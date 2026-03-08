A personalização de medicamentos veterinários tem ganhado espaço como alternativa para ajustar doses - Divulgação

Publicado 08/03/2026 00:00

Uma coisa é oferecer um comprimido eventual. Outra, completamente diferente, é manter uma rotina diária de medicação para cardiopatias, doenças crônicas, distúrbios hormonais ou dermatológicos, nos horários corretos e por tempo prolongado. Quando o cuidado exige constância, o desgaste emocional pode ser significativo.

Esconder comprimidos na comida, tentar abrir a boca do animal à força ou lidar com recusas frequentes faz parte da rotina de muitos lares, sobretudo quando se trata de gatos. Em alguns casos, a experiência acaba se transformando em um momento de tensão diária entre tutor e animal.

Com o aumento da expectativa de vida dos pets e os avanços da medicina veterinária, cresce também a demanda por soluções que tornem o tratamento mais viável e menos estressante. Hoje, cães e gatos vivem mais e, consequentemente, convivem por mais tempo com doenças crônicas que exigem acompanhamento contínuo e uso regular de medicamentos.

Nesse cenário, a personalização de medicamentos veterinários tem ganhado espaço como alternativa para ajustar doses e formas farmacêuticas às necessidades específicas de cada paciente.

“Nem sempre a apresentação industrial atende todos os perfis. Em muitos casos, adaptar a forma de administração, transformando o medicamento em líquido, pasta oral, biscoito medicamentoso com sabores atrativos ou até gel transdérmico, facilita a rotina e reduz o estresse tanto do animal quanto do tutor”, explica a farmacêutica Caroline Ramalho, especializada em medicamentos veterinários, fundadora da Tudodvet e presidente da regional Rio de Janeiro da ANFARMAG (Associação Nacional de Farmacêuticos Magistrais).

Segundo especialistas, a dificuldade na administração é um dos fatores que contribuem para atrasos ou interrupções no tratamento. Quando o momento da medicação se transforma em um conflito recorrente entre tutor e animal, a chance de falhas aumenta, o que pode comprometer diretamente a eficácia terapêutica.

“A personalização não resolve todos os desafios clínicos, mas reduzir o conflito na administração já impacta diretamente na adesão ao tratamento. O animal sofre menos estresse, o tutor ganha segurança e consegue manter a disciplina que a doença exige”, afirma Caroline.

Além da adaptação de formatos, a manipulação também permite ajustar dosagens específicas para cada animal, algo especialmente importante em pacientes muito pequenos, idosos ou que necessitam de tratamentos prolongados. Em muitos casos, a possibilidade de oferecer o medicamento em uma apresentação mais palatável também contribui para tornar o processo mais simples no dia a dia.

A prática, no entanto, depende sempre de prescrição médico-veterinária e do trabalho integrado entre veterinário e farmacêutico. O profissional avalia a condição clínica do animal, define a dose adequada e indica a forma mais apropriada de administração.

Em um cenário em que os tutores estão cada vez mais envolvidos no cuidado com seus animais, adaptar o medicamento à realidade da rotina doméstica pode ser um caminho para tornar tratamentos exigentes mais sustentáveis, tanto para o pet quanto para quem cuida.