Niterói: policiais do GAT realizaram ação na Comunidade Vila Ipiranga, em Niterói, nesta terça-feira (8) - Reprodução/Internet

Niterói: policiais do GAT realizaram ação na Comunidade Vila Ipiranga, em Niterói, nesta terça-feira (8) Reprodução/Internet

Publicado 08/09/2026 11:13





Segundo as informações iniciais da Polícia Militar, os agentes realizavam uma ação para prender suspeitos apontados como envolvidos com o tráfico de drogas na comunidade. Durante o cerco, dois homens foram capturados. De acordo com o registro policial, os agentes apreenderam uma pistola Taurus PT 58, calibre .380, e um rádio transmissor. Também foi localizado material entorpecente, mas a quantidade ainda não havia sido contabilizada no momento do registro da ocorrência.



Os dois homens detidos ainda aguardavam identificação. Por isso, os nomes e outras informações pessoais não constavam no documento inicial.



Ação ocorreu durante cerco na comunidade

Niterói - Dois homens foram presos durante uma ação da Polícia Militar na Comunidade Vila Ipiranga , em Niterói, na manhã desta terça-feira (8). A ocorrência começou por volta das 7h30, durante um patrulhamento realizado por equipes do Grupo de Ações Táticas (GAT).Segundo as informações iniciais da Polícia Militar, os agentes realizavam uma ação para prender suspeitos apontados como envolvidos com o tráfico de drogas na comunidade. Durante o cerco, dois homens foram capturados. De acordo com o registro policial, os agentes apreenderam uma pistola Taurus PT 58, calibre .380, e um rádio transmissor. Também foi localizado material entorpecente, mas a quantidade ainda não havia sido contabilizada no momento do registro da ocorrência.Os dois homens detidos ainda aguardavam identificação. Por isso, os nomes e outras informações pessoais não constavam no documento inicial.

Ainda conforme a Polícia Militar, a equipe do GAT foi deslocada para uma área da Vila Ipiranga conhecida pelos policiais como ponto de venda de drogas.



Os agentes teriam se dividido pelo terreno para realizar o cerco, que terminou com a captura dos dois suspeitos e a apreensão dos materiais.



A ocorrência foi registrada inicialmente como tráfico ilícito de drogas. Até o momento das informações fornecidas, não haviam sido divulgados o número do registro na Polícia Civil, a delegacia responsável pelo caso ou a quantidade final de entorpecentes apreendidos.



