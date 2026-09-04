Niterói: em agosto, uma fiscalização realizada no bairro Fonseca identificou irregularidades em um caminhão-tanqueDivulgação/Ascom
Apesar de os principais postos estarem localizados nas divisas, a atuação da Operação Foco também chega a municípios como Niterói. Em agosto, uma fiscalização realizada no bairro Fonseca identificou irregularidades em um caminhão-tanque que transportava 5 mil litros de etanol hidratado, avaliados em R$ 19 mil.
Segundo a Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz-RJ), os agentes encontraram indícios de que a mercadoria havia sido descarregada em desacordo com as informações apresentadas na documentação fiscal. O combustível foi encaminhado para o Posto Fiscal de Levy Gasparian, onde foram realizados os procedimentos da Receita Estadual. A ocorrência demonstra que a fiscalização da Operação Foco não se limita aos postos fixos instalados nas entradas do estado, contando também com equipes volantes.
Coordenada pelo Gabinete de Segurança Institucional do Estado (GSI-RJ), a Operação Foco é uma força-tarefa permanente voltada à fiscalização do trânsito de mercadorias nas principais divisas do Rio de Janeiro. Durante as abordagens, os agentes verificam notas fiscais, documentos de transporte e cargas consideradas suspeitas. A operação também atua contra sonegação, descaminho, contrabando e o transporte de drogas e armas.
Atualmente, a estrutura conta com cinco postos estratégicos: Nhangapi, em Itatiaia, na BR-116; Levy Gasparian, na BR-040; Timbó, em Itaperuna, na BR-356; Morro do Coco, em Campos dos Goytacazes, na BR-101; e Angra dos Reis, também na BR-101.
Fiscalização funciona 24 horas
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