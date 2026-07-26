Max está disponível para adoção - Projeto @gatorrosemapuros

Max está disponível para adoçãoProjeto @gatorrosemapuros

Publicado 26/07/2026 00:00

Se você ainda procura um companheiro de quatro patas, o projeto Gatorros em Apuros, na comunidade do Lins, Zona Norte do Rio, abriga mais de 200 cães e gatos resgatados das ruas e espera por famílias dispostas a oferecer uma nova chance a esses animais.

A protetora Rita de Cássia transformou a própria casa em abrigo e conta que, praticamente todos os dias, cães e gatos são abandonados em sua porta.

“É muito bicho aqui na comunidade. Todo mundo abandona na minha porta. Às vezes eu não tenho o que dar para eles comerem e faço uma polenta para alimentar todos. Isso parte o meu coração”, conta Rita.

Todos os animais são castrados e estão disponíveis para adoção responsável. Mesmo assim, manter o abrigo é um desafio diário.

“Assim como outros protetores, preciso pedir ajuda nas redes sociais para conseguir manter os animais. É uma verdadeira humilhação, mas faço isso porque eles dependem de mim”, afirma.

Quem deseja adotar um vira-lata ou um gatinho e transformar uma vida pode entrar em contato com o projeto Gatorros em Apuros. Afinal, o amor não tem raça, só precisa de uma oportunidade.