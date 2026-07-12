Fernanda é diretora da Coordenadoria Especial de Direitos dos Animais - Divulgação/ Prefeitura de Niterói

Fernanda é diretora da Coordenadoria Especial de Direitos dos AnimaisDivulgação/ Prefeitura de Niterói

Publicado 12/07/2026 13:00

A Prefeitura de Niterói lançou, na terça-feira (07), o Programa Rede Caramelo, a nova política municipal de proteção animal que reúne, integra e amplia as ações desenvolvidas pela cidade. Durante a cerimônia, foi assinado o decreto de desapropriação do imóvel que abrigará o Hospital Municipal Veterinário. A Rede Caramelo também contempla a criação de um Centro de Atendimento a Animais Silvestres, auxílio financeiro para protetores que oferecem lar temporário a animais vítimas de maus-tratos, a implantação de um novo Parcão na Praça Getúlio Vargas, a reforma do Parcão do Campo de São Bento e um convênio para acolhimento de equinos apreendidos em vias públicas. Além disso, fortalece iniciativas já consolidadas, como o Castramóvel, o Centro de Controle Populacional de Animais Domésticos (CCPAD), as campanhas de adoção, o programa Ação Animal, a Educação Animalista e as ações gratuitas de saúde animal.

“Estamos lançando a Rede Caramelo, uma iniciativa construída em parceria com diversas instituições e protetores da causa animal. Esse é mais um passo importante para fortalecer uma política pública de cuidado e proteção aos animais em Niterói. Quem é da cidade sabe o quanto os cães e gatos fazem parte das nossas famílias. Quase todo mundo tem um animal de estimação ou conhece alguém que tenha. Por isso, além de cuidar das pessoas, também precisamos cuidar dos nossos animais. A Rede Caramelo amplia esse olhar, fortalece ações como a castração e o atendimento veterinário e mostra que Niterói está avançando cada vez mais no bem-estar animal”, destacou o prefeito de Niterói, Rodrigo Neves.

O Hospital Municipal Veterinário será instalado em um imóvel no Centro, cuja desapropriação foi autorizada durante a cerimônia. A entrega está prevista para 2027. A unidade oferecerá consultas, exames complementares e cirurgias para os animais.

“O Hospital Veterinário é uma conquista muito importante para Niterói e representa um avanço na rede municipal de cuidado e atendimento aos animais. Sabemos que muitas famílias acolhem e cuidam de seus animais com dedicação, mas nem sempre conseguem arcar com os custos de consultas, exames e tratamentos. Com esse equipamento, o município amplia a rede de atendimento e oferece mais suporte tanto aos animais quanto aos seus tutores. Esse projeto integra um conjunto de ações que fortalece a proteção animal na cidade, desde o resgate e acolhimento até o atendimento veterinário, consolidando uma política pública cada vez mais completa”, afirmou o secretário Executivo de Niterói, Felipe Peixoto.

Programa fortalece ações já consolidadas

A política municipal de proteção animal começou a ser estruturada em 2017, com a criação da Coordenadoria Especial de Direitos dos Animais (CEDA) e a inauguração do Centro de Controle Populacional de Animais Domésticos (CCPAD), que passou a oferecer castração gratuita de cães e gatos à população. Em 2020, entrou em operação o Castramóvel e, em 2022, foi implantado o programa de microchipagem, que já identificou mais de 8,5 mil animais no município.

“A proteção animal é uma prioridade em Niterói, e esse trabalho vem sendo construído ao longo dos últimos anos, desde a criação da legislação municipal de proteção animal. Hoje, contamos com diversas ações voltadas ao bem-estar animal e vamos avançar ainda mais com a implantação do programa de lar temporário para animais vítimas de maus-tratos e do Centro de Atendimento a Animais Silvestres. Esses novos equipamentos vão ampliar nossa capacidade de acolhimento, tratamento, reabilitação e adoção, além de garantir que os animais silvestres resgatados recebam os cuidados necessários e, sempre que possível, sejam reintegrados ao seu habitat natural”, explicou a diretora da Coordenadoria Especial de Direitos dos Animais (CEDA), Fernanda Campista.

A Rede Caramelo reúne dez frentes já em funcionamento: CCPAD, Castramóvel, campanhas de adoção, Ação Animal, Programa de Combate à Esporotricose, Programa de Combate à Doença do Carrapato, Educação Animalista, Área Pet do Projeto Recomeço, atuação em tragédias climáticas e parceria com a Secretaria Municipal de Assistência Social. A Prefeitura também mantém convênio com a Universidade Federal Fluminense para o programa de residência em Medicina Veterinária e inseriu ações de proteção animal entre as metas do Niterói Que Queremos 2050.

Além de reunir essas iniciativas, o programa amplia e fortalece os serviços já oferecidos. O Castramóvel será reestruturado e passará a intensificar as ações de conscientização sobre o combate ao abandono e aos maus-tratos. O CCPAD será reformado para ampliar sua capacidade de atendimento, enquanto as campanhas de adoção ganharão nova estrutura, com a aquisição de tendas, mesas, cadeiras, cercados e gaiolas.

O programa Ação Animal continuará realizando, mensalmente, ações de microchipagem, vacinação antirrábica e orientação veterinária gratuita nos bairros da cidade. Também serão mantidos os programas de tratamento gratuito da esporotricose e da doença transmitida pelo carrapato para tutores com diagnóstico confirmado. O projeto de Educação Animalista ganhará uma nova cartilha adaptada a diferentes faixas etárias, enquanto o Projeto Recomeço seguirá oferecendo atendimento veterinário, vacinação, medicamentos antiparasitários e encaminhamento para castração dos cães de pessoas em situação de rua.

Para a diretora-presidente do Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal (FNPDA), Elizabeth MacGregor, a Rede Caramelo coloca Niterói entre os municípios que avançam na construção de políticas públicas voltadas ao bem-estar animal.

“O Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal atua em defesa de todos os animais, incluindo os de produção, combatendo práticas que causam sofrimento. Mas a proteção de cães e gatos também é uma das nossas prioridades, e é por isso que estamos aqui hoje. O que Niterói está fazendo com a Rede Caramelo é muito importante e pode servir de exemplo para outras cidades. Esse é um modelo inovador, que acompanha uma tendência mundial de fortalecimento das políticas públicas de bem-estar animal. Queremos ver essa iniciativa crescer, alcançar toda a cidade e inspirar outros municípios”, afirmou Elizabeth MacGregor, diretora-presidente do Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal (FNPDA).