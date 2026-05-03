Um dos principais conceitos envolvidos nessa diferenciação é a densidade calórica - Divulgação

Um dos principais conceitos envolvidos nessa diferenciação é a densidade calóricaDivulgação

Publicado 03/05/2026 00:00

Na hora de escolher a ração ideal para cães e gatos, muitos tutores se deparam com diferentes categorias disponíveis no mercado, como standard, premium, premium especial e super premium. Embora, à primeira vista, a diferença pareça estar apenas no preço, especialistas afirmam que o que realmente muda é a formulação nutricional e o aproveitamento dos nutrientes pelo organismo dos animais.

De acordo com o médico-veterinário Ricardo Menezes, gerente de Treinamento e Desenvolvimento da PremieRpet, as categorias refletem níveis distintos de qualidade dos ingredientes e da tecnologia empregada na produção dos alimentos. Esses fatores influenciam diretamente a saúde, a saciedade e até a quantidade diária que o pet precisa consumir.

Um dos principais conceitos envolvidos nessa diferenciação é a densidade calórica, que se refere à quantidade de energia fornecida por porção de alimento. Rações com maior densidade energética concentram mais nutrientes, como proteínas, vitaminas e minerais, permitindo que o animal se alimente com porções menores para atingir suas necessidades diárias.

Na prática, as rações da categoria premium são consideradas completas e balanceadas, atendendo às exigências básicas de cada fase da vida do animal. Elas utilizam fontes adequadas de proteína e energia, sendo uma opção para tutores que buscam equilíbrio entre qualidade e custo.

Já as rações premium especial apresentam um perfil nutricional mais elaborado, com níveis mais elevados de proteína e a inclusão de ingredientes diferenciados. Esses produtos podem oferecer suporte adicional a funções específicas do organismo, sendo indicados para quem deseja um cuidado nutricional mais avançado.

As rações super premium, por sua vez, possuem alta concentração nutricional e são formuladas com tecnologias voltadas para necessidades específicas, como saúde intestinal, controle de peso, suporte às articulações e melhora da pele e pelagem. Por serem mais concentradas, exigem menor quantidade diária de consumo, o que também pode resultar em menor volume de fezes.

Apesar das diferenças entre as categorias, especialistas ressaltam que não existe uma opção única ideal para todos os pets. A escolha deve levar em conta fatores como idade, porte, nível de atividade e condições de saúde do animal.

A recomendação é que a decisão seja feita com orientação de um médico-veterinário, que poderá indicar a estratégia alimentar mais adequada para cada caso. Mais do que uma questão de custo, a alimentação é considerada um investimento direto na saúde e na qualidade de vida dos animais de estimação.

Segundo o especialista da PremieRpet, entender essas diferenças ajuda o tutor a fazer escolhas mais conscientes. Para ele, investir em uma nutrição de qualidade, como as opções da linha premier, pode refletir diretamente no bem-estar e na longevidade dos pets.