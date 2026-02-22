Ausências e mudanças na dinâmica familiar após a pandemia têm provocado um crescimento nos casos de ansiedade de separação em cães e gatos - Divulgação

Publicado 22/02/2026 00:00

O retorno ao trabalho presencial, o aumento das viagens e as mudanças na dinâmica familiar após a pandemia têm provocado um crescimento nos casos de ansiedade de separação em cães e gatos. O distúrbio comportamental compromete o bem-estar físico e emocional dos animais e pode trazer impactos duradouros quando não identificado precocemente.

Estudos comportamentais indicam que entre 14% e 20% dos cães domésticos apresentam sinais compatíveis com ansiedade de separação. Nos gatos, embora os números sejam menos consolidados, médicos-veterinários observam aumento na procura por atendimento relacionado a alterações comportamentais associadas à ausência dos tutores.

Segundo Francis Flosi, médico-veterinário e diretor da Faculdade de Medicina Veterinária Qualittas, a quebra brusca de rotina é um dos principais fatores desencadeantes do problema.

“O animal pode desenvolver um quadro intenso de estresse ao perceber a ausência do responsável. Isso vai além do comportamento e pode gerar impactos físicos, como distúrbios gastrointestinais, queda da imunidade, dermatites por lambedura excessiva e comportamentos destrutivos”, explica.

O que é a ansiedade de separação

A ansiedade de separação é caracterizada por reações exageradas quando o animal fica sozinho ou afastado de sua figura de apego. Não se trata de “manha” ou “desobediência”, mas de um transtorno emocional que provoca sofrimento real.

Durante a pandemia, muitos tutores passaram a permanecer mais tempo em casa. Para os pets, essa convivência constante se tornou o novo padrão. Com a retomada das atividades externas, o período de solidão aumentou repentinamente, cenário ideal para o surgimento da ansiedade.

Filhotes, animais adotados recentemente, pets muito apegados ou que já passaram por situações de abandono tendem a ser mais vulneráveis, mas o problema pode surgir em qualquer fase da vida.

Sinais de alerta nos cães

Nos cães, os sintomas costumam ser mais evidentes e, muitas vezes, geram reclamações de vizinhos ou prejuízos materiais. Entre os principais sinais estão:

• Latidos, choros ou uivos excessivos

• Destruição de móveis, portas, sapatos e objetos pessoais

• Arranhões em portas e janelas

• Tentativas de fuga

• Inquietação constante

• Eliminação inadequada de urina e fezes

Em casos mais graves, o animal pode se machucar ao tentar escapar, quebrar dentes ao roer estruturas rígidas ou desenvolver feridas nas patas.

A ansiedade também pode se manifestar de forma menos perceptível, como apatia, perda de apetite ou excesso de salivação quando o tutor se prepara para sair.

Gatos também sofrem e muitas vezes em silêncio

Ao contrário do que muitos imaginam, a ansiedade de separação também acontece com gatos. A diferença é que os felinos costumam expressar o estresse de maneira mais sutil.

Os sinais mais comuns incluem:

• Miados intensos e repetitivos

• Alterações no apetite

• Marcação fora da caixa de areia

• Lambedura compulsiva e automutilação

• Queda de pelos em áreas específicas

• Agitação ou isolamento

Gatos são extremamente sensíveis a mudanças no ambiente e na rotina. A ausência do tutor, mesmo que temporária, pode desencadear reações emocionais importantes.

Viagens também impactam cães

Assim como ocorre com os gatos, viagens podem afetar significativamente os cães. Mesmo quando permanecem no próprio ambiente e sob os cuidados de alguém conhecido, a ausência do tutor pode ser suficiente para desencadear ansiedade.

Alguns cães deixam de se alimentar adequadamente, passam a dormir excessivamente ou demonstram inquietação constante. Outros apresentam comportamento destrutivo ou vocalização intensa.

Mudanças de local, como hospedagem em hotéis para pets ou permanência na casa de parentes, podem intensificar o quadro, principalmente se o animal já apresentar tendência ansiosa.

A recomendação é que, sempre que possível, a adaptação seja feita de forma gradual. Visitas prévias ao local de hospedagem, períodos curtos de teste e a manutenção de objetos familiares, como caminhas e brinquedos, ajudam a reduzir o impacto emocional.

Caso real reforça alerta

A sensibilidade às mudanças de rotina foi percebida pelo empresário Thiago Adami durante o Carnaval. Ele viajou com a família e deixou seus dois gatos, Lua, de 7 anos, e Max, de 7 meses, sob os cuidados da sogra.

Lua emagreceu durante o período e passou a lamber excessivamente a pata direita, comportamento associado ao estresse. Já Max reagiu de forma oposta, ficou agitado e corria pela casa sem parar. “Parecia um doido”, relatou a familiar responsável pelos cuidados.

Assim que Thiago retornou, os dois voltaram gradualmente ao comportamento habitual. Lua interrompeu a lambedura compulsiva e retomou a alimentação normal, enquanto Max reduziu a agitação.

O episódio ilustra uma realidade cada vez mais observada nas clínicas veterinárias: mesmo considerados independentes, os pets criam vínculos profundos e sentem, e muito, a ausência de seus tutores.

Impactos físicos do estresse prolongado

A ansiedade não afeta apenas o comportamento. O estresse crônico eleva os níveis de cortisol, hormônio relacionado à resposta de alerta, o que pode comprometer o sistema imunológico.

Entre os problemas clínicos associados estão:

• Distúrbios gastrointestinais

• Queda de imunidade

• Dermatites psicogênicas

• Alterações hormonais

• Problemas urinários em gatos

Quanto mais prolongado o quadro, maior o risco de complicações.

Prevenção e manejo

Especialistas reforçam que a prevenção começa com rotina estruturada e enriquecimento ambiental.

Entre as principais recomendações estão:

• Manter horários regulares para alimentação e passeios

• Oferecer brinquedos interativos e desafios mentais

• Evitar despedidas longas e muito emocionais

• Realizar saídas curtas e progressivas para treinar o animal

• Garantir atividade física adequada

Em casos mais intensos, o acompanhamento com médico-veterinário comportamentalista é fundamental. O uso de feromônios sintéticos e, em situações específicas, medicação pode ser indicado.

“Com orientação profissional e manejo adequado, é possível reduzir significativamente os efeitos da ansiedade de separação e proporcionar mais qualidade de vida aos animais”, conclui Francis Flosi.

A mensagem dos especialistas é clara: cães e gatos precisam não apenas de cuidados físicos, mas também de estabilidade emocional. Mudanças fazem parte da vida, mas, para os pets, previsibilidade é sinônimo de segurança.