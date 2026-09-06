Niterói: sua obra se manteve fiel a um princípio essencial, na qual a expressão vale mais do que a realidade - Divulgação/Ascom

Niterói: sua obra se manteve fiel a um princípio essencial, na qual a expressão vale mais do que a realidadeDivulgação/Ascom

Publicado 06/09/2026 19:03

Niterói - O Solar do Jambeiro , em São Domingos, recebe a exposição que comemora 50 anos do tradicional pintor Bernardii.

"Celebrar cinquenta anos de pintura de Bernardii é aceitar um desafio curatorial: o de não tentar organizar o que, por natureza, se recusa a permanecer fixo. Sua obra não se constrói a partir de uma linha evolutiva previsível, mas de um estado permanente de inquietação, onde cada tela nasce como resposta direta ao sentimento do instante. Bernardii é um artista que assume a inconstância não como desvio, mas como método. Sua pintura se alimenta do gesto repetido — não para alcançar a fórmula, mas para preservar o amor pelo resultado final, como no movimento circular e hipnótico do Bolero de Ravel. Cada pincelada é exercício de permanência e risco; cada cor, uma negociação entre a verdade interior e a liberdade da fantasia", explicou a curadora.



Ao longo dessas cinco décadas, sua obra se manteve fiel a um princípio essencial: a expressão vale mais do que a realidade. Tons luminosos abrem frestas de felicidade, enquanto campos escuros conduzem o olhar a um mergulho profundo no eu, sem concessões ao alegre falso, sem a obrigação de agradar ou de parear uma tela à outra. O que se afirma aqui é a legitimidade do sentimento como linguagem. A presença afetiva de mestres como Iberê Camargo atravessa sua pintura não como citação formal, mas como herança viva. Somam-se a eles os artistas que o acompanharam em vida e que hoje permanecem no gesto, na memória e na força criadora que sustenta sua obra no presente.



"Esta exposição não propõe uma síntese nem um fechamento. Ao contrário: ela reconhece a coerência profunda de um artista que escolheu permanecer livre, técnico ou não, figurativo ou abstrato, fiel apenas à emoção e à expressão do seu tempo. Bernardii pinta porque precisa extravasar todo amor que tem em seu coração. E é dessa necessidade que nasce a potência de sua obra. Mais do que uma retrospectiva, esta é uma afirmação de caminho. Um caminho onde a inquietação não é conflito, mas motor; onde a fantasia não é fuga, mas verdade; e onde a pintura continua sendo um exercício radical de liberdade", disse Débora Raquel Martins, curadora internacional da exposição



SERVIÇO



Exposição 50 anos de pintura de Bernardii

Data: até 04 de outubro

Horário de visitação: de terça a domingo, das 11h às 16h

Entrada Gratuita

Local: Solar do Jambeiro

Endereço: Rua Presidente Domiciano, 195 – São Domingos



