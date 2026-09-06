Niterói: evento vai acontecer durante dois finais de semana, na Praia de Icaraí - Divulgação/Ascom

Niterói: evento vai acontecer durante dois finais de semana, na Praia de IcaraíDivulgação/Ascom

Publicado 06/09/2026 21:02

Niterói - Nos próximos dois fins de semana (12 e 13, 19 e 20 de setembro), a Praia de Icaraí receberá, das 8h às 18h, o Esporte é Show, cujo objetivo vai muito além das competições esportivas. O evento visa criar uma experiência que envolva não apenas os competidores, mas também, moradores da cidade, turistas e pessoas de qualquer idade que estejam circulando pela orla. Além das competições, a arena contará com DJ e locutor, estandes de expositores locais, área de alimentação, ações de promoção turística, atividades de interação com o público, brincadeiras, sorteios e distribuição de brindes. A entrada é gratuita.

O Esporte é Show, que acontece na Praia de Icaraí no trecho entre as ruas Presidente Backer e Lopes Trovão, é uma realização do Instituto Faça a Sua Parte – Faspar, em parceria com o Ministério do Turismo e apoio da Prefeitura de Niterói por meio da Secretaria de Esporte e Lazer e da Neltur.

“A Prefeitura de Niterói vem atuando para trazer, cada vez mais, eventos desse porte para a cidade que além de ser, reconhecidamente, um celeiro de atletas, dispõe de atrativos extras tanto para os competidores como para o público que participa e/ou assiste às competições. Isso não só incentiva a prática esportiva como impacta no desenvolvimento local, movimentando a rede hoteleira, nossos polos gastronômicos e de serviços”, afirma o secretário de Esporte e Lazer de Niterói, Luiz Carlos Gallo.

As principais modalidades na areia serão o Vôlei de Praia e o Futevôlei, reunindo diferentes públicos, níveis de experiência e faixas etárias ao longo dos dois finais de semana. Nos domingos, 13 e 20 de setembro, das 9h às 10h, acontecerão aulas de yoga, em parceria com o projeto Niterói em Equilíbrio, da Secretaria de Esporte e Lazer.

“A proposta do Esporte é Show vai muito além das competições. Buscamos associar esporte, turismo, lazer, entretenimento e desenvolvimento local, aproveitando a realização de um grande evento na orla para atrair participantes de outros municípios, estimular a circulação de atletas e familiares pela cidade e apresentar os atrativos de Niterói também aos próprios moradores”, explica Márcio Gaudie, campeão sul-americano e vice-campeão mundial de vôlei de praia, um dos organizadores do evento.

Essa proposta é reforçada já no primeiro final de semana do evento que terá como um dos principais destaques a participação de estudantes das escolas de vôlei, ampliando as oportunidades para que os jovens vivenciem jogos e competições das modalidades de praia. Será realizado, ainda, o Aquecimento Festival de Praia JEN 2026, ação desenvolvida numa parceria da Faspar com a Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer.

No segundo final de semana, o Esporte é Show terá uma característica diferente, ampliando a participação para praticantes de diferentes níveis e faixas etárias. Isso porque a programação acontecerá simultaneamente ao Desafio Nacional de Vôlei de Praia, criando um ambiente que reunirá do iniciante ao avançado e do jovem aos atletas das categorias master. A presença de competidores acima dos 60 anos reforçará a mensagem de longevidade esportiva e integração entre gerações, demonstrando que a prática esportiva pode acompanhar diferentes fases da vida.

Esporte de praia incrementa o turismo em Niterói

Com uma das orlas mais bonitas do Brasil, nos últimos anos Niterói vem se destacando no cenário dos esportes de praia, com importantes eventos acontecendo nas areias de Icaraí e na Região Oceânica da cidade. Além de incentivar a prática desportiva, esses eventos vêm se tornando vetores para a geração de recursos e de atração turística para a cidade.

Segundo a Neltur, durante a realização de grandes circuitos esportivos de praia e náuticos, a rede hoteleira de Niterói atinge picos de alta ocupação. Embora a taxa média anual geral flutue, eventos desse porte tendem a alcançar a capacidade máxima de leitos em hotéis e pousadas. O turista esportivo - atletas amadores, comissões técnicas e familiares - costuma ter um gasto médio superior ao do turista convencional e permanece de três a quatro dias na cidade. A estratégia de consolidar um calendário permanente de eventos esportivos e culturais ajudou a cidade a atrair a marca histórica em 2025 de 1,5 milhão de visitantes em um único ano.

As atividades pós-praia dos moradores locais, que acabam por descobrir novas possibilidades de aproveitar Niterói, também contribui nesse impacto positivo para a economia local. “O Esporte é Show reforça a vocação de Niterói para receber grandes eventos esportivos em um dos nossos principais cartões-postais. Além de incentivar a prática esportiva e aproximar estudantes e famílias das atividades, o projeto atrai visitantes e movimenta a hotelaria, a gastronomia, o comércio e os serviços. Seguimos trabalhando para consolidar Niterói como um destino de referência no turismo esportivo”, afirma André Bento, presidente da Neltur.

Como reforço a esse incentivo, a Neltur – Niterói Empresa de Lazer e Turismo - participará do evento com estande institucional e ações de promoção turística, disponibilizando informações e materiais sobre os atrativos e experiências oferecidos pela cidade. Para acompanhar a programação e todos os detalhes do Esporte é Show 2026 é só acessar a página do Instituto Faspar no Instagram @institutofaspar

