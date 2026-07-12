Entre as principais enfermidades prevenidas pelas vacinas estão a raiva, cinomose, parvovirose, leptospirose e hepatite infecciosa canina - Divulgação/ Qualittas

Entre as principais enfermidades prevenidas pelas vacinas estão a raiva, cinomose, parvovirose, leptospirose e hepatite infecciosa canina Divulgação/ Qualittas

Publicado 12/07/2026 08:00

Julho é marcado pela campanha Julho Dourado, iniciativa que busca conscientizar a população sobre a importância da medicina preventiva na saúde de cães e gatos. A ação chama a atenção para a vacinação, o controle de parasitas, as consultas periódicas e outros cuidados fundamentais para proporcionar mais qualidade de vida aos animais e reduzir a disseminação de doenças.

De acordo com o médico-veterinário Francis Flosi, diretor-geral da Faculdade de Medicina Veterinária Qualittas, manter o calendário vacinal atualizado é uma das formas mais eficientes de proteger os animais e a sociedade.

“A vacinação é um dos maiores avanços da Medicina Veterinária. Ela protege cães e gatos contra doenças graves e, ao mesmo tempo, reduz o risco de transmissão de zoonoses para as pessoas. Quando um responsável mantém a imunização em dia, está cuidando do seu animal e contribuindo para a saúde coletiva”, afirma.

Entre as principais enfermidades prevenidas pelas vacinas estão a raiva, cinomose, parvovirose, leptospirose e hepatite infecciosa canina nos cães. Já os gatos devem ser protegidos contra doenças como panleucopenia, calicivirose, rinotraqueíte, leucemia felina e também contra a raiva. Muitas dessas enfermidades podem evoluir rapidamente e comprometer a vida do animal quando não há prevenção adequada.

O especialista destaca que a prevenção vai muito além da vacinação. Consultas regulares ao médico-veterinário, vermifugação, controle de pulgas e carrapatos, alimentação equilibrada e castração fazem parte dos cuidados indispensáveis para manter a saúde dos animais ao longo de toda a vida.

“O ideal é que o responsável não procure o médico-veterinário apenas quando o animal apresenta sintomas. O acompanhamento preventivo permite identificar alterações precocemente, aumenta as chances de sucesso nos tratamentos e evita o agravamento de diversas doenças”, explica Francis Flosi.