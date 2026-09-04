Niterói: caso ocorreu no Colégio São Vicente de Paulo, em Icaraí - Reprodução/Internet

Niterói: caso ocorreu no Colégio São Vicente de Paulo, em IcaraíReprodução/Internet

Publicado 04/09/2026 11:32 | Atualizado 04/09/2026 11:46





Segundo relatos de responsáveis por outros alunos, a professora teria ameaçado agredir uma criança durante um desentendimento dentro da instituição. A pedagoga teria dito que iria “bater a cabeça da criança na parede”. Ao tomar conhecimento do episódio, o responsável pelo aluno teria ido até o colégio e ameaçado agredir a professora. Segundo testemunhas, ele precisou ser contido por outras pessoas que estavam no local. Niterói - Uma confusão envolvendo uma professora do 1º ano e responsáveis por um aluno do Colégio São Vicente de Paulo, em Icaraí, Niterói , terminou com a presença da Polícia Militar na instituição. O caso aconteceu na última segunda-feira (31) e também provocou mudanças nas regras de entrada e saída do colégio.Segundo relatos de responsáveis por outros alunos, a professora teria ameaçado agredir uma criança durante um desentendimento dentro da instituição. A pedagoga teria dito que iria “bater a cabeça da criança na parede”. Ao tomar conhecimento do episódio, o responsável pelo aluno teria ido até o colégio e ameaçado agredir a professora. Segundo testemunhas, ele precisou ser contido por outras pessoas que estavam no local.

A Patrulha Escolar foi acionada e a Polícia Militar permaneceu na porta do Colégio São Vicente de Paulo durante dois dias consecutivos, na segunda-feira (31) e na terça-feira (1º). Militares do 12º BPM (Niterói) confirmaram que equipes do programa Patrulha Escolar atuaram na instituição durante o período. O colégio não informou se a professora foi afastada ou se existe alguma apuração interna para investigar as acusações.



Colégio restringe entrada de responsáveis



Após o episódio, a direção do Colégio São Vicente de Paulo publicou um comunicado nas redes sociais destinado à comunidade escolar. A instituição também alterou as regras de entrada e saída de alunos e responsáveis. Antes da mudança, segundo relatos de pais, era comum que os responsáveis entrassem no ambiente escolar para deixar ou buscar os estudantes diretamente nas salas de aula.



Com o novo regulamento, a entrada dos responsáveis foi restringida. Agora, eles não podem ultrapassar a porta de entrada da instituição.



A secretaria do colégio e o vice-provedor da instituição, Marcelo Erthal, optaram por não se manifestar sobre o caso. Na noite desta quinta-feira (3), o colégio divulgou uma nota de repúdio em relação a divulgação deste caso na mídia.