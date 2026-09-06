Niterói: Praça Getúlio Vargas, em Icaraí, também está em obras. Após passar por uma reurbanização completa, o local vai formar um conjunto integrado com o novo Cine Concerto Sérgio Mendes - Lucas Benevides/Ascom

Niterói: Praça Getúlio Vargas, em Icaraí, também está em obras. Após passar por uma reurbanização completa, o local vai formar um conjunto integrado com o novo Cine Concerto Sérgio MendesLucas Benevides/Ascom

Publicado 06/09/2026 19:41

Niterói - Um dos espaços que é referência para a cultura de Niterói está cada vez mais perto de voltar a funcionar. A restauração do antigo Cinema Icaraí avança e vai devolvendo à paisagem da orla o belo prédio em estilo art déco, construído na década de 1940, que marcou gerações de moradores da cidade. Depois de pronto, o imóvel irá abrigar o Cine Concerto Sérgio Mendes, um moderno equipamento cultural com salão de concertos, salas de cinema, restaurante e áreas de convivência com vista para a Baía de Guanabara.

Nesta quinta-feira (3), o prefeito Rodrigo Neves fez mais uma vistoria técnica no local, acompanhado da secretária das Culturas, Julia Pacheco; da secretária de Conservação e Serviços Públicos, Dayse Monassa; do presidente da Empresa de Infraestrutura e Obras de Niterói (ION), Antonio Lourosa; do administrador regional de Icaraí, Raphael Costa; de outros integrantes da Prefeitura e de representantes da empresa executora das obras.

“É uma obra complexa, de um patrimônio histórico tombado, que acompanhamos passo a passo. É um serviço minucioso dos operários e engenheiros que estão trabalhando no local. Já foram implantadas dezenas de vigas de aço para reforçar a estrutura e agora começa o processo de restauração das paredes”, explicou Rodrigo Neves.

Com investimento total de R$ 45,7 milhões, o Cine Concerto Sérgio Mendes vai funcionar como um grande centro de entretenimento, cultura, lazer e gastronomia para todos os moradores e visitantes de Niterói. Serão duas salas de cinema, um salão de concertos destinado à Orquestra Sinfônica Nacional da Universidade Federal Fluminense (UFF), dois restaurantes, piano bar, rooftop com vista para a Praia de Icaraí e diversos espaços de convivência. A restauração da fachada representa uma das etapas mais aguardadas da obra e devolve ao prédio sua identidade arquitetônica original, integrando a preservação do patrimônio histórico e arquitetura contemporânea.



Praça Getúlio Vargas será integrada ao novo complexo cultural



A Praça Getúlio Vargas, em Icaraí, também está em obras. Após passar por uma reurbanização completa, o local vai formar um conjunto integrado com o novo Cine Concerto Sérgio Mendes. Está prevista a transformação de mais de 5,5 mil metros quadrados em um espaço aberto, acessível e voltado à convivência, eliminando as grades existentes e ampliando a conexão visual com a Praia de Icaraí e a Baía de Guanabara.

Desenvolvido pelo escritório Burle Marx, o projeto preserva as árvores históricas e contempla novos jardins, áreas de permanência, pergolados, playground acessível, academia ao ar livre, espaço pet, iluminação em LED, monitoramento por câmeras, áreas para feiras e eventos culturais e a completa requalificação dos passeios do entorno. A proposta é integrar patrimônio histórico, paisagismo e vida urbana em um único espaço público.