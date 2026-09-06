Niterói: NitTrans vai realizar esquema especial de trânsito para o desfile cívico-militar, no Centro - Alex Ramos/Arquivo

Niterói: NitTrans vai realizar esquema especial de trânsito para o desfile cívico-militar, no CentroAlex Ramos/Arquivo

Publicado 06/09/2026 19:37

Niterói - A Prefeitura, por meio da NitTrans , vai realizar uma operação especial de trânsito para o desfile cívico-militar de 7 de Setembro, nesta segunda-feira, que acontece na Avenida Ernani do Amaral Peixoto. A ação contará com interdições programadas em vias do Centro de Niterói, monitoramento das equipes de trânsito e apoio operacional.

A partir das 06h do dia 6 de setembro (domingo) até o final do evento fica proibido o estacionamento nas seguintes vias: Avenida Ernani do Amaral Peixoto, em toda a sua extensão; Rua Evaristo da Veiga, em toda a sua extensão; Rua Coronel Gomes Machado, no trecho compreendido entre a Rua Evaristo da Veiga e a Rua Visconde de Sepetiba; e Rua Marquês de Olinda, no trecho compreendido entre a Rua Coronel Gomes Machado e a Avenida Ernani do Amaral Peixoto.

Também no dia 06 de setembro, a partir das 6h até 14h do dia 07, o tráfego de veículos em 02 faixas de rolamento no lado direito de circulação de veículos da Avenida Ernani do Amaral Peixoto, em frente à Câmara Municipal, será interditado para montagem da estrutura do palco.

No dia 07 setembro, das 05h às 13h, o tráfego será totalmente interditado nos seguintes trechos: Avenida Jansen de Mello, pista sentido Icaraí; Avenida Marquês do Paraná, pista sentido Icaraí; Avenida Ernani do Amaral Peixoto; Rua Coronel Gomes Machado, no trecho compreendido entre a Rua Visconde de Sepetiba e a Avenida Marquês do Paraná; Rua Evaristo da Veiga; Rua Senador Nabuco; e Rua Marquês de Olinda, no trecho compreendido entre a Rua Eusébio de Queirós e a Rua Coronel Gomes Machado.

No dia 07 setembro, das 6h às 13h, devido ao estacionamento de veículos oficiais e dos ônibus que irão transportar os participantes civis e militares, serão delimitadas as vagas e proibido o acesso de outros veículos nos seguintes pontos: Rua Visconde Sepetiba, entre a Avenida Ernani do Amaral Peixoto e a Rua Coronel Gomes Machado; e Avenida Visconde do Rio Branco, nas vagas ao lado da Concha Acústica; Rua Doutor Celestino, nas vagas a partir do antigo Fórum.

Na Rua Coronel Gomes Machado, entre a Rua Visconde de Sepetiba e a Avenida Marquês do Paraná, será estacionamento de 08 (oito) viaturas dos militares da reserva do Exército que integrarão o comboio do desfile militar.