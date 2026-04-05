Chocolate contém teobromina e cafeína, substâncias que os pets não conseguem metabolizar adequadamente - Freela

Chocolate contém teobromina e cafeína, substâncias que os pets não conseguem metabolizar adequadamenteFreela

Publicado 05/04/2026 00:00

A chegada da Páscoa, tradicionalmente marcada pelo consumo de chocolates, acende um alerta importante para quem tem animais de estimação. O período, que costuma trazer mudanças na rotina e aumento na circulação de pessoas nas residências, pode representar riscos significativos à saúde de cães e gatos.



O chocolate é um dos principais vilões. Isso porque contém teobromina e cafeína, substâncias que os pets não conseguem metabolizar adequadamente. A ingestão, mesmo em pequenas quantidades, pode causar intoxicação e levar a sintomas como vômitos, diarreia, agitação e, em casos mais graves, convulsões e até a morte.



De acordo com o médico-veterinário Francis Flosi, diretor da Faculdade de Medicina Veterinária Qualittas, o período exige atenção redobrada por parte dos tutores.



“A Páscoa é uma época crítica. Muitas vezes, o responsável acredita que pequenas quantidades de chocolate não fazem mal, mas isso não é verdade. Mesmo porções pequenas podem causar intoxicações graves e colocar a vida do pet em risco”, afirma.



Outro ponto de atenção nesta época é a adoção impulsiva de coelhos, muito associada ao simbolismo da Páscoa. Segundo o especialista, a decisão deve ser responsável e consciente.

“Coelhos são animais sensíveis e exigem cuidados específicos. A adoção não deve ser feita por impulso ou apenas pelo apelo simbólico da data”, alerta.