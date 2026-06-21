Entre as principais recomendações está a criação de um ambiente tranquilo dentro de casaIA
Embora o clima de torcida faça parte da festa, situações comuns nesse período, como gritos, buzinas, fogos de artifício, visitas em casa e alterações na rotina, podem provocar medo, ansiedade e desconforto nos animais de estimação. Em alguns casos, o estresse pode resultar em tentativas de fuga, acidentes domésticos e mudanças comportamentais.
Segundo a médica-veterinária Carla Perissé, a atenção dos tutores deve ir além do resultado em campo. "Durante a Copa, a rotina das famílias costuma mudar e a intensidade das comemorações aumenta. Muitos animais ficam assustados com o excesso de estímulos sonoros e com a movimentação dentro de casa. O ideal é que os tutores observem o comportamento dos pets e adotem medidas simples para garantir conforto e segurança durante os jogos", explica.
Entre as principais recomendações da especialista está a criação de um ambiente tranquilo dentro de casa. Disponibilizar uma caminha, um cobertor ou o brinquedo favorito do animal em um local mais silencioso pode ajudá-lo a se sentir protegido durante a movimentação típica dos dias de jogo.
Outro ponto de atenção envolve os alimentos consumidos durante as confraternizações. Petiscos como amendoim, salgadinhos, carnes temperadas, churrasco e bebidas alcoólicas não devem ser compartilhados com cães e gatos, pois podem causar intoxicações e problemas gastrointestinais.
A veterinária também orienta que os tutores mantenham a rotina habitual dos pets, respeitando horários de alimentação, passeios e descanso. A previsibilidade contribui para reduzir o estresse e transmitir maior sensação de segurança aos animais.
Os fogos de artifício merecem atenção especial. Mesmo animais que aparentam tranquilidade podem se assustar com explosões e ruídos intensos, aumentando o risco de fugas e acidentes.
"Os cães e gatos possuem uma audição muito mais sensível que a nossa. O que para nós é uma comemoração pode representar uma situação de medo e insegurança para eles. Com planejamento e alguns cuidados simples, é possível aproveitar os jogos sem comprometer o bem-estar dos animais", afirma Carla.
Cinco cuidados com os pets durante os jogos da Seleção Brasileira
* Evite exposição a gritos, buzinas e sons muito altos.
* Crie um ambiente seguro e tranquilo para o animal.
* Não compartilhe alimentos e bebidas consumidos durante a torcida.
* Mantenha a rotina de alimentação, passeios e descanso.
* Nunca leve cães ou gatos para perto de fogos de artifício.
* Coloque placa de identificação no pet
A recomendação da especialista é simples: torcer pelo Brasil e celebrar os jogos faz parte da experiência da Copa do Mundo, mas garantir o conforto e a segurança dos pets também deve entrar em campo.
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