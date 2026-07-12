Inverno é tempo de alertaFreepik
Check-up no inverno é essencial para a prevenção de doenças
Exames laboratoriais auxiliam no monitoramento da saúde animal durante os meses mais frios do ano
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Julho Dourado: prevenir é o melhor caminho para garantir a saúde dos pets
Campanha destaca a importância da vacinação, dos check-ups veterinários e do controle de doenças que também podem afetar os seres humanos
Força-tarefa salva cavalo e égua vítimas de maus-tratos
Resgate reuniu Comissão de Defesa dos Direitos dos Animais da OAB, protetores independentes e moradores
Rio de Janeiro inclui no calendário oficial a Semana "Eu Freio para os Animais
Objetivo é conscientizar motoristas e reduzir atropelamentos de animais nas vias urbanas e rodovias
Epidemia silenciosa: até 4 em cada 10 cães brasileiros estão acima do peso
Especialista alerta que obesidade compromete a qualidade de vida dos pets e que muitos tutores não percebem os primeiros sinais da doença
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