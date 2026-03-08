A eficácia desse tipo de atuação é reconhecida por padrões técnicos internacionais - Divulgação

Em países que recebem grandes eventos e lidam com intenso fluxo de pessoas, o trabalho de prevenção começa muito antes de qualquer emergência. Entre os recursos utilizados para garantir segurança em aeroportos, estações e grandes concentrações públicas está o treinamento de cães de detecção de explosivos, uma atividade que exige método rigoroso, validação constante e controle absoluto do animal e do condutor.

A eficácia desse tipo de atuação é reconhecida por padrões técnicos internacionais. Protocolos de certificação utilizados por órgãos científicos e de segurança na Europa e nos Estados Unidos estabelecem que equipes formadas por cão e condutor devem atingir taxas de acerto superiores a 90% em exercícios padronizados, com baixa incidência de falsos alertas, para serem consideradas aptas a operar profissionalmente.

Diferente da imagem popular de um cão que reage de forma instintiva ao encontrar algo suspeito, o treinamento voltado para explosivos segue uma lógica oposta. O objetivo não é provocar reação intensa, mas garantir precisão e controle. O cão aprende a identificar o odor específico e realizar uma marcação passiva, sem tocar, arranhar ou latir.

“Um cão de explosivos não pode reagir como em outras especialidades. Ele precisa identificar e parar. O controle faz parte do treinamento desde o primeiro dia, porque qualquer movimento errado pode representar risco”, explica Sebastien Florens, especialista internacional em detecção de explosivos com cães e com experiência em operações de alta complexidade na Europa.

O processo começa na seleção do perfil do animal e segue por etapas de associação ao odor, repetição e adaptação a diferentes ambientes. Os exercícios são realizados em locais variados até que o comportamento se mantenha estável mesmo diante de barulho, circulação intensa de pessoas e outros estímulos.

“O que parece instinto, na verdade, é método. O cão aprende a reconhecer um odor específico e a responder sempre da mesma forma, independentemente do local”, afirma Florens.

A especialização também é um fator decisivo. Misturar diferentes funções de trabalho pode comprometer a precisão da detecção. Quanto mais específico o treinamento, maior tende a ser a confiabilidade da resposta do animal em campo.

Outro aspecto fundamental é a validação contínua. Em equipes privadas homologadas na Europa, cães e condutores passam por avaliações periódicas diante de examinadores independentes. Não basta ter histórico positivo, é preciso comprovar regularmente que a dupla segue apta para operar.

“Quando tudo funciona, ninguém percebe. O evento acontece, o transporte segue operando e a rotina continua. Esse é justamente o sinal de que o trabalho de prevenção foi bem feito”, conclui o especialista.