Entre as principais recomendações está a criação de um ambiente tranquilo dentro de casa - IA

Entre as principais recomendações está a criação de um ambiente tranquilo dentro de casaIA

Publicado 21/06/2026 00:00

Com a Copa do Mundo em andamento e os próximos jogos da Seleção Brasileira movimentando milhões de torcedores, especialistas alertam para os cuidados que devem ser adotados com cães e gatos durante as partidas.



Embora o clima de torcida faça parte da festa, situações comuns nesse período, como gritos, buzinas, fogos de artifício, visitas em casa e alterações na rotina, podem provocar medo, ansiedade e desconforto nos animais de estimação. Em alguns casos, o estresse pode resultar em tentativas de fuga, acidentes domésticos e mudanças comportamentais.



Segundo a médica-veterinária Carla Perissé, a atenção dos tutores deve ir além do resultado em campo. "Durante a Copa, a rotina das famílias costuma mudar e a intensidade das comemorações aumenta. Muitos animais ficam assustados com o excesso de estímulos sonoros e com a movimentação dentro de casa. O ideal é que os tutores observem o comportamento dos pets e adotem medidas simples para garantir conforto e segurança durante os jogos", explica.



Entre as principais recomendações da especialista está a criação de um ambiente tranquilo dentro de casa. Disponibilizar uma caminha, um cobertor ou o brinquedo favorito do animal em um local mais silencioso pode ajudá-lo a se sentir protegido durante a movimentação típica dos dias de jogo.



Outro ponto de atenção envolve os alimentos consumidos durante as confraternizações. Petiscos como amendoim, salgadinhos, carnes temperadas, churrasco e bebidas alcoólicas não devem ser compartilhados com cães e gatos, pois podem causar intoxicações e problemas gastrointestinais.



A veterinária também orienta que os tutores mantenham a rotina habitual dos pets, respeitando horários de alimentação, passeios e descanso. A previsibilidade contribui para reduzir o estresse e transmitir maior sensação de segurança aos animais.



Os fogos de artifício merecem atenção especial. Mesmo animais que aparentam tranquilidade podem se assustar com explosões e ruídos intensos, aumentando o risco de fugas e acidentes.



"Os cães e gatos possuem uma audição muito mais sensível que a nossa. O que para nós é uma comemoração pode representar uma situação de medo e insegurança para eles. Com planejamento e alguns cuidados simples, é possível aproveitar os jogos sem comprometer o bem-estar dos animais", afirma Carla.



Cinco cuidados com os pets durante os jogos da Seleção Brasileira



* Evite exposição a gritos, buzinas e sons muito altos.



* Crie um ambiente seguro e tranquilo para o animal.



* Não compartilhe alimentos e bebidas consumidos durante a torcida.



* Mantenha a rotina de alimentação, passeios e descanso.



* Nunca leve cães ou gatos para perto de fogos de artifício.



* Coloque placa de identificação no pet



A recomendação da especialista é simples: torcer pelo Brasil e celebrar os jogos faz parte da experiência da Copa do Mundo, mas garantir o conforto e a segurança dos pets também deve entrar em campo.