Niterói: Programa oferece procedimentos gratuitos para cães e gatos no Caminho Niemeyer - Reprodução/Internet

Niterói: Programa oferece procedimentos gratuitos para cães e gatos no Caminho NiemeyerReprodução/Internet

Publicado 06/09/2026 19:55

Niterói - O programa CastraMais RJ iniciou, no último dia 31 de agosto, uma ação de castração gratuita de cães e gatos em Niterói. Os procedimentos são realizados no Caminho Niemeyer , no Centro, em parceria com o Instituto Golias, com o objetivo de contribuir para o controle populacional e a saúde dos animais.

As datas disponíveis para agendamento durante o mês de setembro já estão esgotadas. Agora, a expectativa é pela abertura de novas vagas ou datas de atendimento na cidade. Os interessados devem acompanhar as atualizações pelo site oficial do CastraMais RJ.

Para quem conseguiu agendar o procedimento, é necessário seguir algumas orientações. O animal precisa residir no Estado do Rio de Janeiro, ter entre seis meses e sete anos e permanecer em jejum absoluto de água e comida por oito horas antes da cirurgia. Também é recomendado dar banho no pet no dia anterior.

Animais vacinados há menos de 21 dias não poderão passar pelo procedimento. No caso das fêmeas, não são realizadas castrações em animais no cio, gestantes ou que estejam amamentando. O tutor também deve informar ao veterinário sobre qualquer medicamento utilizado pelo animal.

No dia da cirurgia, os cães devem ser levados com guia e coleira. Em casos de animais agressivos, é necessário o uso de focinheira. Cães e gatos também precisam apresentar os dois testículos no saco escrotal. Antes da cirurgia, o animal será avaliado por um veterinário, que poderá decidir pela não realização do procedimento caso identifique alguma contraindicação.

O responsável deverá apresentar um documento de identidade com foto. Caso o documento seja digital, é necessário levá-lo impresso. O tutor também precisa permanecer na clínica durante todo o procedimento. Outro requisito obrigatório é o cadastro do animal no SinPatinhas. Sem o registro, o atendimento não será realizado. Os procedimentos acontecem na Rua Jornalista Rogério Coelho Neto, s/n, no Centro de Niterói. As informações e orientações para agendamento estão disponíveis no site do CastraMais RJ.