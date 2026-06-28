Cães treinados - divulgação SES/RJ

Cães treinadosdivulgação SES/RJ

Publicado 28/06/2026 09:00

Pacientes da rede estadual de saúde do Rio de Janeiro passarão a receber visitas de cães treinados por meio do Cãonexão, iniciativa da Secretaria de Estado de Saúde (SES-RJ) voltada à humanização do atendimento. A proposta busca tornar o ambiente hospitalar mais acolhedor, oferecendo momentos de conforto emocional a pacientes, familiares e profissionais de saúde.

Estudos apontam que a interação com os animais ajuda a reduzir o estresse e a ansiedade, melhora o humor, estimula a socialização e pode contribuir para a recuperação emocional e física dos pacientes. Além das visitas afetivas, a iniciativa também prevê a Terapia Assistida por Animais para pacientes com indicação médica ou psicológica e acompanhamento de equipe multiprofissional.

As visitas começam ainda neste mês, inicialmente em setores como pediatria, oncologia e clínica médica, além do Centro Estadual de Diagnóstico para o Transtorno do Espectro Autista (CedTEA). A expectativa da Secretaria de Estado de Saúde é ampliar gradativamente a ação para outras unidades da rede e, futuramente, para instituições como escolas, asilos, orfanatos e centros de reabilitação.

A ação contará com equipes voluntárias e seguirá protocolos de higiene, avaliação veterinária e acompanhamento de adestradores para garantir a segurança de pacientes e animais. As unidades interessadas em receber as visitas poderão solicitar a participação do Cãonexão por e-mail, permitindo que cada vez mais pessoas sejam beneficiadas pela iniciativa.