Eu Freio para os Animaisdivulgação
Rio de Janeiro inclui no calendário oficial a Semana "Eu Freio para os Animais
Objetivo é conscientizar motoristas e reduzir atropelamentos de animais nas vias urbanas e rodovias
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Objetivo é conscientizar motoristas e reduzir atropelamentos de animais nas vias urbanas e rodovias
Epidemia silenciosa: até 4 em cada 10 cães brasileiros estão acima do peso
Especialista alerta que obesidade compromete a qualidade de vida dos pets e que muitos tutores não percebem os primeiros sinais da doença
Inteligência artificial amplia precisão e agilidade no diagnóstico veterinário
Tecnologias inteligentes revolucionam análises laboratoriais e oferecem mais segurança na identificação de doenças em animais
Copa do Mundo: veterinária orienta tutores sobre cuidados com cães e gatos durante os jogos
Situações comuns nesse período, como gritos, buzinas, fogos de artifício, visitas em casa e alterações na rotina, podem provocar medo, ansiedade e desconforto nos animais de estimação
Pets vivem mais e exigem novos cuidados: doenças crônicas mudam a rotina da medicina veterinária
Problemas ortopédicos, neurológicos, renais e metabólicos têm sido cada vez mais diagnosticados em cães e gatos idosos, reforçando a importância da prevenção e do acompanhamento contínuo
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