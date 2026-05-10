O golden retriever Boby se tornou cão terapeuta após superar câncer - Divulgação

O golden retriever Boby se tornou cão terapeuta após superar câncerDivulgação

Publicado 10/05/2026 00:00

O uso de animais como co-terapeutas em processos clínicos vem ganhando cada vez mais espaço no Brasil. A Terapia Assistida por Animais, conhecida como TAA, tem se consolidado como uma abordagem que combina ciência, técnica e vínculo afetivo, promovendo avanços importantes no desenvolvimento humano, especialmente entre pessoas neurodivergentes.

Ao contrário do que muita gente ainda imagina, não se trata apenas de um recurso emocional ou de uma prática informal. A presença do animal na terapia segue critérios técnicos, objetivos clínicos definidos e acompanhamento profissional. O animal passa a atuar como mediador dentro de um processo estruturado, contribuindo diretamente para o desenvolvimento do paciente.

Com mais de 14 anos de atuação, a especialista Thainara Morales Andretta desenvolve um trabalho que integra conhecimentos das neurociências, da análise do comportamento e de estratégias clínicas individualizadas. Sua prática envolve diferentes modalidades, como a equoterapia, intervenções com animais de companhia e também com animais silvestres legalizados, ampliando as possibilidades terapêuticas.

O foco principal está no desenvolvimento de habilidades sociais, na regulação emocional e na ampliação da comunicação. Entre os públicos atendidos, destacam-se pessoas com Transtorno do Espectro Autista, que frequentemente encontram nos animais uma forma mais acessível e menos invasiva de interação.

Segundo a especialista, o animal não substitui a intervenção clínica, mas potencializa o processo terapêutico quando inserido de forma estruturada e com objetivos bem definidos.

Um dos diferenciais da Terapia Assistida por Animais está na forma como o vínculo é utilizado dentro da prática clínica. O animal deixa de ser apenas um elemento lúdico e passa a exercer um papel funcional. Ele pode estimular contato visual, incentivar a comunicação, promover interação social e ajudar no desenvolvimento de rotinas.

Esse tipo de mediação costuma aumentar o engajamento do paciente. Crianças e adultos que apresentam resistência a abordagens tradicionais frequentemente demonstram maior abertura quando a interação envolve um animal. A ausência de julgamento por parte do animal contribui para reduzir barreiras emocionais e facilitar o processo terapêutico.

Além disso, a presença do animal pode favorecer a redução do estresse e da ansiedade, criando um ambiente mais propício ao aprendizado e à construção de novas habilidades.

Entre os casos que marcaram a trajetória da especialista está Boby, um golden retriever que se tornou símbolo de superação. Após ser diagnosticado com câncer e passar pela amputação de uma das patas, o cão não apenas sobreviveu como passou a atuar como terapeuta em atendimentos clínicos.

Sua história inspirou o livro “A Incrível Resiliência de Boby”, no qual Thainara relata a jornada do animal e o impacto positivo que ele teve na vida de diversos pacientes. Mesmo com limitações físicas, Boby demonstrava disposição, afeto e capacidade de conexão, elementos que se tornaram fundamentais dentro da terapia.

O animal superou o tempo de vida inicialmente estimado e passou a representar, dentro dos atendimentos, um exemplo concreto de resiliência e adaptação.

Outro projeto que surgiu da prática clínica foi o livro infantil “Nino Menino O papagaio que não sabia falar”. A obra aborda questões relacionadas à comunicação e ao desenvolvimento da linguagem, inspirada em intervenções com um papagaio em contexto terapêutico.

O livro dialoga com a Comunicação Alternativa e Aumentativa, abordagem que amplia as possibilidades de expressão para pessoas com dificuldades na fala. A proposta é mostrar que a comunicação vai muito além da linguagem verbal, valorizando diferentes formas de interação.

Quando aplicada com critérios técnicos, a Terapia Assistida por Animais apresenta benefícios observados tanto na prática clínica quanto em estudos da área. Entre os principais resultados estão a melhora na regulação emocional, a redução de comportamentos de estresse, o aumento das habilidades sociais e a ampliação do repertório comunicativo.

A explicação envolve fatores biológicos e comportamentais. A interação com animais pode estimular a liberação de substâncias associadas ao bem-estar, além de proporcionar experiências sensoriais e sociais que favorecem o aprendizado. Do ponto de vista comportamental, o animal funciona como um reforçador natural, tornando as atividades mais atrativas para o paciente.

Além do atendimento clínico, a atuação da especialista também inclui a formação de profissionais, supervisão de casos e desenvolvimento de projetos estruturados para diferentes contextos. A Terapia Assistida por Animais vem sendo levada para escolas, instituições e espaços terapêuticos, ampliando seu alcance.

O crescimento da TAA acompanha uma demanda cada vez maior por práticas mais humanizadas e integrativas na área da saúde. Ao unir ciência e vínculo afetivo, a abordagem se consolida como uma ferramenta importante no cuidado e no desenvolvimento humano.

Em um cenário em que a saúde emocional ganha protagonismo, a presença dos animais na terapia deixa de ser apenas um diferencial e passa a ocupar um lugar de destaque dentro das estratégias clínicas contemporâneas.