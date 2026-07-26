Castramóvel em Niterói atende no momento no Horto do Barreto - Divulgação/Prefeitura de Niterói

Castramóvel em Niterói atende no momento no Horto do BarretoDivulgação/Prefeitura de Niterói

Publicado 26/07/2026 00:00

O Castramóvel da Prefeitura de Niterói está em funcionamento no Horto do Barreto desde o dia 2 de julho, realizando cirurgias gratuitas de castração em cães e gatos previamente agendados para moradores da região. As inscrições foram realizadas de forma presencial no dia 27 de junho, garantindo o atendimento organizado dos animais cadastrados.

As cirurgias seguem até o dia 7 de agosto. Após encerrar os atendimentos no Horto do Barreto, o próximo ponto do Castramóvel será a Região Oceânica, onde o programa dará continuidade ao serviço gratuito de castração de cães e gatos.

As inscrições para os moradores da Região Oceânica serão realizadas no dia 8 de agosto, das 9h às 13h, no Parque Rural do Engenho do Mato. Não é necessário levar o animal. Para efetuar o cadastro, os tutores deverão apresentar comprovante de residência no Engenho do Mato, além de documento de identidade e CPF (originais e cópias).

A data de início das castrações e o local de atendimento serão divulgados no Instagram oficial da Prefeitura de Niterói.

A castração é uma das principais ferramentas para o controle populacional de cães e gatos, contribuindo para a redução do abandono, da reprodução descontrolada e da incidência de diversas doenças, além de promover mais qualidade de vida aos animais.

Segundo a diretora do Castramóvel e médica-veterinária Fernanda Campista, o procedimento é fundamental tanto para o controle da população de animais quanto para a prevenção de doenças.

“É através da castração que se consegue fazer o controle populacional de cães e gatos e, assim, evitar a procriação. Com a cirurgia também conseguimos evitar determinadas patologias, como é o caso da piometra em fêmeas”, destaca.

Apesar da grande procura pelas vagas durante o período de inscrições, a equipe do Castramóvel tem registrado faltas de tutores nos dias e horários agendados.

Os tutores que não conseguirem uma vaga no Castramóvel também podem procurar o Centro de Controle Populacional de Animais Domésticos (CCPAD), que oferece o serviço gratuito de castração mediante agendamento. O CCPAD está localizado na Travessa Luís de Matos, nº 105, Fonseca, Niterói.

É importante lembrar que, ao agendar a castração e não comparecer sem aviso prévio, o tutor impede que a vaga seja destinada a outro animal que também aguarda pelo procedimento.