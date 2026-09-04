Niterói: na comunidade da Ciclovia, dois suspeitos vendiam drogas e outro estava com rádio transmissor - Divulgação/PMERJ

Niterói: na comunidade da Ciclovia, dois suspeitos vendiam drogas e outro estava com rádio transmissorDivulgação/PMERJ

Publicado 04/09/2026 11:44

Niterói - Três suspeitos foram presos nesta quinta-feira (3) durante uma ação da Polícia Civil na comunidade da Ciclovia, no bairro de Piratininga, na Região Oceânica . A operação foi realizada por agentes da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF) após um trabalho de inteligência. Segundo a Polícia Civil, os três homens estavam em um ponto de venda de drogas localizado em uma área apontada pela corporação como controlada pelo Comando Vermelho (CV).

Durante a ação, dois suspeitos foram detidos enquanto estariam vendendo entorpecentes. O terceiro foi localizado com um rádio transmissor. Ainda de acordo com a corporação, nenhum dos três homens ofereceu resistência durante a abordagem. Os suspeitos também não estavam armados. Eles poderão responder pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Um dos detidos possui, segundo a Polícia Civil, 18 registros de passagem pela polícia e já havia sido preso em flagrante outras seis vezes. Após as prisões, a Polícia Civil informou que as investigações continuam para identificar outros possíveis envolvidos e lideranças que atuariam na comunidade da Ciclovia.

Os três homens e o material apreendido foram encaminhados para a Cidade da Polícia, onde a ocorrência foi registrada.