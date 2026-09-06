Niterói: Pretinho da Serrinha vem à cidade falar sobre sua trajetória - Divulgação/Ascom

Niterói: Pretinho da Serrinha vem à cidade falar sobre sua trajetóriaDivulgação/Ascom

Publicado 06/09/2026 19:29





O objetivo é mergulhar na trajetória de quem começou muito cedo no carioca Morro da Serrinha - tornando-se o mais novo mestre de bateria do Império Serrano aos 10 anos - e hoje assina a direção musical de grandes turnês nacionais e megaeventos ao lado de lendas como Caetano Veloso, Zeca Pagodinho, Alcione e Marisa Monte.



O encontro abordará o quanto o samba foi fundamental em sua caminhada, abrindo portas para tocar, gravar e conquistar o respeito de grandes nomes da nossa música, além de discutir os bastidores da produção musical, a relação com o mercado, parcerias de sucesso e a importância de preservar as raízes culturais na construção de uma carreira artística sólida. As inscrições estão abertas no site Niterói - A Fundação de Arte de Niterói, por meio do selo Niterói Música (originalmente chamado de Niterói Discos ) convida artistas, empresários, técnicos, produtores executivos e todos os profissionais da indústria musical a participarem do workshop Se não fosse o samba, com o multiartista, produtor e diretor musical Pretinho da Serrinha.O objetivo é mergulhar na trajetória de quem começou muito cedo no carioca Morro da Serrinha - tornando-se o mais novo mestre de bateria do Império Serrano aos 10 anos - e hoje assina a direção musical de grandes turnês nacionais e megaeventos ao lado de lendas como Caetano Veloso, Zeca Pagodinho, Alcione e Marisa Monte.O encontro abordará o quanto o samba foi fundamental em sua caminhada, abrindo portas para tocar, gravar e conquistar o respeito de grandes nomes da nossa música, além de discutir os bastidores da produção musical, a relação com o mercado, parcerias de sucesso e a importância de preservar as raízes culturais na construção de uma carreira artística sólida. As inscrições estão abertas no site www.culturaniteroi.com.br

Pretinho da Serrinha começou muito cedo no universo da música. Aos 10 anos, já era o mais novo mestre de bateria da escola de samba Império Serrano. Apoiado em um caixote de cerveja vazio, comandava ritmistas muito mais velhos que ele e já tocava melhor do que todos. Mas não perdeu a humildade. Pretinho nunca desistiu do seu sonho.



Filho de uma manicure e porta-bandeira, ele aprendeu muito com seu avô, um mestre de jongo. Pretinho era bem diferente de outros meninos do Morro da Serrinha. A música era quase uma fixação. Batucava com tanta força no caderno, a caminho da escola, que às vezes a caneta estourava – e ele precisava voltar para casa para trocar de roupa.



Aos 13 anos, Pretinho já vivia de música. Mas o reconhecimento veio com muito trabalho, persistência e parceria com outros artistas. A fama de multi-instrumentista o levou a gravar e tocar com Caetano Veloso, Maria Bethânia, Marisa Monte, Silva, Simone, Zeca Pagodinho, Martinho da Vila, Fundo de Quintal, Sérgio Mendes, Maria Bethânia, Lianne La Havas, Esperanza Spalding, Will I Am (Black Eyed Peas), Kanye West, Queen Latifah, só para citar alguns.



Em 2012, participou de um especial da TV Globo com Roberto Carlos e Seu Jorge e também do Show da Primavera com Caetano Veloso e Chico Buarque, além de se apresentar em Paris durante evento da Associação Brasileira de Franchising (ABF).



Serviço



Pretinho da Serrinha? Workshop 'Se não fosse o samba'

Data: Terça-feira, 08 de setembro de 2026

Horário: 19h

Classificação indicativa: Livre

Evento Gratuito



Local: Sala Carlos Couto

End: Rua XV de Novembro, 35 - Centro, Niterói