81% dos empresários, seguidos pelos tributos estaduais que representam 48%.
Os números também revelam dificuldades relacionadas ao faturamento. Em julho, 25% dos estabelecimentos registraram alta em comparação com junho, enquanto 42% mantiveram estabilidade e 33% apontaram queda.
Na avaliação da situação financeira, 16% das empresas operaram com lucro em julho, enquanto 66% afirmaram ter mantido estabilidade e outros 16% registraram prejuízo. Outro ponto de atenção está na inflação: 32% dos estabelecimentos não conseguiram reajustar os preços nos últimos 12 meses.
Sandro Pietrobelli, presidente da Abrasel Leste Fluminense RJ, explicou que o cenário reforça que o lucro deixou de ser apenas uma perspectiva de crescimento e passou a ser uma condição essencial para a sobrevivência dos negócios.
“Com margens pressionadas, dificuldade de repassar integralmente os custos e um nível de endividamento que compromete o caixa, investir e contratar se tornam decisões cada vez mais desafiadoras. Ainda assim, o empresário do Leste Fluminense demonstra resiliência e capacidade de adaptação, buscando alternativas para ganhar fôlego e manter seus negócios ativos. Temos uma região com enorme potencial turístico e gastronômico, e é fundamental criar condições para que esse potencial se traduza em sustentabilidade, geração de empregos e novos investimentos”, frisou.
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