Niterói: cidade está de luto pela passagem do querido ex-vereador Paulo Eduardo Gomes, o PEG - Divulgação/Ascom

Niterói: cidade está de luto pela passagem do querido ex-vereador Paulo Eduardo Gomes, o PEGDivulgação/Ascom

Publicado 07/09/2026 14:57

Niterói - A Prefeitura de Niterói decreta luto oficial pelo falecimento de Paulo Eduardo Gomes . Ato assinado pelo Prefeito Rodrigo Neves será publicado no Diário Oficial desta terça-feira, 08/09. Vereador por vários mandatos em Niterói, Paulo Eduardo morreu no sábado (5), vítima de câncer.

Engenheiro de Telecomunicações formado pela Universidade Federal Fluminense (UFF), Paulo Eduardo ingressou na Empresa Brasileira de Telecomunicações (Embratel) após concluir a graduação. Na empresa, participou da fundação da Associação dos Empregados da Embratel, entidade que presidiu por três mandatos.

O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, lamentou a morte de Paulo Eduardo Gomes.

"Recebemos com pesar a notícia do falecimento de Paulo Eduardo Gomes. Vereador por vários mandatos, Paulo Eduardo dedicou-se à vida pública e à defesa das causas em que acreditava. Embora tenhamos trilhado caminhos distintos e, muitas vezes, com posições divergentes, sempre reconheci a importância do debate e do respeito democrático. Nesse momento de sua partida, manifesto meus sentimentos e minha solidariedade aos seus familiares, amigos, companheiros de partido e a todos que conviveram com Paulo Eduardo", disse o prefeito Rodrigo Neves.