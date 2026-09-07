Niterói: cidade está de luto pela passagem do querido ex-vereador Paulo Eduardo Gomes, o PEGDivulgação/Ascom
Niterói decreta luto pela morte de Paulo Eduardo Gomes
Prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, lamentou a morte do ex-vereador do PSOL
Niterói decreta luto pela morte de Paulo Eduardo Gomes
Prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, lamentou a morte do ex-vereador do PSOL
Mesmo com chuva, tradicional desfile de 7 de Setembro é realizado no Centro
Evento teve a presença do prefeito Rodrigo Neves, que viu a passagem de militares, agentes da Guarda Municipal, da Nittrans e estudantes das escolas municipais
Novos agentes da Guarda Municipal desfilam no 7 de Setembro
Cerca de 190 guardas civis municipais participam do desfile, que contará com 38 viaturas
Praia do Sossego terá nova etapa de melhorias e concorre à sexta Bandeira Azul
Prefeitura finaliza estudos técnicos para licitar, ainda este ano, intervenções de manutenção e qualificação do acesso, da segurança e da infraestrutura da praia
Nittrans ultrapassa 10 mil motociclistas abordados em ações contra motos barulhentas
Fiscalizações este ano já resultaram em 1.288 autuações, 465 motocicletas recolhidas e 53 escapamentos substituídos no local
Noite de festa e inclusão celebra os 30 anos do MAC
Convidados se encantaram com obras pouco vistas do acervo próprio do Museu de Arte Contemporânea de Niterói. Apresentação da Cia de Ballet da cidade, DJ e show trans marcam a inclusão cultural na data célebre
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