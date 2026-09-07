Niterói: a Guarda Municipal também estará nas ruas para garantir a organização e a tranquilidade do evento - Divulgação/Ascom

Niterói: a Guarda Municipal também estará nas ruas para garantir a organização e a tranquilidade do eventoDivulgação/Ascom

Publicado 07/09/2026 12:24





A Guarda terá participação expressiva no desfile. Ao todo, 190 agentes vão integrar o dispositivo a pé. Estarão representadas a Coordenadoria de Ações Táticas, a Coordenadoria de Meio Ambiente, a Coordenadoria de Trânsito, a Patrulha Guardiã Maria da Penha, a Patrulha Escolar e as equipes que atuam no Patrulhamento dos Bairros. O grupo contará ainda com os 80 novos guardas municipais que concluíram o curso de formação e já reforçam o trabalho da corporação nas ruas.



"O desfile mostra à população uma Guarda Municipal cada vez mais presente, preparada e próxima das pessoas. Todas as nossas coordenadorias e patrulhas estarão representadas, mostrando a diversidade e a importância do trabalho realizado diariamente pela corporação. A chegada dos 80 novos agentes amplia nossa capacidade de atuação nos bairros, no trânsito, nas escolas, na proteção das mulheres e na preservação ambiental. É um reforço importante para manter Niterói organizada e fortalecer a segurança preventiva nas ruas, sempre de forma integrada com as demais forças de segurança", afirmou o inspetor-geral da Guarda Civil Municipal de Niterói, Paulo Brito.



O dispositivo motorizado contará com 38 viaturas, entre motocicletas, bicicletas elétricas, quadriciclos, caminhonetes e outros veículos utilizados diariamente pela corporação. Além da participação no desfile, a Guarda Municipal estará nas ruas para garantir a organização e a tranquilidade do evento. A operação especial de ordenamento e patrulhamento nas imediações da Avenida Amaral Peixoto terá 30 agentes e oito viaturas.



Crianças e jovens Niterói – A Avenida Amaral Peixoto, no Centro, recebe novamente, nesta segunda-feira (7), as crianças e os jovens da Guarda Mirim de Niterói durante o tradicional Desfile Cívico-Militar de 7 de Setembro . A data também marcará a apresentação dos 80 novos guardas civis municipais, formados recentemente e atuando nas ruas da cidade desde agosto.A Guarda terá participação expressiva no desfile. Ao todo, 190 agentes vão integrar o dispositivo a pé. Estarão representadas a Coordenadoria de Ações Táticas, a Coordenadoria de Meio Ambiente, a Coordenadoria de Trânsito, a Patrulha Guardiã Maria da Penha, a Patrulha Escolar e as equipes que atuam no Patrulhamento dos Bairros. O grupo contará ainda com os 80 novos guardas municipais que concluíram o curso de formação e já reforçam o trabalho da corporação nas ruas."O desfile mostra à população uma Guarda Municipal cada vez mais presente, preparada e próxima das pessoas. Todas as nossas coordenadorias e patrulhas estarão representadas, mostrando a diversidade e a importância do trabalho realizado diariamente pela corporação. A chegada dos 80 novos agentes amplia nossa capacidade de atuação nos bairros, no trânsito, nas escolas, na proteção das mulheres e na preservação ambiental. É um reforço importante para manter Niterói organizada e fortalecer a segurança preventiva nas ruas, sempre de forma integrada com as demais forças de segurança", afirmou o inspetor-geral da Guarda Civil Municipal de Niterói, Paulo Brito.O dispositivo motorizado contará com 38 viaturas, entre motocicletas, bicicletas elétricas, quadriciclos, caminhonetes e outros veículos utilizados diariamente pela corporação. Além da participação no desfile, a Guarda Municipal estará nas ruas para garantir a organização e a tranquilidade do evento. A operação especial de ordenamento e patrulhamento nas imediações da Avenida Amaral Peixoto terá 30 agentes e oito viaturas.

A concentração da Guarda Mirim será a partir das 8h. Em seu 11º desfile oficial, as crianças e os jovens vão percorrer a avenida cantando hinos e cantigas, celebrando a Independência do Brasil em um momento de formação cidadã e valorização de princípios como disciplina, respeito, civismo e amor ao país.