Sistemas inteligentes têm contribuído para diagnósticos mais rápidos, assertivos e eficientes, oferecendo suporte aos médicos-veterinários na tomada de decisões clínicas - Tieta Litz

Sistemas inteligentes têm contribuído para diagnósticos mais rápidos, assertivos e eficientes, oferecendo suporte aos médicos-veterinários na tomada de decisões clínicasTieta Litz

Publicado 21/06/2026 00:00

A inteligência artificial (IA) vem transformando a medicina veterinária e se consolidando como uma importante aliada no diagnóstico clínico e laboratorial. Capazes de processar grandes volumes de informações em poucos segundos e identificar padrões com elevado grau de precisão, os sistemas inteligentes têm contribuído para diagnósticos mais rápidos, assertivos e eficientes, oferecendo suporte aos médicos-veterinários na tomada de decisões clínicas.

No ambiente laboratorial, a aplicação da IA tem ampliado significativamente a capacidade de análise de exames. A tecnologia é utilizada principalmente na avaliação morfológica de células e na identificação de alterações presentes em amostras biológicas, reduzindo a possibilidade de falhas humanas e tornando os processos mais ágeis e confiáveis.

Além da rapidez na emissão dos resultados, os equipamentos inteligentes também fortalecem as estratégias de prevenção e monitoramento de doenças. A integração de análises de sangue, urina e fezes permite uma avaliação mais completa da saúde dos animais, contribuindo para tratamentos mais direcionados e aumentando as chances de sucesso terapêutico.

A evolução tecnológica também impulsiona o desenvolvimento de soluções voltadas especificamente para o mercado veterinário. É o caso da Bioclin, empresa de destaque no segmento de diagnóstico laboratorial na América Latina, que lançou a linha Bioclin VetPOCT Smart Cell, desenvolvida para oferecer suporte diagnóstico inteligente nas análises morfológicas de animais.

O equipamento realiza exames de sangue, urina e fezes, além de identificar alterações celulares, células anômalas e parasitas presentes nas amostras. Com tecnologia avançada, a solução busca aumentar a eficiência das análises laboratoriais, fornecendo resultados mais precisos e contribuindo para um atendimento clínico mais seguro.

A incorporação da inteligência artificial aos laboratórios veterinários acompanha uma tendência mundial de digitalização da saúde, na qual a tecnologia não substitui o profissional, mas potencializa sua capacidade de interpretação dos exames e de definição das melhores condutas clínicas.

Com isso, clínicas, hospitais e laboratórios veterinários passam a contar com ferramentas cada vez mais sofisticadas para oferecer diagnósticos rápidos, confiáveis e alinhados às necessidades da medicina veterinária moderna.