Niterói: policiais do GAT realizaram ação na Comunidade Vila Ipiranga, em Niterói, nesta terça-feira (8) Reprodução/Internet
Segundo as informações iniciais da Polícia Militar, os agentes realizavam uma ação para prender suspeitos apontados como envolvidos com o tráfico de drogas na comunidade. Durante o cerco, dois homens foram capturados. De acordo com o registro policial, os agentes apreenderam uma pistola Taurus PT 58, calibre .380, e um rádio transmissor. Também foi localizado material entorpecente, mas a quantidade ainda não havia sido contabilizada no momento do registro da ocorrência.
Os dois homens detidos ainda aguardavam identificação. Por isso, os nomes e outras informações pessoais não constavam no documento inicial.
Ação ocorreu durante cerco na comunidade
Os agentes teriam se dividido pelo terreno para realizar o cerco, que terminou com a captura dos dois suspeitos e a apreensão dos materiais.
A ocorrência foi registrada inicialmente como tráfico ilícito de drogas. Até o momento das informações fornecidas, não haviam sido divulgados o número do registro na Polícia Civil, a delegacia responsável pelo caso ou a quantidade final de entorpecentes apreendidos.
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