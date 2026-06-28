Eu Freio para os Animais - divulgação

Eu Freio para os Animaisdivulgação

Publicado 28/06/2026 12:00

O Governo do Estado incluiu no calendário oficial a Semana Estadual “Eu Freio para os Animais”. A medida foi publicada no Diário Oficial de terça-feira (23) e passa a ser realizada, anualmente, na semana do dia 4 de outubro, data em que também é celebrado o Dia Mundial dos Animais.

A iniciativa tem como principal objetivo conscientizar motoristas sobre a importância de dirigir com atenção redobrada diante da presença de animais em ruas, avenidas e rodovias, contribuindo para a redução de atropelamentos e para a preservação da vida animal.

A criação da semana reforça a necessidade de proteger animais domésticos e silvestres, especialmente aqueles que vivem em situação de abandono ou circulam livremente por áreas de grande fluxo de veículos, onde estão mais vulneráveis a acidentes.

Durante a Semana Estadual “Eu Freio para os Animais” serão promovidas ações educativas e campanhas de conscientização, incluindo blitzes informativas para orientar motoristas e a população sobre atitudes que ajudam a evitar atropelamentos e incentivam o respeito à vida animal.

A expectativa é que a iniciativa fortaleça a cultura de proteção aos animais e estimule condutas mais responsáveis no trânsito, chamando a atenção para a importância de reduzir a velocidade e agir com cautela sempre que houver animais próximos às vias.