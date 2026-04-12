Desfile vai apresentar os animais de forma diferente - Divulgação

Desfile vai apresentar os animais de forma diferenteDivulgação

Publicado 12/04/2026 00:00

Após quase duas décadas dedicadas ao resgate e à adoção de animais abandonados, o projeto Leve um Anjo pra Casa, idealizado por Mônica Nunes e seu filho, o médico veterinário Rhamon Nunes, dá mais um passo para enfrentar um dos maiores desafios da causa animal: encontrar lares para cães adultos e idosos. A iniciativa, que já ajudou mais de 5 mil animais entre cães e gatos a conquistarem uma família, lança agora uma nova estratégia, um desfile de adoção.



A proposta é simples, mas carregada de significado: apresentar os animais de forma diferente, valorizando suas histórias, personalidades e potencial de convivência. No evento, 20 cães entre adultos, adolescentes e até idosos irão desfilar para o público, todos disponíveis para adoção.



Segundo o veterinário Rhamon Nunes, a ideia surgiu da necessidade de dar visibilidade justamente àqueles que costumam ser esquecidos.



“Será o primeiro Desfile Adote Pet e, se Deus quiser, o primeiro de muitos. A gente percebe que os filhotes sempre encontram lares rapidamente, mas os adultos acabam ficando para trás. Queremos mudar isso, mostrar que eles também são incríveis companheiros”, afirma.



Diferentemente das feiras tradicionais, desta vez não haverá filhotes disponíveis no evento, uma decisão estratégica para incentivar a adoção responsável de animais mais velhos. Os filhotes continuarão sendo disponibilizados em outras ações do projeto.

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Uma nova chance para quem espera há mais tempo



Para Mônica Nunes, que acompanha de perto cada resgate e adoção ao longo dos anos, o desfile é também uma forma de sensibilizar o público. Para Mônica Nunes, que acompanha de perto cada resgate e adoção ao longo dos anos, o desfile é também uma forma de sensibilizar o público.

“A gente conhece cada história. Muitos desses animais já sofreram abandono, maus tratos ou simplesmente foram deixados para trás porque cresceram. Eles só precisam de uma oportunidade. O desfile é uma forma de mostrar que eles têm muito amor para dar”, destaca.



Ela reforça que a maturidade dos cães pode ser, inclusive, uma vantagem para os adotantes.

“Os adultos já têm o temperamento mais definido, muitos já são castrados e sabem se comportar dentro de casa. Isso facilita muito a adaptação e evita surpresas. É uma adoção mais consciente”, explica.



Além da experiência emocional, o evento também contará com incentivos práticos para quem decidir adotar. Os novos tutores receberão brindes, incluindo kits de ração da marca Fórmula Natural. Também haverá o sorteio de 10 exemplares do livro "A Magia da Adoção", autografado pela autora.



Como incentivo adicional, os cinco primeiros animais adotados no desfile serão vacinados com a vacina V10 pelo próprio Dr. Rhamon Nunes.



“O nosso objetivo é facilitar ao máximo esse primeiro momento da adoção. Sabemos que assumir um animal envolve responsabilidade, então queremos dar esse apoio inicial para incentivar mais pessoas a abrirem suas casas e seus corações”, ressalta o veterinário.



Compromisso que transforma vidas



Ao longo de quase 20 anos, o Leve um Anjo pra Casa se consolidou como uma das iniciativas independentes mais atuantes no resgate e encaminhamento de animais para adoção responsável. A trajetória do projeto também influenciou diretamente a vida de Rhamon, que decidiu seguir a carreira veterinária motivado pela convivência com os resgates.



“Eu cresci vendo o trabalho da minha mãe, acompanhando de perto o sofrimento desses animais, mas também a transformação quando eles encontram um lar. Isso me fez querer ajudar ainda mais, de forma profissional”, conta.



Para Mônica, o projeto vai muito além dos números: “Cada adoção é uma vida que muda, tanto do animal quanto da família que adota. A gente sempre diz: não é só salvar um bichinho, é ganhar um anjo dentro de casa”, afirma.



A expectativa é que o desfile marque o início de uma nova fase, ampliando o alcance das campanhas e ajudando a reduzir o número de animais adultos à espera de um lar.



“Se conseguirmos que mais pessoas olhem para esses cães com carinho e enxerguem o valor deles, já teremos cumprido nosso papel. Eles só precisam de uma chance”, conclui Mônica.



O convite está feito: comparecer ao evento pode ser o primeiro passo para transformar duas vidas, a de quem adota e a de quem finalmente encontra um lar. Afinal, como diz o nome do projeto, às vezes tudo o que falta é alguém disposto a levar um anjo pra casa.



Nesse cenário, iniciativas criativas como o desfile surgem como ferramentas importantes para dar visibilidade a animais que, muitas vezes, passam despercebidos. Ao aproximar o público dessas histórias, a ação não apenas incentiva a adoção, mas também promove empatia e consciência, mostrando que todo animal, independentemente da idade, merece a chance de viver com dignidade, cuidado e afeto.



A importância da adoção responsável



Mais do que um gesto de carinho, adotar um animal é um ato de responsabilidade social. De acordo com estimativas de organizações de proteção animal, milhares de cães e gatos vivem hoje em situação de abandono nas ruas ou em abrigos superlotados, aguardando uma chance de recomeçar.



Para Mônica Nunes, a adoção consciente é fundamental para mudar esse cenário.



“Quando uma pessoa decide adotar, ela não está apenas levando um animal para casa. Ela está salvando uma vida e abrindo espaço para que outro resgate possa acontecer. É um ciclo do bem que precisa ser fortalecido”, afirma.



Ela também chama atenção para a necessidade de compromisso: “A adoção não pode ser por impulso. É preciso entender que aquele animal vai depender de você por muitos anos, precisa de cuidados, alimentação, saúde e, principalmente, amor. Quando isso é feito com consciência, a relação é transformadora”, destaca.



O veterinário Rhamon Nunes reforça que campanhas como o desfile ajudam a quebrar preconceitos, especialmente em relação aos animais adultos e idosos.



“Muita gente ainda tem a ideia de que só filhote vale a pena, mas isso não é verdade. Os adultos são extremamente gratos, criam vínculos fortes e, muitas vezes, já estão prontos para a rotina de uma casa. Eles merecem essa oportunidade”, explica.



Além disso, ele lembra que a adoção contribui diretamente para a redução de problemas urbanos, como a superpopulação de animais e a disseminação de doenças.



“Quando a gente fala de adoção responsável, também está falando de saúde pública. Menos animais abandonados significa menos sofrimento e menos riscos para todos”, completa