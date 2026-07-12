Inverno é tempo de alerta - Freepik

Inverno é tempo de alertaFreepik

Publicado 12/07/2026 12:00

Com a chegada do inverno e a queda das temperaturas, aumenta a atenção com a saúde dos animais de estimação. O período pode favorecer o surgimento ou o agravamento de diversas condições clínicas em cães e gatos, especialmente entre pacientes idosos, portadores de doenças crônicas ou com histórico de problemas respiratórios.

Diante desse cenário, a realização de check-ups veterinários torna-se uma importante aliada na prevenção e no acompanhamento da saúde animal. A Bioclin oferece diversas opções de exames laboratoriais que auxiliam médicos-veterinários na avaliação completa dos pacientes em diferentes fases da vida.

Os exames de rotina permitem identificar alterações muitas vezes silenciosas, contribuindo para diagnósticos precoces e decisões clínicas mais assertivas. Entre os principais benefícios do acompanhamento preventivo estão a identificação precoce de doenças, o monitoramento de pacientes com enfermidades crônicas, a avaliação das funções renal e hepática, a investigação de processos inflamatórios e infecciosos, além do acompanhamento da saúde de animais geriátricos.

Durante os meses mais frios, muitos animais tendem a apresentar mudanças de comportamento, redução da atividade física e maior permanência em ambientes fechados, fatores que podem influenciar diretamente seu estado de saúde. Por isso, a avaliação periódica torna-se ainda mais importante para garantir que possíveis alterações sejam detectadas antes do surgimento de sinais clínicos mais graves.

“A prevenção continua sendo uma das ferramentas mais importantes da medicina veterinária. Durante o inverno, quando alguns problemas de saúde podem se intensificar, os exames laboratoriais desempenham um papel fundamental na avaliação do estado geral dos animais e no suporte ao diagnóstico precoce, contribuindo para uma melhor qualidade de vida dos pacientes”, destaca Camila Eckstein, especialista em Diagnóstico Veterinário da Bioclin.