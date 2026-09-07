Niterói: a Guarda Municipal também estará nas ruas para garantir a organização e a tranquilidade do eventoDivulgação/Ascom
A Guarda terá participação expressiva no desfile. Ao todo, 190 agentes vão integrar o dispositivo a pé. Estarão representadas a Coordenadoria de Ações Táticas, a Coordenadoria de Meio Ambiente, a Coordenadoria de Trânsito, a Patrulha Guardiã Maria da Penha, a Patrulha Escolar e as equipes que atuam no Patrulhamento dos Bairros. O grupo contará ainda com os 80 novos guardas municipais que concluíram o curso de formação e já reforçam o trabalho da corporação nas ruas.
"O desfile mostra à população uma Guarda Municipal cada vez mais presente, preparada e próxima das pessoas. Todas as nossas coordenadorias e patrulhas estarão representadas, mostrando a diversidade e a importância do trabalho realizado diariamente pela corporação. A chegada dos 80 novos agentes amplia nossa capacidade de atuação nos bairros, no trânsito, nas escolas, na proteção das mulheres e na preservação ambiental. É um reforço importante para manter Niterói organizada e fortalecer a segurança preventiva nas ruas, sempre de forma integrada com as demais forças de segurança", afirmou o inspetor-geral da Guarda Civil Municipal de Niterói, Paulo Brito.
O dispositivo motorizado contará com 38 viaturas, entre motocicletas, bicicletas elétricas, quadriciclos, caminhonetes e outros veículos utilizados diariamente pela corporação. Além da participação no desfile, a Guarda Municipal estará nas ruas para garantir a organização e a tranquilidade do evento. A operação especial de ordenamento e patrulhamento nas imediações da Avenida Amaral Peixoto terá 30 agentes e oito viaturas.
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