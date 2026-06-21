Sistemas inteligentes têm contribuído para diagnósticos mais rápidos, assertivos e eficientes, oferecendo suporte aos médicos-veterinários na tomada de decisões clínicasTieta Litz
Inteligência artificial amplia precisão e agilidade no diagnóstico veterinário
Tecnologias inteligentes revolucionam análises laboratoriais e oferecem mais segurança na identificação de doenças em animais
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Copa do Mundo: veterinária orienta tutores sobre cuidados com cães e gatos durante os jogos
Situações comuns nesse período, como gritos, buzinas, fogos de artifício, visitas em casa e alterações na rotina, podem provocar medo, ansiedade e desconforto nos animais de estimação
Pets vivem mais e exigem novos cuidados: doenças crônicas mudam a rotina da medicina veterinária
Problemas ortopédicos, neurológicos, renais e metabólicos têm sido cada vez mais diagnosticados em cães e gatos idosos, reforçando a importância da prevenção e do acompanhamento contínuo
Castração exige atenção redobrada à alimentação para evitar obesidade em cães e gatos
Alterações hormonais após a cirurgia reduzem o gasto energético dos pets, tornando o manejo nutricional essencial para a manutenção da saúde e da qualidade de vida
A 'Seleção do Sofá': PetCenso revela os 26 nomes de jogadores que dominam os lares brasileiros
Com os convocados da Copa oficializados, levantamento identifica quais são os nomes de jogadores mundiais mais populares entre os pets no Brasil
Vacinação antes do frio ajuda a proteger cães e gatos contra gripe
Doenças respiratórias se tornam mais frequentes e podem evoluir para quadros graves
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