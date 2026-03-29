Rita Rodrigues acompanha a presença das capivaras na região há mais de uma década - Arquivo pessoal

Rita Rodrigues acompanha a presença das capivaras na região há mais de uma década Arquivo pessoal

Publicado 29/03/2026 00:00

Uma semana após o episódio de extrema violência contra uma capivara na Ilha do Governador, na Zona Norte do Rio, o caso segue repercutindo, mobilizando autoridades, ativistas e moradores, e levantando um debate mais amplo sobre a proteção da fauna silvestre em áreas urbanas.

O ataque, registrado por moradores e rapidamente disseminado nas redes sociais, mostrou um grupo de homens cercando e espancando o animal com pedaços de madeira e outros objetos. A cena, considerada brutal até mesmo por especialistas acostumados a lidar com maus-tratos, provocou indignação imediata e levou à identificação dos envolvidos em poucos dias.

A capivara, um macho adulto que vivia na região, foi resgatada em estado crítico, com traumatismo craniano e diversos ferimentos pelo corpo. Desde então, permanece sob cuidados intensivos em um centro de reabilitação de animais silvestres no estado do Rio. Nos últimos dias, houve uma leve evolução no quadro clínico. O animal voltou a se alimentar sozinho e apresenta sinais de estabilidade, embora ainda inspire cuidados.

Veterinários que acompanham o caso avaliam que o maior risco agora está relacionado às sequelas. Há suspeita de comprometimento neurológico e possibilidade de perda parcial ou total da visão, o que pode impedir a reintrodução do animal ao habitat natural. Caso isso se confirme, a capivara deverá permanecer sob cuidados humanos permanentes, em ambiente controlado.

Convivência antiga e pouco conhecida

Moradora da Ilha do Governador, Rita Rodrigues acompanha a presença das capivaras na região há mais de uma década e relata que, apesar de muitos moradores respeitarem os animais, episódios de violência não são inéditos.

“Então, a maioria dos moradores da Ilha as ama muito ou respeita. Elas têm ‘caminhos’, áreas de abrigo principais no Iate Clube Jardim Guanabara e nos Fuzileiros Navais, no Bananal, mas transitam pelas praias, parando em pontos específicos”, explica.

Segundo ela, ao longo dos anos, as capivaras já foram alvo de diferentes formas de agressão. “Já foram mortas por pescadores para consumo, alguns já tentaram abater e depois a capivara ficou machucada porque não morreu. Também já tivemos episódios de crianças tacando pedras nelas. Em uma dessas vezes, o animal saiu ferido.”

Rita também destaca que a própria divulgação da presença dos animais acabou gerando efeitos negativos. “Eu as acompanho desde 2012 porque sou fissurada. Na época da pandemia, parei de postar sobre elas porque muita gente nem sabia que elas estavam aqui e passaram a ir até os pontos para vê-las. Com isso, dizem que algumas foram abatidas e outras machucadas.”

Para a moradora, a falta de informação ainda é um problema. “Acredite, ainda tem muitos moradores da Ilha que não sabem da existência delas por aqui.”

Justiça entra em cena: presos, investigação e responsabilização dos envolvidos

As investigações avançaram rapidamente após a repercussão do caso. Seis adultos foram presos e dois adolescentes apreendidos por participação nas agressões. A identificação dos envolvidos foi possível a partir das imagens que circularam nas redes sociais e de denúncias feitas por moradores da própria Ilha do Governador.

O caso foi conduzido pela Polícia Civil do Rio de Janeiro, que enquadrou os suspeitos por maus-tratos a animal silvestre, crime previsto na Lei de Crimes Ambientais, além de associação criminosa e corrupção de menores. A Justiça manteve a prisão dos adultos, convertendo-a em preventiva, diante da gravidade dos fatos.

Segundo especialistas, a resposta rápida das autoridades foi fundamental para dar uma sinalização de que crimes contra animais não serão tolerados. Ainda assim, o episódio reacende o debate sobre a efetividade das punições e a necessidade de maior rigor na aplicação da lei.

Na esfera pública, o ataque gerou reações imediatas. Parlamentares e órgãos de proteção animal classificaram o episódio como emblemático e cobraram punições exemplares, além de medidas estruturais para evitar novos casos.

Lei, proteção e importância ecológica

A fauna silvestre brasileira é protegida pela Lei de Crimes Ambientais, Lei nº 9.605 de 1998, que considera crime praticar maus-tratos, ferir ou matar animais nativos. Como a capivara é uma espécie silvestre, ela é considerada patrimônio público, e qualquer agressão pode resultar em detenção e multa, especialmente quando há crueldade.

Além da proteção legal, a capivara desempenha um papel importante no equilíbrio ambiental. Herbívora, ela ajuda a controlar a vegetação em áreas alagadas e contribui para a circulação de nutrientes no ecossistema. Sua presença em regiões urbanas também indica a existência de áreas verdes e corpos d’água ainda preservados.

Embora exista criação regulamentada para fins comerciais no país, a caça ou captura na natureza é proibida. Ou seja, sem autorização dos órgãos ambientais, qualquer prática nesse sentido é ilegal.

A Ilha do Governador, cercada pela Baía de Guanabara e marcada por áreas de vegetação e corpos d’água, é habitat comum de capivaras, que se adaptaram à convivência com humanos. Apesar do porte, o animal é conhecido por comportamento dócil e raramente representa risco quando não é provocado.

Especialistas ressaltam que a presença crescente de fauna silvestre em ambientes urbanos é resultado direto da expansão das cidades sobre áreas naturais. Nesse cenário, episódios como o da capivara não são apenas atos isolados de violência, mas reflexo de uma relação ainda desequilibrada entre sociedade e meio ambiente.

No Rio de Janeiro, onde cidade e natureza convivem lado a lado, o desafio permanece: transformar indignação em ação e garantir que casos como esse não se repitam.

Quando a violência vira rotina

Mais do que garantir punição, a legislação também reforça a importância de conscientizar a população sobre o valor desses animais para o meio ambiente e a biodiversidade.

A capivara espancada na Ilha do Governador não é um caso isolado. É reflexo da banalização da violência contra quem não pode se defender. A revolta é necessária, mas a pergunta que fica é o que muda depois.

Houve resposta rápida, prisões e investigação. Isso importa. Mas ainda estamos reagindo após a crueldade.

Não é só sobre uma capivara. É sobre como enxergamos a vida. Esses animais são protegidos por lei e fazem parte do nosso ecossistema. Não invadiram espaço algum.

O que aconteceu foi violência gratuita. Foi escolha.

Ainda precisamos aprender o básico: respeito.

Indignação não pode ser passageira. Precisa virar consciência, educação e mudança. Porque a forma como tratamos os animais diz muito sobre nós.