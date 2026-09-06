Niterói: Pretinho da Serrinha vem à cidade falar sobre sua trajetóriaDivulgação/Ascom
O objetivo é mergulhar na trajetória de quem começou muito cedo no carioca Morro da Serrinha - tornando-se o mais novo mestre de bateria do Império Serrano aos 10 anos - e hoje assina a direção musical de grandes turnês nacionais e megaeventos ao lado de lendas como Caetano Veloso, Zeca Pagodinho, Alcione e Marisa Monte.
O encontro abordará o quanto o samba foi fundamental em sua caminhada, abrindo portas para tocar, gravar e conquistar o respeito de grandes nomes da nossa música, além de discutir os bastidores da produção musical, a relação com o mercado, parcerias de sucesso e a importância de preservar as raízes culturais na construção de uma carreira artística sólida. As inscrições estão abertas no site www.culturaniteroi.com.br
Filho de uma manicure e porta-bandeira, ele aprendeu muito com seu avô, um mestre de jongo. Pretinho era bem diferente de outros meninos do Morro da Serrinha. A música era quase uma fixação. Batucava com tanta força no caderno, a caminho da escola, que às vezes a caneta estourava – e ele precisava voltar para casa para trocar de roupa.
Aos 13 anos, Pretinho já vivia de música. Mas o reconhecimento veio com muito trabalho, persistência e parceria com outros artistas. A fama de multi-instrumentista o levou a gravar e tocar com Caetano Veloso, Maria Bethânia, Marisa Monte, Silva, Simone, Zeca Pagodinho, Martinho da Vila, Fundo de Quintal, Sérgio Mendes, Maria Bethânia, Lianne La Havas, Esperanza Spalding, Will I Am (Black Eyed Peas), Kanye West, Queen Latifah, só para citar alguns.
Em 2012, participou de um especial da TV Globo com Roberto Carlos e Seu Jorge e também do Show da Primavera com Caetano Veloso e Chico Buarque, além de se apresentar em Paris durante evento da Associação Brasileira de Franchising (ABF).
Serviço
Pretinho da Serrinha? Workshop 'Se não fosse o samba'
Data: Terça-feira, 08 de setembro de 2026
Horário: 19h
Classificação indicativa: Livre
Evento Gratuito
Local: Sala Carlos Couto
End: Rua XV de Novembro, 35 - Centro, Niterói
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