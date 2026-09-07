Melhorias já realizadas contribuíram para que o Sossego conquistasse a 1ª Bandeira Azul, em 2021 - Divulgação

Melhorias já realizadas contribuíram para que o Sossego conquistasse a 1ª Bandeira Azul, em 2021Divulgação

Publicado 07/09/2026 12:15

Niterói - Escondida entre costões rochosos, Mata Atlântica e vegetação de restinga, a Praia do Sossego tem cerca de 120 metros de faixa de areia, mas ocupa um espaço importante no mapa ambiental de Niterói. Localizada entre Piratininga e Camboinhas, a praia concorre à Bandeira Azul pela sexta vez consecutiva e vai entrar em uma nova etapa de cuidados. A Prefeitura está finalizando os estudos técnicos para realizar, ainda este ano, a licitação de um novo conjunto de intervenções de manutenção e melhorias na infraestrutura da praia e de seu acesso.

Para o prefeito Rodrigo Neves, a continuidade dos investimentos é uma forma de proteger esse patrimônio ambiental e, ao mesmo tempo, garantir condições adequadas para a visitação. “A Praia do Sossego reúne o mar, os costões, a Mata Atlântica e a vegetação de restinga. É um patrimônio natural de Niterói que precisa ser protegido e também conhecido pela população de forma responsável. Já fizemos investimentos importantes no local e agora vamos avançar em uma nova etapa, preservando suas características e qualificando a estrutura, a segurança e a acessibilidade”, afirmou o prefeito.

O projeto dá continuidade às ações realizadas nos últimos anos para conciliar preservação ambiental, segurança, acessibilidade e visitação. O estudo preliminar prevê melhorias desde a chegada pela Rua da Graça até o percurso em direção à areia, incluindo a reorganização e a qualificação do acesso, a instalação de piso intertravado, guarda-corpos em aço inox, iluminação, câmeras, mobiliário, sinalização, estruturas de apoio e postos para guarda-vidas.

A proposta também contempla vagas para pessoas idosas e pessoas com deficiência, espaços para motocicletas e paraciclos, além da implantação de um mirante acessível. A instalação de pisos adequados permitirá que pessoas com mobilidade reduzida avancem por uma área que atualmente possui terreno irregular e limita a circulação de cadeiras de rodas.

A nova intervenção vai se somar a uma estrutura construída e aperfeiçoada ao longo dos últimos anos. A Prefeitura já implantou no Sossego escada de pedra em sistema de bioconstrução, guarda-corpos, áreas de descanso, caminhos, pórtico de entrada, paraciclos, lixeiras, sinalização ambiental, banheiro acessível, ducha, lava-pés e espaço destinado à Guarda Ambiental. Também foi desenvolvido um sistema de infraestrutura verde, com jardins de chuva e outras soluções para o manejo das águas pluviais.

A preocupação em preservar as características naturais do lugar também orienta o desenho das novas intervenções. O estudo preliminar identifica no Sossego formações de restinga adaptadas às condições costeiras e espécies nativas, como palmeiras e aroeiras, importantes para a manutenção e a recuperação da vegetação local.

O secretário municipal de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Sustentabilidade, Gabriel Velasco, afirma que a nova etapa mantém a premissa de melhorar a infraestrutura sem descaracterizar o ambiente. “O Sossego é um exemplo de que infraestrutura e preservação ambiental podem caminhar juntas. Não se trata de urbanizar uma praia preservada, mas de qualificar o que é necessário para proteger o ambiente, organizar a visitação, ampliar a segurança e a acessibilidade e conservar a biodiversidade. As soluções adotadas dialogam com a paisagem e com a dinâmica natural da área. A nova etapa mantém esse conceito e dá continuidade ao trabalho de gestão ambiental”, explicou o secretário.

As melhorias que a Prefeitura já realizou no local contribuíram para que o Sossego conquistasse sua primeira Bandeira Azul, em 2021. Nos anos seguintes, o trabalho avançou para além das intervenções físicas, com atividades de educação ambiental, capacitação de servidores, divulgação de informações sobre a fauna e a flora, gestão de resíduos e ações de conscientização dos frequentadores.

Os resultados também aparecem na qualidade da água. Em 2025, a Praia do Sossego alcançou 100% de balneabilidade, segundo levantamento do Instituto Estadual do Ambiente (Inea).

A caminho da sexta Bandeira Azul

A Bandeira Azul funciona como uma avaliação permanente da forma como a praia é administrada. O Sossego recebeu a certificação pela primeira vez em 2021 e repetiu a conquista em 2022, 2023, 2024 e 2025. No ano passado, além da quinta Bandeira Azul consecutiva, a praia recebeu da Foundation for Environmental Education (FEE) um certificado internacional especial pelos cinco anos seguidos de reconhecimento.

Para a temporada 2026/2027, a Praia do Sossego já passou pela análise do Júri Nacional. O documento encaminhado à Prefeitura registra a avaliação da candidatura, reconhece o trabalho desenvolvido na temporada anterior e informa que a documentação foi enviada para apreciação do Júri Internacional. Para permanecer no programa, o Sossego precisa demonstrar, temporada após temporada, o atendimento a dezenas de requisitos relacionados à qualidade da água, gestão e educação ambiental, segurança, serviços, acessibilidade e informação aos visitantes. Por isso, o projeto Bandeira Azul está incorporado à política municipal de manutenção da praia e envolve acompanhamento ambiental, conservação da estrutura, educação e fiscalização ao longo de todo o ano. A proposta é garantir um trabalho contínuo, e não apenas realizar intervenções isoladas para a obtenção do selo.

A preservação também depende da colaboração de quem frequenta a praia. “Existe um trabalho permanente da Prefeitura de conservação, fiscalização, manutenção e educação ambiental, mas uma área protegida também precisa da parceria de seus frequentadores. Cuidar do Sossego significa respeitar a vegetação, não deixar resíduos e utilizar corretamente as estruturas. Cada visitante pode contribuir para que esse patrimônio seja preservado para as próximas gerações”, destacou o subsecretário municipal de Meio Ambiente, Alan Cruz.