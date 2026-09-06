Niterói: ação, realizada em apoio ao Setembro Amarelo, será uma oportunidade para o público conhecer mais de perto a atuação do CVV - Divulgação/Ascom

Niterói: ação, realizada em apoio ao Setembro Amarelo, será uma oportunidade para o público conhecer mais de perto a atuação do CVVDivulgação/Ascom

Publicado 06/09/2026 18:10

Niterói - Em um mês marcado pela conscientização sobre a importância da saúde emocional, o Multicenter Itaipu abre espaço para uma iniciativa que transforma informação em ação.





A ação, realizada em apoio ao Setembro Amarelo, será uma oportunidade para o público conhecer mais de perto a atuação do CVV, entender como funciona o voluntariado, tirar dúvidas e receber orientações para participar do curso gratuito para novos voluntários.



Com início previsto para 15 de setembro, o curso será realizado de forma online, com encontros às terças-feiras, das 19h às 22h, durante três meses. As inscrições podem ser feitas pelo site No dia 12 de setembro, das 10h30 às 18h, representantes do CVV – Centro de Valorização da Vida – Posto Piratininga-Niterói estarão no shopping para apresentar o trabalho da instituição e orientar quem deseja fazer parte da rede de voluntários.A ação, realizada em apoio ao Setembro Amarelo, será uma oportunidade para o público conhecer mais de perto a atuação do CVV, entender como funciona o voluntariado, tirar dúvidas e receber orientações para participar do curso gratuito para novos voluntários.Com início previsto para 15 de setembro, o curso será realizado de forma online, com encontros às terças-feiras, das 19h às 22h, durante três meses. As inscrições podem ser feitas pelo site http://www.cvv.org.br/voluntarios/Piratininga

Em uma sociedade que precisa cada vez mais valorizar a escuta e o acolhimento, iniciativas que ampliam as redes de apoio ganham ainda mais relevância. Para o Multicenter Itaipu, apoiar a ação é também uma forma de contribuir para que mais pessoas tenham acesso à informação e conheçam caminhos de cuidado e acolhimento emocional. O Centro de Valorização da Vida (CVV) oferece apoio emocional gratuitamente por telefone, chat e e-mail. O atendimento pode ser acessado pelo 188 ou pelo site cvv.org.br.



Serviço:



Ação do CVV no Multicenter Itaipu

Data: 12 de setembro

Horário: das 10h30 às 18h

Local: Shopping Multicenter Itaipu

Endereço: Estrada Francisco da Cruz Nunes, 6501 – Itaipu, Niterói – RJ



Curso para novos voluntários do CVV

Início previsto: 15 de setembro

Formato: online

Quando: terças-feiras, das 19h às 22h

Duração: três meses

Inscrições: cvv.org.br/voluntarios/Piratininga/

CVV: apoio emocional gratuito pelo telefone 188, chat e e-mail.