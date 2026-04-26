A data, promovida pela World Veterinary Association (WVA), destaca o conceito de One Health (Saúde Única)Freepik
Dia Mundial da Medicina Veterinária destaca mais de 200 mil profissionais no Brasil
Profissão é celebrada no dia 25 de abril
Maio Amarelo: Baixa ingestão de água aumenta sobrecarga renal em pets, indicam estudos
Hidratação adequada é um dos pilares mais importantes para a saúde de cães e gatos
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Caso Johnny mobiliza o país e pressiona por avanços na proteção animal
Vira-lata caramelo de seis anos sofreu ataque brutal em março deste ano, em Goiânia
Outono mantém riscos invisíveis: parasitas, dermatites e febre maculosa exigem atenção contínua
Especialistas alertam que risco não é menor durante outono e problemas de pele podem se intensificar
Desfile de adoção aposta em cães adultos para aumentar chances de um novo lar
Iniciativa, realizada pelo projeto Leve um Anjo pra Casa, tem como objetivo apresentar os animais de forma diferente, valorizando suas histórias, personalidades e potencial de convivência
Chocolate pode matar: Páscoa exige atenção redobrada com pets
Veterinário alerta para riscos do chocolate e outros perigos comuns na data
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