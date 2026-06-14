A castração é considerada um dos principais atos de cuidado responsávelFreepik
Castração exige atenção redobrada à alimentação para evitar obesidade em cães e gatos
Alterações hormonais após a cirurgia reduzem o gasto energético dos pets, tornando o manejo nutricional essencial para a manutenção da saúde e da qualidade de vida
Pets vivem mais e exigem novos cuidados: doenças crônicas mudam a rotina da medicina veterinária
Problemas ortopédicos, neurológicos, renais e metabólicos têm sido cada vez mais diagnosticados em cães e gatos idosos, reforçando a importância da prevenção e do acompanhamento contínuo
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A 'Seleção do Sofá': PetCenso revela os 26 nomes de jogadores que dominam os lares brasileiros
Com os convocados da Copa oficializados, levantamento identifica quais são os nomes de jogadores mundiais mais populares entre os pets no Brasil
Vacinação antes do frio ajuda a proteger cães e gatos contra gripe
Doenças respiratórias se tornam mais frequentes e podem evoluir para quadros graves
Tosse dos canis acende alerta em creches e hotéis para pets durante outono e inverno
Especialistas reforçam importância da vacinação, afastamento de cães com sintomas e monitoramento em ambientes coletivos
Suplementação e medicamentos manipulados para pets: o que perguntar antes de começar o tratamento
Veterinário orienta tutores sobre principais dúvidas antes de suplementar ou iniciar um tratamento com manipulados
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