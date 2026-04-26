A data, promovida pela World Veterinary Association (WVA), destaca o conceito de One Health (Saúde Única) - Freepik

A data, promovida pela World Veterinary Association (WVA), destaca o conceito de One Health (Saúde Única)Freepik

Publicado 26/04/2026 00:00

Celebrado em 25 de abril, o Dia Mundial da Medicina Veterinária reforça a importância de uma profissão essencial para a saúde animal, humana e ambiental. No Brasil, mais de 200 mil médicos-veterinários estão registrados no sistema do Conselho Federal de Medicina Veterinária (CFMV) e dos CRMVs, sendo cerca de 166 mil em atividade. O país lidera o ranking mundial, à frente de Estados Unidos e México.

A data, promovida pela World Veterinary Association (WVA), destaca o conceito de One Health (Saúde Única), que integra saúde humana, animal e ambiental. Nesse contexto, os veterinários atuam não apenas no cuidado clínico, mas também na segurança alimentar, no controle de zoonoses e na preservação ambiental.

“O médico-veterinário vai do consultório ao laboratório, do campo à mesa, acompanhando toda a cadeia de alimentos de origem animal”, afirma Francis Flosi, diretor da Faculdade de Medicina Veterinária Qualittas.

A profissão é majoritariamente feminina, com 58% de mulheres, e tem perfil jovem, concentrado entre 31 e 50 anos. O Brasil conta ainda com mais de 580 cursos de graduação na área e uma crescente oferta de especializações.

Com o avanço da tecnologia, a medicina veterinária se moderniza com telemedicina, inteligência artificial e novas técnicas diagnósticas. Para especialistas, a data reforça o papel estratégico desses profissionais na promoção da saúde coletiva.

“Mais do que cuidar de animais, esses profissionais garantem segurança alimentar, previnem doenças e promovem saúde para todos”, conclui Flosi.