Lara com o cachorro Fera na campanha do Patinhas Urbanas - Divulgação/ Vanessa Sallesaro

Lara com o cachorro Fera na campanha do Patinhas UrbanasDivulgação/ Vanessa Sallesaro

Publicado 22/03/2026 00:00

A convivência entre crianças com Síndrome de Down e cães, cada vez mais comum, pode trazer benefícios emocionais e sociais, desde que seja construída com orientação adequada, respeito às individualidades e acompanhamento profissional. Para marcar o Dia Mundial da Síndrome de Down, celebrado em 21 de março, Richardson Zago, especialista em comportamento canino, fundador da Zago Adestramento e fundador honorário do Patinhas Urbanas, elenca dez pontos essenciais para que essa relação seja segura, saudável e positiva para todos os envolvidos.

“Não existe treinamento padrão quando falamos de convivência com pessoas que têm características fora do convencional. O trabalho precisa ser feito em conjunto, com a criança participando, para que o cão entenda o que será natural e comum naquele relacionamento”, afirma Zago.

Para a Dra. Emiliana Gallo, veterinária do Patinhas Urbanas e mãe da Lara, de 7 anos, o nascimento da filha atípica ressignificou sua trajetória profissional. Ao longo da carreira, sempre conviveu com animais resgatados, muitos com limitações físicas ou comportamentais, e aprendeu que o ponto central do cuidado é o respeito às individualidades. “Como especialista, entendi que nenhum ser deve ser definido pela diferença. O que todos precisam é de adaptação, limites claros e acolhimento”.

Segundo ela, a convivência entre crianças, sejam atípicas ou não, e animais exige supervisão constante. “Nem a criança nem o animal compreendem sozinhos até onde podem ir. Cabe ao adulto orientar e garantir segurança para ambos. No caso da Síndrome de Down, que é a minha experiência pessoal, percebo a Lara como uma criança muito mais afetiva. Ela abraça mais, beija mais, gosta de toque e de carinho. Em alguns casos, esse afeto pode ser exagerado para determinados animais, que podem reagir de forma defensiva, arranhando ou mordendo.

Como mãe, Emiliana destaca que o vínculo pode ser extremamente positivo, desde que construído com orientação. “Com o animal não existe cobrança de fala ou desempenho. É uma troca de afeto, no tempo da criança. Mas tudo precisa ser mediado com responsabilidade”.

De acordo com Zago, existem algumas orientações que facilitam essa convivência:

1. A criança precisa participar do processo de adaptação

O treinamento não deve ser feito apenas com o cão. A criança precisa estar presente para que o profissional consiga observar interações, gestos, formas de carinho e limites reais daquela relação.

2. Cada pessoa tem capacidades diferentes

Idade, nível de compreensão, autonomia e comunicação variam muito entre pessoas com Síndrome de Down. O treinamento deve respeitar essas diferenças, sem pressupostos ou generalizações.

3. O cão deve ser treinado para a realidade da família

Não faz sentido preparar um animal para uma rotina que não será vivida. O treinamento precisa refletir o cotidiano real da criança e da casa.

4. Interações precisam ser ensinadas

Comandos, brincadeiras, formas de carinho e até o modo de chamar o cão devem ser ensinados tanto para a criança quanto para o animal, de forma simples e funcional.

5. O foco é adaptação, não imposição

O cão é altamente adaptável, mas precisa ser conduzido para entender limites, padrões de comportamento e expectativas reais da convivência.

6. Gestos e intensidade importam

Algumas crianças podem ter movimentos mais intensos ou repetitivos. O treinador precisa avaliar se o cão aceita toque frequente, abraços ou contato mais próximo.

7. Não existe raça ideal universal

A escolha do cão deve considerar o perfil da criança. Animais mais tolerantes ao toque e à proximidade tendem a se adaptar melhor, mas não há regra fixa.

8. Raça não substitui avaliação comportamental

Mesmo dentro de uma mesma raça, há variações de temperamento. O comportamento individual do cão é mais relevante do que o rótulo da raça.

9. Cães de guarda ou funções específicas exigem cautela

Animais com forte instinto de proteção ou trabalho não são indicados para qualquer perfil familiar, especialmente quando essa aptidão não será utilizada.

10. O vínculo precisa ser construído com orientação

“É sempre um ajuste fino. Avaliamos o que a pessoa consegue fazer, o que o cachorro precisa e como unir essas duas realidades de forma segura e equilibrada. Esta pode ser uma experiência rica em afeto, aprendizado e desenvolvimento emocional. Para isso, informação, preparo e respeito às individualidades são fundamentais, tanto do ser humano quanto do animal”, finaliza Zago.