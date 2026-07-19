Portal Veterinário - MAGNIFIC

Portal VeterinárioMAGNIFIC

Publicado 19/07/2026 12:00

A crescente demanda por atualização em nutrição clínica veterinária e a deficiência na formação de muitos profissionais motivaram a criação do Portal do Veterinário, plataforma gratuita de educação continuada voltada a médicos-veterinários. O espaço reúne aulas on-line, estudos de caso, artigos científicos, entrevistas com especialistas e ferramentas de apoio à prática clínica, com foco na nutrição canina.

Desenvolvido pela foodtech brasileira A Quinta Pet, especializada em alimentação natural para cães, o portal oferece acesso gratuito mediante cadastro e disponibiliza conteúdos ministrados por especialistas em áreas como gastroenterologia, nefrologia, endocrinologia, medicina integrativa e oncologia. A primeira aula já está disponível, e novos módulos serão publicados periodicamente.

A iniciativa busca responder a uma lacuna apontada na formação acadêmica. Estudo publicado em 2023 no Journal of the American Veterinary Medical Association (JAVMA) revelou que 57% dos médicos-veterinários de pequenos animais entrevistados afirmaram ter recebido pouca ou nenhuma instrução formal sobre nutrição de cães e gatos durante a graduação.

O lançamento ocorre em um cenário de crescimento do mercado de alimentação natural para pets. Dados apresentados no Petfood Forum Brasil 2025 apontam aumento de quase 20% na procura por dietas com ingredientes funcionais para cães no último ano. Fundada no Brasil, a A Quinta Pet iniciou, em 2025, sua expansão para Portugal e atualmente atende mais de 2 mil assinantes, além de estar presente em cerca de 600 pontos de venda no país.