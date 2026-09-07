Niterói: o autor da peça comentou ainda que foi escrevendo que começou a recolorir a própria vida após a perda da amiga - Divulgação/Ascom

Niterói: o autor da peça comentou ainda que foi escrevendo que começou a recolorir a própria vida após a perda da amiga Divulgação/Ascom

Publicado 07/09/2026 15:07





Com uma narrativa delicada e profundamente humana, o musical acompanha Itaiara desde a infância até a vida adulta, revelando uma menina inquieta, imaginativa e apaixonada pelas pequenas maravilhas da vida. Entre araras imaginárias, histórias inventadas, perdas, reencontros e amizades que se transformam em laços de família, a personagem percorre uma trajetória marcada pela coragem, pelo amor e pela capacidade de seguir em frente mesmo diante das tempestades.



Mais do que contar uma história individual, “A Menina de Cor” fala sobre pertencimento e sobre as famílias que construímos ao longo da vida. Fala de pessoas que acolhem, ensinam, inspiram e deixam um pouco de si em quem teve a sorte de encontrá-las. Com humor, sensibilidade, música ao vivo e momentos de grande emoção, o espetáculo convida o público a revisitar suas próprias lembranças e reconhecer aqueles afetos que permanecem vivos nos gestos, nas histórias e no coração.



Inspirado em uma história real, o espetáculo é, antes de tudo, uma homenagem à vida de Itaiara Lago e às pessoas que tiveram a oportunidade de conhecê-la, conviver com ela, rir, trabalhar, sonhar e compartilhar momentos ao seu lado. “Por 25 anos tive a honra de coexistir com a Ita e de aprender, ao seu lado, a colorir o mundo, a cada dia, um novo traço. Ela foi madrinha do meu casamento e dos meus filhos, minha amiga, uma presença doce, meiga e profundamente amorosa. Sua partida repentina deixou um vazio que eu precisei ressignificar”, explicou Diego.



O autor da peça comentou ainda que foi escrevendo que começou a recolorir a própria vida após a perda da amiga. “A Menina de Cor nasceu dessa catarse, mas acredito que não foi escrita somente pelas minhas mãos. Há nela muitas vozes, afetos e presenças que ainda precisam se fazer ouvir. Como espírita, acredito que o amor não termina com a morte, ele apenas encontra outras formas de permanecer. Talvez seja isso que ela ainda faça através de nós: transformar a saudade em cor, a ausência em presença e a arte em um desses motivos que seguem nos fazendo respirar. Ver esse sonho finalmente ganhar o palco me deixa profundamente emocionado, feliz e pleno”, completou. Diego Ramos.



O musical conta com nomes como: Iatiara Silva, Maria Luiza Matola, Ana Luizá Texeira, Nath Soares, Valentina Santana, Tafnes, Ava Joy, Felipe Mirandda, Hellen Loureiro, Fiel Filho, Marina Esteves, Livia Kaidën, Yasmin Vicky, Arthur Ferreira, Cadu Werly, Lua Tarcsay, Nicolle Guenther, Athena Guenther, Yara Sanábio, Anny Nunes e Gabrielle Mariano.



SAIBA MAIS SOBRE ITAIARA



Itaiara Silva Lago nasceu em 13/01/1989, baiana, veio ainda criança para Niterói onde construiu sua vida baseada nas artes cênicas, atriz, professora e artista completa. Amava azul, moda e pessoas. Espalhava sorrisos e afetos por onde passava. Em dezembro de 2023, completou sua missão, e hoje uma das fundadoras da Coa Jukah de Teatro, ilumina os palcos do alto. Madrinha da Athena, filha do fundador da CIA (Diego Ramos), se dedicou a pintar o mundo para deixa-lo menos preto e branco para as crianças através do teatro infantil.



CIA JUKAH DE TEATRO



A Cia Jukah de Teatro, fundada em 2009 em Niterói/RJ, é composta por mais de 20 artistas empreendedores do teatro. Com produções nos mais diversos ramos teatrais, indo do drama à comédia e aos musicais, sejam eles infantis ou adultos, o grupo é totalmente independente, sendo o mesmo responsável por todas as etapas da produção do espetáculo, das vozes exuberantes até o cenário e figurinos, bem como todo o necessário à sua realização. A missão da Cia é expandir o alcance teatral e estimular e propagar a prática das artes cênicas na educação social. A Cia acredita que através do seu trabalho pode impactar na postura das pessoas diante do mundo, tornando-as mais sensíveis a tudo que as rodeia. Niterói - “Algumas pessoas passam pela nossa vida. Outras deixam marcas tão profundas que continuam presentes mesmo depois de sua partida”. É desse lugar de amor, memória e afeto que nasceu “A Menina de Cor”, musical concebido e escrito por Diego Ramos, que chega ao Theatro Municipal de Niterói em seis apresentações, nos dias 18, 19 e 20 e 25, 26 e 27/09.Com uma narrativa delicada e profundamente humana, o musical acompanha Itaiara desde a infância até a vida adulta, revelando uma menina inquieta, imaginativa e apaixonada pelas pequenas maravilhas da vida. Entre araras imaginárias, histórias inventadas, perdas, reencontros e amizades que se transformam em laços de família, a personagem percorre uma trajetória marcada pela coragem, pelo amor e pela capacidade de seguir em frente mesmo diante das tempestades.Mais do que contar uma história individual, “A Menina de Cor” fala sobre pertencimento e sobre as famílias que construímos ao longo da vida. Fala de pessoas que acolhem, ensinam, inspiram e deixam um pouco de si em quem teve a sorte de encontrá-las. Com humor, sensibilidade, música ao vivo e momentos de grande emoção, o espetáculo convida o público a revisitar suas próprias lembranças e reconhecer aqueles afetos que permanecem vivos nos gestos, nas histórias e no coração.Inspirado em uma história real, o espetáculo é, antes de tudo, uma homenagem à vida de Itaiara Lago e às pessoas que tiveram a oportunidade de conhecê-la, conviver com ela, rir, trabalhar, sonhar e compartilhar momentos ao seu lado. “Por 25 anos tive a honra de coexistir com a Ita e de aprender, ao seu lado, a colorir o mundo, a cada dia, um novo traço. Ela foi madrinha do meu casamento e dos meus filhos, minha amiga, uma presença doce, meiga e profundamente amorosa. Sua partida repentina deixou um vazio que eu precisei ressignificar”, explicou Diego.O autor da peça comentou ainda que foi escrevendo que começou a recolorir a própria vida após a perda da amiga. “A Menina de Cor nasceu dessa catarse, mas acredito que não foi escrita somente pelas minhas mãos. Há nela muitas vozes, afetos e presenças que ainda precisam se fazer ouvir. Como espírita, acredito que o amor não termina com a morte, ele apenas encontra outras formas de permanecer. Talvez seja isso que ela ainda faça através de nós: transformar a saudade em cor, a ausência em presença e a arte em um desses motivos que seguem nos fazendo respirar. Ver esse sonho finalmente ganhar o palco me deixa profundamente emocionado, feliz e pleno”, completou. Diego Ramos.O musical conta com nomes como: Iatiara Silva, Maria Luiza Matola, Ana Luizá Texeira, Nath Soares, Valentina Santana, Tafnes, Ava Joy, Felipe Mirandda, Hellen Loureiro, Fiel Filho, Marina Esteves, Livia Kaidën, Yasmin Vicky, Arthur Ferreira, Cadu Werly, Lua Tarcsay, Nicolle Guenther, Athena Guenther, Yara Sanábio, Anny Nunes e Gabrielle Mariano.Itaiara Silva Lago nasceu em 13/01/1989, baiana, veio ainda criança para Niterói onde construiu sua vida baseada nas artes cênicas, atriz, professora e artista completa. Amava azul, moda e pessoas. Espalhava sorrisos e afetos por onde passava. Em dezembro de 2023, completou sua missão, e hoje uma das fundadoras da Coa Jukah de Teatro, ilumina os palcos do alto. Madrinha da Athena, filha do fundador da CIA (Diego Ramos), se dedicou a pintar o mundo para deixa-lo menos preto e branco para as crianças através do teatro infantil.A Cia Jukah de Teatro, fundada em 2009 em Niterói/RJ, é composta por mais de 20 artistas empreendedores do teatro. Com produções nos mais diversos ramos teatrais, indo do drama à comédia e aos musicais, sejam eles infantis ou adultos, o grupo é totalmente independente, sendo o mesmo responsável por todas as etapas da produção do espetáculo, das vozes exuberantes até o cenário e figurinos, bem como todo o necessário à sua realização. A missão da Cia é expandir o alcance teatral e estimular e propagar a prática das artes cênicas na educação social. A Cia acredita que através do seu trabalho pode impactar na postura das pessoas diante do mundo, tornando-as mais sensíveis a tudo que as rodeia.

FICHA TÉCNICA



Texto e Direção: Diego Ramos

Produção: Cia JUKAH de Teatro

Assistente de produção: Larissa Kitzinger

Auxiliar de produção: José Rubens e Gilce Gargione

Figurinos: Nicolle Guenther e Diego Ramos

Cenografia: Diego Ramos e Misurare Marcenaria

Iluminação: Raphael Grampola

Desenho de Som e Operação do som: Erick Lima

Microfonista: Caio Lima 2

Composições Musicais autorais: Lua Tarcsay, Hugo Rodrigues, Gio Lobo

Produtor Musical: Ale Washington

Direção Musical: Lua Tarcsay e Victor Salzeda

Coreógrafas: Hellen Loureiro e Nath Soares

Cenotética: José Rubens, Miguel Valentim, Davi Sarlo, Kesley Poubel, Andressa Martins, Lúcio, Duda Castro, Belabarros e Larissa Kitzinger.

Marketing: Voltz Creative Company

SERVIÇO

Musical “A Menina de Cor”

Theatro Municipal de Niterói - Rua XV de Novembro, 35 Centro de Niterói

Datas: 18, 19 e 20/09 e 25, 26 e 27/09.

Sextas às 20h e sábados e domingos às 17h

A classificação etária é livre

Ingressos: R$ 100 (inteira) e R$ 50 (meia-entrada.

Na bilheteria do teatro ou pelo site: https://tickets.oneboxtds.com/fan/events/59072

Ingresso promocional: seguidores dos perfis @ciajukah e @ameninadecor.musical podem adquirir ingresso por R$ 50, utilizando o cupom Jukaclub. Basta selecionar o ingresso inteiro e aplicar o cupom.

















