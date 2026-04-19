Johnny virou símbolo na luta contra os maus-tratos a animais no Brasil - Divulgação

Johnny virou símbolo na luta contra os maus-tratos a animais no BrasilDivulgação

Publicado 19/04/2026 00:00

O caso do cão Johnny, resgatado após sofrer um ataque brutal em março deste ano, em Goiânia (GO), tornou-se um dos episódios mais emblemáticos recentes na luta contra os maus-tratos a animais no Brasil. O vira-lata caramelo de seis anos sobreviveu à violência e, desde então, passou a simbolizar a realidade de milhares de animais vítimas de crueldade que, na maioria das vezes, não têm suas histórias devidamente apuradas ou sequer chegam ao conhecimento das autoridades.



No último dia 13 de abril, representantes do caso estiveram no Ministério Público para cobrar providências e dar visibilidade à agressão. A tutora de Johnny, Stefania, esteve acompanhada dos ativistas Fernando Silva e Kabelo Crespo, que levaram às autoridades informações sobre o caso e pediram celeridade na responsabilização dos envolvidos.



Embora o animal não tenha participado diretamente da reunião — já que não pode atuar formalmente em procedimentos institucionais —, sua história foi o centro das discussões. Para os envolvidos, o ato teve forte valor simbólico ao representar, dentro de um espaço oficial, a voz de milhares de animais que não conseguem se defender.



Durante o encontro, o grupo foi recebido pelo promotor Juliano, que demonstrou sensibilidade diante do caso e afirmou que irá acompanhar as investigações. A postura foi vista como um sinal positivo pelos ativistas, que destacam a importância do comprometimento das instituições públicas no enfrentamento à violência contra animais.



O episódio também reacende um debate cada vez mais presente na sociedade: o reconhecimento dos animais como sujeitos de direitos e a necessidade de mecanismos mais eficazes para garantir sua proteção. Nos últimos anos, a pauta animal tem avançado no campo jurídico e social, mas ainda enfrenta desafios importantes, especialmente no que diz respeito à aplicação rigorosa das leis existentes.



Casos como o de Johnny, que ganham repercussão nacional, têm papel fundamental nesse processo ao sensibilizar a opinião pública e pressionar autoridades por respostas mais rápidas e efetivas. Para protetores e especialistas, a visibilidade é um dos principais instrumentos de transformação, sobretudo em um cenário em que a subnotificação ainda é uma realidade.



A mobilização em torno da causa animal também evidencia uma mudança no comportamento da sociedade brasileira, que passa a demonstrar maior intolerância diante de casos de crueldade e mais disposição para cobrar providências.

Rio e São Paulo recebem manifestações por justiça animal



No Rio de Janeiro, a mobilização já tem data e local definidos: o ato será realizado hoje, às 16h, em frente ao Copacabana Palace, reunindo protetores, ativistas e apoiadores da causa animal.



A manifestação integra um movimento nacional que vem ganhando força nas ruas e nas redes sociais, impulsionado por casos recentes de violência contra animais. A expectativa é de que o ato na capital fluminense reúna participantes engajados na cobrança por justiça e por medidas mais eficazes de proteção.



Em São Paulo, a mobilização acontece no mesmo dia, às 10h, no vão livre do MASP, na Avenida Paulista, um dos principais pontos de mobilização social do país.



Com o lema 'Justiça pelo Orelha', o ato na capital paulista deve reunir ativistas, protetores independentes, organizações não governamentais e apoiadores da causa animal. Além do protesto, a mobilização também terá caráter solidário, com arrecadação de ração, areia e outros insumos destinados a entidades que atuam no resgate e cuidado de animais vítimas de maus-tratos.



A programação prevê concentração a partir das 9h50, caminhada às 10h30 e encerramento às 11h. Os organizadores orientam que os participantes levem cartazes e mensagens de conscientização.

A expectativa é que os atos reúnam centenas de pessoas em diferentes cidades, consolidando um movimento nacional cada vez mais visível e articulado, e reforçando a cobrança por justiça e pelo fim da impunidade em casos de crueldade animal.