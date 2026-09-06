Niterói: resultado marca um avanço concreto na aproximação entre o poder público e as organizações que já atuam nas comunidades da cidade - Divulgação/Ascom

Niterói: resultado marca um avanço concreto na aproximação entre o poder público e as organizações que já atuam nas comunidades da cidadeDivulgação/Ascom

Publicado 06/09/2026 20:19

Niterói - Dez entidades esportivas e sociais de Niterói vão receber mentoria técnica para desenvolver projetos e buscar recursos por meio da Lei de Incentivo ao Esporte. As organizações foram selecionadas pelo programa Niterói Campeã, iniciativa da Prefeitura de Niterói voltada ao fortalecimento de projetos que usam o esporte como ferramenta de inclusão e transformação social. O resultado final do processo seletivo foi divulgado nesta sexta-feira (04).

O programa é realizado por meio do Gabinete da Vice-Prefeitura e da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel), em parceria com a Trilha. As entidades selecionadas são: Árvore de Bons Frutos, Associação Do Morro ao Pódio, Instituto Novos Começos, Instituto Saturino de Esporte e Cultura, Instituto Surf Hoe, Niterói Basquete Clube, Niterói Rugby (Handebol de Praia), Niterói Vôlei Clube, Niterói Wrestling e Núcleo Avançado de Esporte, Cultura e Lazer — Naves/RJ.

A seleção seguiu os critérios definidos no regulamento do programa e considerou fatores como tempo de atuação em Niterói, presença em áreas de vulnerabilidade social, número de beneficiários atendidos, promoção da equidade de gênero, uso de espaços públicos de esporte e lazer, articulação com redes públicas e participação na capacitação presencial realizada em 20 de agosto. As entidades também precisaram comprovar regularidade documental, com CNPJ ativo, ata de eleição de diretoria válida e registrada em cartório, além do estatuto de finalidade esportiva, também, registrado em cartório, conforme exigido pelo Ministério do Esporte.

As entidades classificadas entre a 11ª e a 25ª posição formam um cadastro de reserva e poderão ser convocadas em caso de desistência de alguma das dez selecionadas. A próxima etapa começa já na terça-feira (8). Até 9 de outubro, as dez entidades receberão orientação técnica para estruturar seus projetos e prepará-los para submissão ao Sistema da Lei de Incentivo ao Esporte (SLI), do Ministério do Esporte. Os representantes devem ficar atentos ao e-mail institucional e ao WhatsApp informados na inscrição, por onde serão encaminhadas as orientações sobre a mentoria.

Para a vice-prefeita Isabel Swan, o resultado marca um avanço concreto na aproximação entre o poder público e as organizações que já atuam nas comunidades da cidade. “Essas dez entidades foram escolhidas a partir da compatibilidade de seus trabalhos com os critérios estabelecidos no edital e têm em comum uma atuação efetiva, que já transforma a vida de crianças e jovens em Niterói. Agora, elas contarão com suporte técnico para transformar essa experiência em projetos formais e ampliar suas possibilidades de acesso à Lei de Incentivo ao Esporte. O esporte só cumpre plenamente seu papel de transformação social quando encontra estrutura para crescer e é justamente isso que o Niterói Campeã oferece: capacitação, organização e oportunidade de patrocínio para que essas iniciativas possam alcançar ainda mais pessoas.”, afirma Isabel Swan.

Segundo o secretário municipal de Esporte e Lazer, Luiz Carlos Gallo, o programa é um passo importante e necessário para que as entidades consigam desenvolver seus projetos. “Com o Niterói Campeã, estamos dando um passo importante para fortalecer quem já faz o esporte acontecer na nossa cidade. Muitas dessas entidades desenvolvem trabalhos de enorme relevância, revelam talentos e transformam vidas, mas nem sempre têm acesso ao conhecimento técnico necessário para estruturar projetos e buscar recursos por meio das leis de incentivo. A mentoria vem justamente para abrir esse caminho, oferecendo ferramentas para que essas iniciativas cresçam, conquistem sustentabilidade e possam beneficiar ainda mais pessoas. É um investimento que deixa legado e fortalece o esporte de Niterói como um todo”, destaca o secretário municipal de Esporte e Lazer, Luiz Carlos Gallo.

O Niterói Campeã é uma iniciativa da Prefeitura de Niterói que busca fortalecer o esporte como ferramenta de inclusão social, oferecendo capacitação e apoio técnico a entidades esportivas e comunitárias do município. O resultado do processo seletivo e o regulamento completo estão disponíveis no site oficial do programa.