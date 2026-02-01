Orelha era um cãozinho dócil e muito querido no bairroReprodução

Mais artigos de Cristina Cruz
Cristina Cruz

Orelha não tinha tutor registrado, coleira com identificação nem uma casa fixa. Ainda assim, tinha algo que muitos animais jamais conhecem: pertencimento. Era alimentado diariamente, recebia água fresca, dormia em locais protegidos e fazia parte da rotina de quem passava pelas ruas do bairro. Um cão comunitário, como tantos outros espalhados pelo Brasil — e, justamente por isso, protegido por lei.

Essa história de convivência, no entanto, foi abruptamente interrompida. A morte violenta de Orelha, vítima de espancamento, provocou indignação, tristeza e revolta, transformando um cachorro conhecido localmente em símbolo nacional da luta contra os maus-tratos a animais.

Cinco dias após o crime, o caso segue em investigação, mobiliza autoridades, moradores e ativistas e reacende um debate urgente: até quando a crueldade contra animais será tratada como algo menor?

*Um cachorro de todos*

Orelha era visto diariamente circulando pelo bairro. Recebia comida de diferentes casas, era conhecido pelos comerciantes e reconhecido por crianças e adultos. Segundo moradores, nunca apresentou comportamento agressivo e convivia pacificamente com pessoas e outros animais.

“Ele era nosso. Não tinha dono, mas tinha todo mundo”, resume uma moradora, emocionada. “A gente cuidava, levava comida, água. Ele era parte da rua.”

Esse vínculo coletivo é o que caracteriza o animal comunitário, reconhecido juridicamente como aquele que, mesmo sem tutor único, é protegido pela comunidade e pelo poder público. Por isso, a morte de Orelha não foi apenas a perda de um cachorro, mas a ruptura de uma relação construída ao longo do tempo.

*O dia da violência*

As informações apuradas até o momento indicam que Orelha foi espancado, em um episódio de extrema crueldade. O ataque teria ocorrido em via pública e, segundo relatos, envolveu adolescentes. O cão não resistiu aos ferimentos e morreu em decorrência das agressões.

O estado em que o animal foi encontrado levantou suspeitas imediatas de maus-tratos graves. Moradores acionaram protetores independentes e autoridades, dando início a uma mobilização que rapidamente ultrapassou os limites do bairro.

A Polícia Civil instaurou procedimento para apurar o caso. Como envolve menores de idade, parte da investigação corre sob sigilo, mas diligências seguem em andamento para esclarecer as circunstâncias da morte e a responsabilidade dos envolvidos.

*Reação imediata da comunidade*

A notícia da morte se espalhou rapidamente. Em poucas horas, moradores passaram a compartilhar fotos de Orelha, relatos de convivência e pedidos por justiça nas redes sociais. Protetores de animais classificaram o crime como bárbaro e cobraram uma resposta firme das autoridades.

A comoção foi imediata. Comentários indignados, manifestações virtuais e cobranças públicas passaram a se multiplicar. Para muitos, o caso expõe não apenas a violência contra um animal indefeso, mas falhas estruturais na educação, na prevenção e na punição desse tipo de crime.

“Se fizeram isso com um cachorro dócil, o que mais são capazes de fazer?”, questiona outro morador.

*Medo, revolta e sensação de impunidade*

Além da tristeza, a morte de Orelha deixou um sentimento de insegurança. Moradores relatam medo de novos episódios de violência e cobram mais fiscalização, presença do poder público e ações educativas.

Há também o temor de que o caso termine sem consequências reais. “O que mais dói é pensar que isso pode ficar impune”, diz uma comerciante da região. “Se não houver punição, outras histórias como a do Orelha vão se repetir.”

Especialistas alertam que a violência contra animais, especialmente quando praticada por jovens, não deve ser relativizada. Estudos indicam que atos de crueldade podem estar associados a outros comportamentos violentos, tornando a prevenção e a responsabilização ainda mais urgentes.

*O que diz a lei*

A legislação brasileira é clara. Maus-tratos contra animais são crime, conforme a Lei nº 9.605/98, com penas que variam de dois a cinco anos de reclusão, multa e proibição da guarda de animais, especialmente quando há morte.

No caso de menores de idade, a responsabilização ocorre por meio do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), com a aplicação de medidas socioeducativas. Além disso, os responsáveis legais podem responder civilmente pelos danos causados e, em determinadas situações, também criminalmente.

*Análise jurídica*

Para o advogado criminalista Gil Ortuzal, que atua em casos de grande repercussão nacional e internacional, a morte de Orelha não pode ser tratada como um episódio isolado.

“A legislação brasileira avançou muito na proteção animal. Hoje, a violência contra animais é crime e deve ser tratada com a mesma seriedade que outras formas de violência”, afirma.

Ortuzal destaca que, mesmo quando os autores são adolescentes, há consequências legais previstas. “O ECA prevê medidas socioeducativas, e os responsáveis legais podem ser chamados a responder na esfera civil e, dependendo das circunstâncias, também na criminal.”

Segundo o advogado, a impunidade é um dos principais fatores que alimentam a repetição desses crimes. “Quando o Estado falha em punir, passa-se a mensagem de que a vida animal vale menos. Isso é extremamente perigoso do ponto de vista social.”

Presença frequente na mídia e referência em gestão de crises jurídicas, Gil Ortuzal ressalta ainda que casos como o de Orelha exigem não apenas punição, mas políticas públicas de educação, prevenção e conscientização.

“A violência contra animais é um alerta social. Ignorar esses sinais é permitir que a barbárie se normalize”, conclui.

*Um símbolo que permanece*

Cinco dias depois, Orelha segue presente — não mais nas ruas, mas na memória coletiva. Sua morte transformou dor em mobilização e expôs a urgência de aplicar a lei, fortalecer a proteção animal e impedir que histórias como a dele se repitam.

O caso segue em investigação, acompanhado de perto por moradores, ativistas e pela sociedade. Para muitos, fazer justiça por Orelha é também proteger todos os outros que não têm voz.

*Orelha não morreu sozinho: a causa animal sangra junto*

Falo como protetora animal e jornalista, após mais de dez anos acompanhando de perto a dura realidade da causa animal no Brasil. Nesse período, vi todo tipo de abandono, negligência e morte cruel. Histórias que marcam profundamente quem escolhe defender animais que não têm voz.

Mas, honestamente, nunca na minha vida eu tinha assistido a algo como o que aconteceu com o Aurélio.

O caso ultrapassa qualquer limite de crueldade. Um cachorro dócil, comunitário, cuidado pela vizinhança, foi brutalmente morto por quatro adolescentes, sem empatia, sem piedade. Um animal que não oferecia risco algum e fazia parte da rotina da comunidade.

Isso não é apenas maus-tratos. Isso é um retrato assustador de falhas muito profundas.

Falhas sociais, familiares e institucionais que permitem que crimes assim aconteçam e, muitas vezes, se repitam sem consequências reais.

A violência contra Aurélio não pode ser normalizada nem relativizada. Ela escancara a necessidade urgente de educação, prevenção e responsabilização efetiva. Quando um animal indefeso é atacado dessa forma, toda a sociedade falha — famílias, instituições e o próprio Estado.

Mais uma vez, somos obrigados a encarar a fragilidade da justiça no Brasil: leis que avançam no papel, penas que aumentam, mas raramente são cumpridas. A mensagem que permanece é perigosa — a de que a vida animal ainda vale pouco. Hoje, a causa animal está estarrecida, triste e de luto. Enquanto a lei não for aplicada de forma real, continuaremos enterrando animais e acumulando indignação.

Ass: Cristina Cruz
(Jornalista e protetora da causa animal)

Caso semelhante

Em 2024, um episódio de extrema violência contra animais chocou o país em Nova Fátima, no Norte do Paraná. Um menino de 9 anos invadiu um hospital veterinário durante a noite e matou 23 animais que viviam em uma fazendinha recém-inaugurada no local. Entre as vítimas estavam mais de 15 coelhos, além de outros animais de pequeno porte.

A ação foi registrada pelas câmeras de segurança do estabelecimento e descoberta após a proprietária encontrar os animais mortos fora de seus recintos. A polícia foi acionada, mas, por se tratar de uma criança abaixo da idade de responsabilização penal, o caso não gerou consequências criminais e foi encaminhado ao Conselho Tutelar, que acompanhou a situação junto à família.

À época, o crime provocou forte repercussão nacional e levantou debates sobre educação, empatia, prevenção da violência e a fragilidade dos mecanismos de proteção aos animais no Brasil.

Por que a espiritualidade nem sempre intervém diante da crueldade

Casos de crueldade extrema contra animais, como o do cãozinho Orelha, despertam uma questão profunda: por que a espiritualidade nem sempre intervém para impedir o sofrimento? Para correntes espiritualistas, a resposta está no livre-arbítrio, princípio que rege a experiência humana na Terra e sustenta o processo de aprendizado e evolução das consciências.

De acordo com Beny Balabram, psicanalista, espiritualista, a espiritualidade não age de forma arbitrária diante da dor. “A espiritualidade não ‘permite’ ações como a tortura e o assassinato de forma aleatória; ela opera dentro da lei do livre-arbítrio, que é o alicerce da evolução na Terra”, afirma. Segundo ele, a ausência de intervenção direta não significa omissão, mas respeito às escolhas humanas e às consequências que delas decorrem.

Nessa perspectiva, a Terra é vista como um campo de aprendizado dual, onde convivem luz e sombra, amor e dor. Orelha, como ser inocente, simboliza a vulnerabilidade da vida, e a violência sofrida reflete não uma falha espiritual, mas as feridas morais ainda presentes na sociedade. A crueldade expõe o quanto a humanidade ainda precisa evoluir em empatia e responsabilidade.

Apesar da não intervenção direta, a espiritualidade atuaria de forma sutil, despertando consciências por meio de intuições, reflexões e mobilizações coletivas. No caso de Orelha, a comoção social gerada transformou a dor individual em um alerta coletivo, reforçando que a verdadeira prevenção da violência não está em intervenções externas, mas na mudança interna do ser humano e no reconhecimento de toda vida como sagrada.

Por que a espiritualidade nem sempre intervém diante da crueldade

Casos de crueldade extrema contra animais, como o do cãozinho Orelha, despertam uma questão profunda: por que a espiritualidade nem sempre intervém para impedir o sofrimento? Para correntes espiritualistas, a resposta está no livre-arbítrio, princípio que rege a experiência humana na Terra e sustenta o processo de aprendizado e evolução das consciências.

De acordo com Beny Balabram, psicanalista, espiritualista, a espiritualidade não age de forma arbitrária diante da dor. “A espiritualidade não ‘permite’ ações como a tortura e o assassinato de forma aleatória; ela opera dentro da lei do livre-arbítrio, que é o alicerce da evolução na Terra”, afirma. Segundo ele, a ausência de intervenção direta não significa omissão, mas respeito às escolhas humanas e às consequências que delas decorrem.

Nessa perspectiva, a Terra é vista como um campo de aprendizado dual, onde convivem luz e sombra, amor e dor. Orelha, como ser inocente, simboliza a vulnerabilidade da vida, e a violência sofrida reflete não uma falha espiritual, mas as feridas morais ainda presentes na sociedade. A crueldade expõe o quanto a humanidade ainda precisa evoluir em empatia e responsabilidade.

Apesar da não intervenção direta, a espiritualidade atuaria de forma sutil, despertando consciências por meio de intuições, reflexões e mobilizações coletivas. No caso de Orelha, a comoção social gerada transformou a dor individual em um alerta coletivo, reforçando que a verdadeira prevenção da violência não está em intervenções externas, mas na mudança interna do ser humano e no reconhecimento de toda vida como sagrada.

Passeatas no Rio de Janeiro
A comoção provocada pelo assassinato do cão Orelha, em Santa Catarina, continua forte, e a cidade do Rio de Janeiro, tradicionalmente engajada nas causas animais, terá duas manifestações marcadas para o dia 1º de fevereiro.
Uma delas é organizada por protetores de animais do 'Rio de Janeiro Contra Maus-tratos', criado por Chris Neri, que há mais de 20 anos cuida de animais. A concentração é às 10h, no Aterro do Flamengo, no Monumento aos Pracinhas, com uma caminhada até o Copacabana Palace. A outra está sendo organizada pelo deputado federal Marcelo Queiroz, no mesmo dia 1º de fevereiro, a partir das 16h, no Posto 2, em Copacabana.
"Diariamente morrem animais vítimas da crueldade do ser humano. Animais inocentes que só querem dar carinho e amor para todos nós. Nesse caso do Orelha foram adolescentes, que são regulados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, onde a maior punição é a internação, mas nem isso aconteceu! O que queremos é mudar essa realidade e cobrar do judiciário o máximo de punição possível", disse o deputado Marcelo Queiroz.
 