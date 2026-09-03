Niterói: ao longo da tarde, funcionários da Prefeitura tiveram acesso a atendimento - Bruno Eduardo Alves/Ascom

Niterói: ao longo da tarde, funcionários da Prefeitura tiveram acesso a atendimentoBruno Eduardo Alves/Ascom

Publicado 03/09/2026 11:40

Niterói - Falar em saúde mental demanda amplitude. O bem-estar vai além da vida privada e requer que exista um equilíbrio com o trabalho. A partir desse olhar, a Prefeitura de Niterói realizou, nesta quarta-feira (02), o programa Cuidar de Quem Cuida. Promovido pela Secretaria Municipal de Administração, o evento foi voltado para os servidores e proporcionou uma tarde de cuidados e palestras voltados para a saúde.

Ao longo da tarde, funcionários da Prefeitura tiveram acesso a atendimento para aferição de glicose e pressão arterial, ponto para agendamento de consultas no Hospital Oftalmológico Santa Beatriz, palestra sobre saúde mental e atendimento para facilitar a parceria com o Wellhub. Segundo Rubia Secundino, secretária de Administração, o intuito foi fazer uma ponte entre os funcionários e um cuidado essencial:

“Lançamos o Cuidar de Quem Cuida porque percebemos que o servidor acumula muita carga de trabalho. Esse é um debate que acontece no Brasil todo e entendemos que é importante a Prefeitura facilitar o acesso ao cuidado psicológico, a exercícios e aproximar todos da pauta da saúde mental. Por enquanto, esse ainda é um projeto piloto, mas pretendemos aprimorar”, afirmou.

O ambiente de trabalho ocupa e influencia uma parcela significativa da vida de qualquer pessoa. De acordo com dados de uma pesquisa realizada pela FGV Ibre lançada em 2026, o brasileiro trabalha, em média, 40,1 horas semanais. Em complemento a isso, a tendência a ficar muito tempo sentado, associada a um comportamento sedentário, potencializa um maior risco de doenças cardiovasculares, diabetes, obesidade e mais.

Para João Luiz Palmeira, de 69 anos, a tarde foi proveitosa. Há 47 anos na Prefeitura, o servidor comenta que vê com bons olhos ações como a do projeto: “Hoje consegui aferir a pressão e já marquei uma consulta oftalmológica que estava precisando faz tempo. O atendimento foi excelente”, disse.

Em complemento aos serviços ofertados, o evento também destacou o papel da escuta no cuidado da saúde mental. Tanto em colegas, quanto em si próprio, sintomas como irritabilidade, cansaço constante, insônia, falta de concentração, vontade de se isolar e outros demandam atenção e que o atendimento psicológico pode ajudar.