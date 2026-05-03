O avanço da medicina veterinária preventiva, aliado a uma alimentação mais equilibrada tem contribuído diretamente para o aumento da longevidade - Divulgação

O avanço da medicina veterinária preventiva, aliado a uma alimentação mais equilibrada tem contribuído diretamente para o aumento da longevidadeDivulgação

Publicado 03/05/2026 00:00

Com os pets vivendo mais, cresce também a atenção necessária para garantir que esses anos extras sejam acompanhados de saúde e qualidade de vida, especialmente na fase sênior. O avanço da medicina veterinária preventiva, aliado a uma alimentação mais equilibrada e ao maior nível de exigência dos tutores, tem contribuído diretamente para o aumento da longevidade de cães e gatos.

Consultas periódicas, exames de rotina e vacinação em dia fazem parte de uma nova realidade no cuidado com os animais de companhia. Esse acompanhamento mais próximo permite a prevenção e o diagnóstico precoce de doenças, favorecendo uma vida mais longa. No entanto, especialistas alertam que o aumento da expectativa de vida também traz desafios, principalmente relacionados ao envelhecimento saudável.

Nesse contexto, a nutrição adequada em cada fase da vida passa a desempenhar papel central. As necessidades de nutrientes e energia de um animal não permanecem as mesmas ao longo dos anos, exigindo ajustes conforme o pet passa da fase de filhote para a adulta e, posteriormente, para a fase idosa.

Os animais seniores, em especial, demandam atenção redobrada na alimentação. Isso porque apresentam necessidades diferentes das observadas em outras etapas da vida, além de passarem uma parcela significativa de seus anos nessa condição.

De acordo com a médica-veterinária Amanda Arsoli, cães de grande porte são considerados idosos a partir dos cinco anos de idade, com expectativa de vida média entre 10 e 13 anos. Já os de pequeno porte entram na fase sênior por volta dos sete anos e podem viver entre 12 e 15 anos. No caso dos gatos, a longevidade pode chegar aos 20 anos, sendo classificados como seniores também a partir dos sete anos.

Durante o envelhecimento, é comum que cães e gatos apresentem redução do metabolismo, mudanças na composição corporal e maior sensibilidade digestiva. Esses fatores exigem uma alimentação adaptada, capaz de suprir as novas demandas do organismo.

Alimentos completos e formulados especialmente para pets idosos têm papel importante nesse processo. Eles contribuem para a manutenção da massa muscular, auxiliam na saúde das articulações, fortalecem o sistema imunológico e ajudam a preservar a vitalidade dos animais ao longo do tempo.

A indústria de nutrição animal tem acompanhado essa transformação no perfil dos pets. Empresas do setor vêm ampliando seus portfólios para atender às diferentes fases da vida e às necessidades específicas de cães e gatos, refletindo um mercado cada vez mais atento à relação entre alimentação e bem-estar.

Segundo especialistas, o aumento da expectativa de vida deve ser visto como uma conquista, mas também como um compromisso. Garantir que esses anos adicionais sejam vividos com qualidade depende, em grande parte, de escolhas feitas no dia a dia, especialmente em relação à alimentação.

Com tutores mais conscientes sobre o impacto da nutrição na saúde dos animais, cresce a busca por dietas equilibradas e formuladas de acordo com cada fase da vida. Desde o desenvolvimento, na fase de filhote, passando pela manutenção na vida adulta, até o envelhecimento saudável, a alimentação adequada se consolida como um dos principais pilares para a longevidade.

Com o melhor amigo vivendo mais, aumenta a responsabilidade dos tutores em garantir bem-estar, conforto e disposição ao longo dos anos. A escolha de uma alimentação adequada não impacta apenas a longevidade, mas influencia diretamente a qualidade de vida dos pets.