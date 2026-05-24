Idade, raça, rotina, alimentação e histórico clínico são os fatores que definem se um pet precisa de suplementação e de qual tipo - Freepik

Idade, raça, rotina, alimentação e histórico clínico são os fatores que definem se um pet precisa de suplementação e de qual tipoFreepik

Publicado 24/05/2026 00:00

Os pets vivem mais do que há algumas décadas e, com isso, os cuidados com saúde preventiva ganharam espaço na rotina dos tutores. Suplementos, fórmulas manipuladas e tratamentos personalizados passaram a fazer parte de muitos tratamentos veterinários, mas também aumentaram as dúvidas sobre segurança, necessidade e eficácia.



Hoje, boa parte desses questionamentos começam antes mesmo da consulta, geralmente através de vídeos curtos nas redes sociais, grupos de WhatsApp ou recomendações de outros tutores. Afinal, quando um suplemento realmente faz sentido? Como saber se a dose prescrita está correta? E o que avaliar antes de confiar em uma farmácia de manipulação?



Para ajudar os tutores a chegarem mais preparados à consulta, o médico veterinário e farmacêutico Rafael Pinto, da rede Tudodvet, compartilha as perguntas que fazem diferença antes de iniciar qualquer tratamento.

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A popularização dos suplementos para pets acompanha um movimento que já acontece há anos entre humanos: a ideia de prevenção e longevidade virou parte da rotina de cuidados. O problema é que, no meio de tantas recomendações, muitos tutores acabam focando primeiro no produto e só depois no que o animal realmente precisa.Segundo o especialista, a pergunta mais importante não é qual suplemento comprar, mas se existe alguma necessidade específica que justifique o uso. Idade, raça, rotina, alimentação e histórico clínico são os fatores que definem se um pet precisa de suplementação e de qual tipo.Além disso, chegar à consulta com observações concretas sobre o animal ajuda o veterinário a ter uma avaliação mais completa. Vale relatar queda de pelo fora do comum, cansaço, coceira frequente ou mudança no apetite. É importante indagar se existe alguma deficiência identificada, se o objetivo é prevenção ou tratamento e quais são os riscos do uso contínuo."Esses sinais contam uma história que o exame clínico sozinho às vezes não captura", orienta o veterinário.O veterinário indicou um manipulado e você travou. É uma dúvida legítima. Um primeiro passo simples: por lei, a licença do MAPA deve estar exposta na recepção da farmácia. Se não estiver visível, já é um sinal de alerta. Também vale perguntar de onde vêm as matérias-primas e como é feito o controle de qualidade.Antes de fechar a compra, confirme qual a melhor forma farmacêutica para o seu pet (cápsula, biscoito, líquido ou pasta) tire todas as dúvidas sobre a administração e verifique o prazo de validade. A maioria das fórmulas pode variar entre quatro e seis meses. Algumas formulações líquidas, dependendo dos ativos podem ter validade menor, por volta de um mês. Outro ponto de atenção é sobre o armazenamento correto, que fica no rótulo.Caso não sinta confiança ou, por algum outro motivo, precise trocar de farmácia durante o tratamento, basta levar a receita. Se o prazo já tiver vencido, solicite uma nova ao veterinário antes de manipular novamente."Se a farmácia não consegue explicar o que está na fórmula e como aquilo vai ajudar o seu pet, isso é sinal de alerta. Informação também faz parte da segurança do tratamento", alerta o profissional.Nem sempre o tutor entende por que o veterinário escolheu um medicamento manipulado em vez de uma versão pronta disponível no mercado. Mas essa decisão geralmente está ligada à necessidade de personalização do tratamento.Vale perguntar diretamente: existe esse medicamento pronto no mercado? Se sim, por que o manipulado é melhor para o meu pet? A dose foi ajustada especificamente para ele? Essas perguntas ajudam a entender se a indicação é por necessidade clínica real, como uma dose que não existe industrializada, sensibilidade a algum componente ou a possibilidade de reunir mais de um ativo em uma única fórmula.Essa flexibilidade também resolve um dos maiores desafios do dia a dia: o pet que não aceita o remédio. Comprimido escondido na ração que some no fundo do pote, seringa que vira batalha. Se você já viveu alguma dessas cenas, vale perguntar ao veterinário se existe versão em pasta, líquido ou outra forma mais fácil de administrar."Quando o pet não aceita o medicamento, o tratamento falha. Não por falta de cuidado do tutor, mas porque a forma farmacêutica não foi pensada para aquele animal. Isso tem solução", explica o veterinário.Quando o pet faz uso contínuo de medicamentos, o acompanhamento precisa ser ainda mais cuidadoso. Pequenas mudanças de comportamento podem indicar necessidade de ajuste na dose ou revisão do tratamento.O veterinário orienta ficar atento a sinais que podem indicar que a dose precisa ser revisada: perda de apetite ou de peso, apatia ou agitação fora do comum, aumento da frequência respiratória mesmo em repouso, sede excessiva, muita urina, vômitos ou mudanças de comportamento. Qualquer um deles merece uma consulta.Outro ponto fundamental é informar ao veterinário tudo que o pet já usa antes de iniciar qualquer coisa nova, incluindo suplementos e produtos naturais. Alguns alteram a absorção de medicamentos importantes, como os de uso neurológico, hormonal ou cardíaco. Outros sobrecarregam fígado ou rins, um risco especialmente sério para pets com doenças crônicas."Isso acontece muito na clínica: o tutor não conta tudo. Mesmo produtos naturais podem causar interação, perda de eficácia ou efeitos adversos. O veterinário só consegue avaliar com segurança se tiver o quadro completo", reforça o profissional.Basta alguns minutos nas redes sociais para aparecer uma nova recomendação: suplemento para articulação, vitamina para pelagem, composto para ansiedade. A intenção costuma ser boa, mas o excesso de informação também aumenta o risco de automedicação.Suplementar sem diagnóstico é tratar sem saber o que está sendo tratado. Alguns nutrientes em excesso sobrecarregam órgãos como rins e fígado. Outros não fazem efeito porque a deficiência que justificaria o uso simplesmente não existe.O tutor pode e deve pesquisar e levar sugestões para a consulta. Antes de comprar por conta própria, vale perguntar ao veterinário: esse suplemento faz sentido para a idade e rotina do meu pet? Existe algum exame que indique necessidade real? Esse produto pode interagir com outros medicamentos que ele já usa? A resposta a essas perguntas costuma ser mais útil do que qualquer recomendação de grupo.