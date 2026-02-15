"Tipagem sanguínea antes de qualquer transfusão é necessidade", diz a veterinária Camila, tutora do Olaf - Divulgação

Publicado 15/02/2026 00:00

Conhecer o tipo sanguíneo dos gatos pode ser a diferença entre a vida e a morte em atendimentos de urgência veterinária. Diferentemente dos cães, os felinos não toleram transfusões incompatíveis, nem mesmo na primeira vez, devido à presença de aloanticorpos naturais, capazes de desencadear reações hemolíticas graves e potencialmente fatais em poucos minutos.



Por isso, a tipagem sanguínea pré-transfusional tornou-se um procedimento indispensável na rotina clínica felina. O alerta é da médica-veterinária Camila Eckstein, especialista de Produtos da Bioclin, empresa brasileira de destaque em diagnóstico laboratorial.



“Gatos, especialmente os do tipo B, apresentam altas concentrações de anticorpos anti-A, que são altamente hemolíticos. Uma transfusão incompatível pode resultar em hemólise aguda, choque circulatório e morte em questão de minutos”, explica.



Diagnóstico rápido faz diferença no desfecho clínico



A falta de conhecimento prévio sobre o tipo sanguíneo do felino pode levar a complicações severas, como hemólise aguda, colapso circulatório, falha terapêutica da transfusão e até riscos reprodutivos, como a isoeritrólise neonatal.



“Em situações de emergência, como traumas, hemorragias e instabilidade hemodinâmica, cada minuto conta. Ter o tipo sanguíneo identificado rapidamente muda completamente o desfecho clínico”, ressalta Camila.



Para atender essa necessidade, a Bioclin desenvolveu o Kit de Tipagem Sanguínea Felina Vet Fast, um teste imunocromatográfico que fornece resultado visual em poucos minutos, sem necessidade de equipamentos adicionais.



Rapidez, precisão e praticidade na rotina veterinária



O Vet Fast foi projetado para facilitar a rotina clínica e emergencial. Com alta sensibilidade e especificidade, o teste permite a identificação segura dos tipos sanguíneos A, B e AB diretamente à beira do leito, integrando-se ao atendimento primário.



Entre os principais benefícios do kit estão:

Rapidez, com leitura quase imediata;

Precisão, garantindo segurança transfusional;

Praticidade, com teste pronto para uso por clínicos e emergencistas.



“A velocidade e a confiabilidade do kit garantem que a tipagem seja incorporada ao fluxo do atendimento, sem atrasos no início de uma transfusão segura”, destaca a veterinária.



Variabilidade entre raças torna tipagem obrigatória



Estudos internacionais indicam que entre 80% e 90% dos gatos são do tipo A. Já o tipo B, embora menos frequente na população geral, pode alcançar índices de 20% a 40% em raças específicas, como British Shorthair, Devon Rex e Turkish Van. No Brasil, a tendência é semelhante, com maior prevalência do tipo B entre raças puras.



“A variabilidade entre raças e regiões torna a tipagem obrigatória antes de qualquer transfusão. Mesmo em populações majoritariamente tipo A, um único animal tipo B não identificado pode sofrer uma reação fatal”, alerta Camila.



Reprodução e prevenção da isoeritrólise neonatal



A tipagem sanguínea também desempenha papel fundamental na reprodução responsável. Gatas do tipo B cruzadas com machos do tipo A podem gerar filhotes A ou AB, que, ao ingerirem o colostro materno, recebem anticorpos anti-A capazes de destruir suas próprias hemácias.



A condição, chamada isoeritrólise neonatal, pode causar anemia grave, icterícia, necrose de extremidades e morte dos filhotes.



“É uma doença silenciosa e muitas vezes fatal, que pode ser evitada com informação e planejamento reprodutivo adequado. Conhecer o tipo sanguíneo dos pais permite ao veterinário adotar medidas preventivas logo após o nascimento”, explica.



Segurança também em procedimentos de rotina



Mesmo cirurgias consideradas simples, como a castração, envolvem riscos. Ter a tipagem sanguínea previamente registrada possibilita resposta rápida em casos de hemorragias ou intercorrências inesperadas.



“Saber o tipo sanguíneo do animal reduz o tempo de decisão em emergências e aumenta significativamente as chances de sucesso no atendimento”, reforça a especialista.



Educação e boas práticas clínicas



Além do desenvolvimento do kit, a Bioclin investe continuamente em ações educativas para consolidar a tipagem sanguínea felina como boa prática clínica. Entre as iniciativas estão materiais técnicos, como um Algoritmo de Diagnóstico, um Documento de Perguntas Frequentes (FAQ) e conteúdos educativos nas redes sociais, voltados à segurança transfusional e à prevenção de incompatibilidades.



“Nossa missão é oferecer conhecimento acessível e ferramentas práticas que ajudem o veterinário a tomar decisões com segurança”, conclui Camila Eckstein.

"Como mãe de 3 lindos felinos vejo com muito bons olhos esse tipo de pesquisa para melhorar a qualidade e rapidez do atendimento dos nossos bebês, isso trás bastante segurança para a gente em relação a vida dos nossos pequenos, já que cada vez mais estudos para melhorar a qualidade de vida dos pets", elogia Rachel, tutora da gatinha Mel.



