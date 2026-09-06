Niterói: NitTrans vai realizar esquema especial de trânsito para o desfile cívico-militar, no CentroAlex Ramos/Arquivo
Niterói terá esquema especial de trânsito para o desfile cívico-militar de 7 de Setembro
Ação terá vias interditadas em vias do Centro
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