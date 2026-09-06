Niterói: sua obra se manteve fiel a um princípio essencial, na qual a expressão vale mais do que a realidadeDivulgação/Ascom
Ao longo dessas cinco décadas, sua obra se manteve fiel a um princípio essencial: a expressão vale mais do que a realidade. Tons luminosos abrem frestas de felicidade, enquanto campos escuros conduzem o olhar a um mergulho profundo no eu, sem concessões ao alegre falso, sem a obrigação de agradar ou de parear uma tela à outra. O que se afirma aqui é a legitimidade do sentimento como linguagem. A presença afetiva de mestres como Iberê Camargo atravessa sua pintura não como citação formal, mas como herança viva. Somam-se a eles os artistas que o acompanharam em vida e que hoje permanecem no gesto, na memória e na força criadora que sustenta sua obra no presente.
"Esta exposição não propõe uma síntese nem um fechamento. Ao contrário: ela reconhece a coerência profunda de um artista que escolheu permanecer livre, técnico ou não, figurativo ou abstrato, fiel apenas à emoção e à expressão do seu tempo. Bernardii pinta porque precisa extravasar todo amor que tem em seu coração. E é dessa necessidade que nasce a potência de sua obra. Mais do que uma retrospectiva, esta é uma afirmação de caminho. Um caminho onde a inquietação não é conflito, mas motor; onde a fantasia não é fuga, mas verdade; e onde a pintura continua sendo um exercício radical de liberdade", disse Débora Raquel Martins, curadora internacional da exposição
SERVIÇO
Exposição 50 anos de pintura de Bernardii
Data: até 04 de outubro
Horário de visitação: de terça a domingo, das 11h às 16h
Entrada Gratuita
Local: Solar do Jambeiro
Endereço: Rua Presidente Domiciano, 195 – São Domingos
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