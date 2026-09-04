Niterói: na comunidade da Ciclovia, dois suspeitos vendiam drogas e outro estava com rádio transmissorDivulgação/PMERJ
Três suspeitos são presos durante ação contra o tráfico em Piratininga
Operação da Delegacia de Roubos e Furtos ocorreu na comunidade da Ciclovia; dois suspeitos foram encontrados vendendo drogas e outro estava com rádio transmissor
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Confusão entre professora e responsáveis por aluno vira caso de polícia
Segundo relatos, professora teria ameaçado agredir uma criança; responsável pelo aluno também teria feito ameaças e precisado ser contido
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Concessionária registrou o furto de cerca de quatro quilômetros de cabos em 2026; ocorrência em São Domingos deixou 44 apartamentos sem energia por mais de 20 horas
Bruno de Lorenzo apresenta recital solo no Theatro Municipal
Vencedor da edição de 2025 do programa Prelúdio, da TV Cultura, artista sobe ao palco no dia 9 de setembro, às 19h
Estado realiza cessão de área do Caio Martins à Prefeitura de Niterói
Ato foi assinado em reunião no Palácio Guanabara pelo governador em exercício e presidente do TJ, desembargador Ricardo Couto de Castro, e pelo prefeito Rodrigo Neves. Ação autoriza obras de macrodrenagem e implantação de parque público
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