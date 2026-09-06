Niterói: Bruno acumulou atuações de destaque no 55o Festival de Inverno de Campos do Jordão, apresentando-se em recital solo na Estação Motiva Cultural - Divulgação/Ascom

Niterói: Bruno acumulou atuações de destaque no 55o Festival de Inverno de Campos do Jordão, apresentando-se em recital solo na Estação Motiva CulturalDivulgação/Ascom

Publicado 06/09/2026 19:22

Niterói - O pianista Bruno de Lorenzo, expoente da nova geração do cenário erudito brasileiro, realiza recital solo no palco do Theatro Municipal de Niterói , na quarta-feira, 09 de setembro, às 19h. A apresentação celebra oficialmente a sua vitória no programa Prelúdio, da TV Cultura (edição 2025), e consolida o seu retorno ao Brasil após um período de aperfeiçoamento artístico e residência acadêmica na Suécia.

Com lançamento e representação pelo selo fonográfico Século 30 Records, o intérprete destaca-se pela fluidez técnica, rigor analítico e maturidade expressiva, transitando entre a literatura solo, a música de câmara e a colaboração pianística.

Na construção deste programa, Bruno contrapõe a virtuosidade que o consagrou no cenário nacional às ricas influências de sua experiência formativa no exterior.

A formação de Bruno de Lorenzo teve início aos 11 anos, em Macaé, sob a orientação de Antonio Guimarães Neto (linhagem pedagógica de Luiz Senise). Em 2019, estabeleceu-se no Rio de Janeiro para dar prosseguimento aos seus estudos sob a orientação da pianista Marina Spoladore, integrando atualmente o Bacharelado em Piano do Instituto Villa-Lobos (UNIRIO).

Sua trajetória inclui uma sólida experiência internacional. Entre 2024 e 2025, fixou residência em Paris para aperfeiçoamento sob a tutela de Claudine Thioux - herdeira do método do mestre francês Raymond Thiberge -, seguido por um período de intercâmbio na Suécia dedicado à pesquisa de repertório e prática de performance.

Além do reconhecimento no programa Prelúdio, Bruno acumulou atuações de destaque no 55o Festival de Inverno de Campos do Jordão, apresentando-se em recital solo na Estação Motiva Cultural e atuando como celestista convidado da Orquestra do Festival em concertos na Sala São Paulo e no Auditório Cláudio Santoro.

A passagem pelo Theatro Municipal de Niterói - equipamento cultural de referência arquitetônica e acústica do Estado do Rio de Janeiro - marca um momento decisivo de sua afirmação profissional frente ao público.

Serviço

Quarta Clássica: Recital de Piano Solo Bruno de Lorenzo

Data: Quarta-feira, 09 de setembro de 2026

Horários: 19h

Duração: 60min

Classificação: Livre

Evento Gratuito | Retirada de 1 ingresso por pessoa na bilheteria, 1h antes do início do espetáculo

Crédito da foto: Maria Luiza Franca

Local: Theatro Municipal de Niterói

End: Rua XV de Novembro, 35 - Centro, Niterói